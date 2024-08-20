https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichestvo-turizm-45291968.html

Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз.

2024-08-20T18:40+0500

2024-08-20T18:40+0500

2024-08-20T18:40+0500

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

узбекистан

россия

туризм

военное сотрудничество

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 августа в 15.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы. Что уже сделано, какие планы намечены? Какие новые программы появятся в ближайшее время? Как изменились турпотоки стран ЕАЭС? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.

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