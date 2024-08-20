https://uz.sputniknews.ru/20240820/voennoslujaschie-rf-ostanovili-prodvijenie-vsu-v-sudjanskom-rayone-45285910.html

Командир "Ахмата": военнослужащие РФ остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Командир "Ахмата": военнослужащие РФ остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Sputnik Узбекистан

По словам Апти Алаудинова, на данный момент идет планомерное уничтожение противника.

2024-08-20T14:15+0500

2024-08-20T14:15+0500

2024-08-20T14:28+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Он добавил, что на этом участке противнику противостоят бойцы спецназа "Ахмат", 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа.Напомним, что подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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