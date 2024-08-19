https://uz.sputniknews.ru/20240819/rossiya-morpexi-plen-diversanty-vsu-kursk-45268416.html

Российские морпехи взяли в плен под Курском большую группу украинских диверсантов

Российские морпехи взяли в плен под Курском большую группу украинских диверсантов

Sputnik Узбекистан

Все 19 пленников, захваченных в районе Ольговки, относятся к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ

2024-08-19T16:11+0500

2024-08-19T16:11+0500

2024-08-19T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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