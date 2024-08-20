https://uz.sputniknews.ru/20240820/tashoblast-podmoskovye-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45289074.html

Ташобласть и Подмосковье обсудят сотрудничество в сфере образования

Ташобласть и Подмосковье обсудят сотрудничество в сфере образования

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены обмениваться лучшими образовательными практиками

2024-08-20T16:27+0500

2024-08-20T16:27+0500

2024-08-20T16:34+0500

узбекистан

россия

ташкентская область

подмосковье

сотрудничество

образование

дошкольное образование

общество

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ташкентская область и Подмосковье обсудят взаимодействие в сфере образования. Речь идет о дошкольном, школьном образовании, а также проектах развития среднего образования, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.В составе узбекской делегации — представители администрации, директора и учителя школ, а также руководители дошкольных учреждений Ташобласти.Для гостей подготовили насыщенную программу, в частности, они посетят Технолицей им. В. И. Долгих в Истре. На его базе в прошлом году создали инженерно-технологический кластер, где учатся одаренные дети. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, ребята изучают киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание здесь уделяют технологиям БПЛА, геймификации и прототипированию.В образовательных учреждениях Подмосковья действует стандарт "Школа полного дня". За счет инфраструктуры развивается дополнительное образование: создают условия, чтобы занять ребенка не только в учебное время, но и после уроков — в различных кружках и секциях."У нас много общего, например, электронные журналы, где родители могут проследить не только за оценками ребенка, но и посмотреть, какие мероприятия проходят в школе. Были моменты, которые хотелось бы перенять. Например, школа полного дня, потому что многие родители сейчас загружены работой. Мы стараемся во внешкольное время тоже ребят чем-то занять. Ваши кружки по интересам нам очень понравились", — отметила директор школы № 10 города Янгиюля Гульнара Ахматгалеева.

узбекистан

россия

ташкентская область

подмосковье

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