https://uz.sputniknews.ru/20240820/gabt-tashkent-sezon-otkrytiye-rossiya-artisty-45284644.html

Мастера российской оперной сцены откроют новый сезон Большого театра в Ташкенте

Мастера российской оперной сцены откроют новый сезон Большого театра в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Репертуар 95-го сезона ГАБТа им. А. Навои откроет опера Пуччини "Тоска"

2024-08-20T13:10+0500

2024-08-20T13:10+0500

2024-08-20T13:10+0500

узбекистан

габт

ташкент

россия

опера

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/943/99/9439975_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c69ba4e0faf3482253aeac060c048ea6.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мастера оперной сцены из РФ выступят на открытии нового сезона Большого театра в Ташкенте, сообщает пресс-служба Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.По данным пресс-службы, Козловская и Васильев исполнят главные партии в постановке оперы Пуччини "Тоска", которая 8 сентября откроет репертуар нового сезона ГАБТ. Дирижер – Ариф Дадашев из Московского академического музыкального театра.Кроме того, российский оперный режиссер Константин Камынин 13 сентября представит на сцене ташкентского ГАБТа премьеру оперы Чайковского "Евгений Онегин", добавили в пресс-службе театра.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия артисты выступление ташкент габт