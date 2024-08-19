https://uz.sputniknews.ru/20240819/uzbekistan-ospa-obezyan-mery-profilaktika-45261910.html

В Узбекистане создали резерв медикаментов против оспы обезьян

В Узбекистане создали резерв медикаментов против оспы обезьян

Sputnik Узбекистан

В Санэпидкомитете республики рассказали о мерах по раннему выявлению этого заболевания среди населения и предотвращению его распространения

2024-08-19T14:40+0500

2024-08-19T14:40+0500

2024-08-19T14:40+0500

общество

узбекистан

оспа обезьян

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

профилактические работы

россия

геннадий онищенко

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане создан резерв медикаментов против оспы обезьян. Об этом сообщил начальник управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Рустамжон Икрамов в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций. По словам специалиста, на территории Узбекистана оспа обезьян не зафиксирована. Для предотвращения проникновения заболевания в республику и его нераспространения: Что касается России, то Роспотребнадзор исключил угрозу распространения заболевания в РФ. Ситуацию с распространением оспы обезьян прокомментировал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает радио Sputnik. По мнению Онищенко, быстрое распространение оспы обезьян в африканских странах говорит о потенциальной возможности проникновения вируса за пределы континента. Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По данным ВОЗ, в нынешнем году зарегистрированных случаев заражения – более 14 тыс, из которых 524 смертельных. Распространение заболевания было зафиксировано в Демократической Республике Конго, а позднее в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в Швеции, а также на Филиппинах.Для справки: оспа обезьян — вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

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