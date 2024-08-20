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Мастера российской оперной сцены откроют новый сезон Большого театра в Ташкенте
Мастера российской оперной сцены откроют новый сезон Большого театра в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Репертуар 95-го сезона ГАБТа им. А. Навои откроет опера Пуччини "Тоска"
2024-08-20T13:10+0500
2024-08-20T13:10+0500
2024-08-20T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мастера оперной сцены из РФ выступят на открытии нового сезона Большого театра в Ташкенте, сообщает пресс-служба Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.По данным пресс-службы, Козловская и Васильев исполнят главные партии в постановке оперы Пуччини "Тоска", которая 8 сентября откроет репертуар нового сезона ГАБТ. Дирижер – Ариф Дадашев из Московского академического музыкального театра.Кроме того, российский оперный режиссер Константин Камынин 13 сентября представит на сцене ташкентского ГАБТа премьеру оперы Чайковского "Евгений Онегин", добавили в пресс-службе театра.
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россия артисты выступление ташкент габт
россия артисты выступление ташкент габт
Мастера российской оперной сцены откроют новый сезон Большого театра в Ташкенте
Репертуар 95-го сезона ГАБТа им. А. Навои откроет опера Пуччини "Тоска".
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мастера оперной сцены из РФ выступят на открытии нового сезона Большого театра в Ташкенте, сообщает пресс-служба Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.
"Пятого сентября в 19.30 Open air "Феерия музыки под небом Ташкента" в честь открытия нового 95-го театрального сезона с отечественными и зарубежными звездами. В их числе солисты Мариинского театра Инара Козловская и Вячеслав Васильев", — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
По данным пресс-службы, Козловская и Васильев исполнят главные партии в постановке оперы Пуччини "Тоска", которая 8 сентября откроет репертуар нового сезона ГАБТ. Дирижер – Ариф Дадашев из Московского академического музыкального театра.
Кроме того, российский оперный режиссер Константин Камынин 13 сентября представит на сцене ташкентского ГАБТа премьеру оперы Чайковского "Евгений Онегин", добавили в пресс-службе театра.