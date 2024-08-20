https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichestvo-turizm-45291968.html
Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма
Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
На вопросы журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз.
2024-08-20T18:40+0500
2024-08-20T18:40+0500
2024-08-20T18:40+0500
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 августа в 15.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы. Что уже сделано, какие планы намечены? Какие новые программы появятся в ближайшее время? Как изменились турпотоки стран ЕАЭС? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
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узбекистан россия туризм сотрудничество
узбекистан россия туризм сотрудничество
Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма
На вопросы журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 августа в 15.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".
В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы.
Что уже сделано, какие планы намечены? Какие новые программы появятся в ближайшее время? Как изменились турпотоки стран ЕАЭС?
На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.