https://uz.sputniknews.ru/20240819/rossiya-morpexi-plen-diversanty-vsu-kursk-45268416.html
Российские морпехи взяли в плен под Курском большую группу украинских диверсантов
Российские морпехи взяли в плен под Курском большую группу украинских диверсантов
Sputnik Узбекистан
Все 19 пленников, захваченных в районе Ольговки, относятся к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ
2024-08-19T16:11+0500
2024-08-19T16:11+0500
2024-08-19T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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MIA „Rossiya Segodnya“
курская область ситуация всу плен захват
курская область ситуация всу плен захват
Российские морпехи взяли в плен под Курском большую группу украинских диверсантов
Все 19 пленников, захваченные в районе Ольговки, относятся к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
"Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих и 50 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.