https://uz.sputniknews.ru/20240820/eaeu-raschety-natsvalyuty-45283927.html

В ЕАЭС около 90% расчетов идет в нацвалютах — МИД РФ

В ЕАЭС около 90% расчетов идет в нацвалютах — МИД РФ

Sputnik Узбекистан

По словам главы департамента российского внешнеполитического ведомства, члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления

2024-08-20T12:05+0500

2024-08-20T12:05+0500

2024-08-20T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Об этом сообщает РИА Новости Агасандян добавил, что члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления. Ориентиром в этой работе служит подписанная лидерами стран ЕАЭС в Петербурге в декабре 2023-го декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Документ предполагает расширение направлений сотрудничества. Например, по климатической повестке, применению систем ИИ, в области электронной торговли, а также формированию общего финансового рынка и увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

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