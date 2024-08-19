В Узбекистане создали резерв медикаментов против оспы обезьян
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота вирусологической лаборатории, где производится анализ на новую коронавирусную инфекцию
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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В Санэпидкомитете республики рассказали о мерах по раннему выявлению этого заболевания среди населения и предотвращению его распространения.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане создан резерв медикаментов против оспы обезьян. Об этом сообщил начальник управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Рустамжон Икрамов в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
По словам специалиста, на территории Узбекистана оспа обезьян не зафиксирована.
Для предотвращения проникновения заболевания в республику и его нераспространения:
организована лечебная база;
обеспечен запас необходимых медикаментов;
определена организация 21-дневного круглосуточного медицинского наблюдения за лицами, находившимися в контакте с больными;
усилена бдительность специалистов пунктов санитарного контроля в международных аэропортах, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска через границу;
специалисты-вирусологи прошли переподготовку для проведения лабораторной диагностики при подозрении на данное заболевание;
создается тест-диагностический резерв для лабораторной диагностики заболевания.
Что касается России, то Роспотребнадзор исключил угрозу распространения заболевания в РФ.
Ситуацию с распространением оспы обезьян прокомментировал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает радио Sputnik.
По мнению Онищенко, быстрое распространение оспы обезьян в африканских странах говорит о потенциальной возможности проникновения вируса за пределы континента.
"В этом году в тех же африканских странах, в данном случае речь идет о Конго, началась тяжелая вспышка оспы обезьян, которая уже вышла за границы страны. Как она распространяется, мы пока не знаем. Видимо, уже начал работать естественный путь, который наиболее опасен, наиболее контагиозен. Пока оспа обезьян не имеет той тяжести течения, которая была у человеческой оспы, когда миллионы заболевали и умирали, легкое течение пока присутствует. Но если она начнет распространятся воздушно-капельным путем, то счет будет не на десятки тысяч идти, а на десятки миллионов заболевших", — сказал он.
Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ, в нынешнем году зарегистрированных случаев заражения – более 14 тыс, из которых 524 смертельных.
Распространение заболевания было зафиксировано в Демократической Республике Конго, а позднее в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в Швеции, а также на Филиппинах.
Для справки: оспа обезьян — вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.