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https://uz.sputniknews.ru/20240820/tashoblast-podmoskovye-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45289074.html
Ташобласть и Подмосковье обсудят сотрудничество в сфере образования
Ташобласть и Подмосковье обсудят сотрудничество в сфере образования
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены обмениваться лучшими образовательными практиками
2024-08-20T16:27+0500
2024-08-20T16:34+0500
узбекистан
россия
ташкентская область
подмосковье
сотрудничество
образование
дошкольное образование
общество
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ташкентская область и Подмосковье обсудят взаимодействие в сфере образования. Речь идет о дошкольном, школьном образовании, а также проектах развития среднего образования, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.В составе узбекской делегации — представители администрации, директора и учителя школ, а также руководители дошкольных учреждений Ташобласти.Для гостей подготовили насыщенную программу, в частности, они посетят Технолицей им. В. И. Долгих в Истре. На его базе в прошлом году создали инженерно-технологический кластер, где учатся одаренные дети. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, ребята изучают киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание здесь уделяют технологиям БПЛА, геймификации и прототипированию.В образовательных учреждениях Подмосковья действует стандарт "Школа полного дня". За счет инфраструктуры развивается дополнительное образование: создают условия, чтобы занять ребенка не только в учебное время, но и после уроков — в различных кружках и секциях."У нас много общего, например, электронные журналы, где родители могут проследить не только за оценками ребенка, но и посмотреть, какие мероприятия проходят в школе. Были моменты, которые хотелось бы перенять. Например, школа полного дня, потому что многие родители сейчас загружены работой. Мы стараемся во внешкольное время тоже ребят чем-то занять. Ваши кружки по интересам нам очень понравились", — отметила директор школы № 10 города Янгиюля Гульнара Ахматгалеева.
узбекистан
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ташкентская область
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россия узбекистан регионы сотрудничество
россия узбекистан регионы сотрудничество

Ташобласть и Подмосковье обсудят сотрудничество в сфере образования

16:27 20.08.2024 (обновлено: 16:34 20.08.2024)
© Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования
Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2024
© Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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Стороны намерены обмениваться лучшими образовательными практиками.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ташкентская область и Подмосковье обсудят взаимодействие в сфере образования. Речь идет о дошкольном, школьном образовании, а также проектах развития среднего образования, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В составе узбекской делегации — представители администрации, директора и учителя школ, а также руководители дошкольных учреждений Ташобласти.
"Наша цель — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования. Надеемся, у нас есть то, что вам, как профессионалам, будет интересно. Мерилом успеха, конечно, является результат – и по дисциплинам, и достижениям на международных олимпиадах", — рассказал Воробьев.
Для гостей подготовили насыщенную программу, в частности, они посетят Технолицей им. В. И. Долгих в Истре. На его базе в прошлом году создали инженерно-технологический кластер, где учатся одаренные дети. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, ребята изучают киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание здесь уделяют технологиям БПЛА, геймификации и прототипированию.

"Мы приехали перенять опыт, взять самое лучшее из того, что есть в Московской области… Мне понравилось то, что в Московской области школы и детсады – это в большинстве своем единый комплекс…Мы многое взяли на заметку, что хотим внедрить у себя. Мне очень понравились истории с "Умными каникулами" и углубленным изучением разных предметов", — поделилась директор школы № 1 г. Нурафшон Наталья Ли.

В образовательных учреждениях Подмосковья действует стандарт "Школа полного дня". За счет инфраструктуры развивается дополнительное образование: создают условия, чтобы занять ребенка не только в учебное время, но и после уроков — в различных кружках и секциях.
© Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования
Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2024
Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования
© Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"У нас много общего, например, электронные журналы, где родители могут проследить не только за оценками ребенка, но и посмотреть, какие мероприятия проходят в школе. Были моменты, которые хотелось бы перенять. Например, школа полного дня, потому что многие родители сейчас загружены работой. Мы стараемся во внешкольное время тоже ребят чем-то занять. Ваши кружки по интересам нам очень понравились", — отметила директор школы № 10 города Янгиюля Гульнара Ахматгалеева.
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