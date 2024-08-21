ЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС
© Пресс-служба ЕЭКЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС
© Пресс-служба ЕЭК
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По мнению министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, активное взаимодействие с представителями БРИКС позволит достичь значимых практических результатов в развитии интеграционных процессов.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз будет развивать системный диалог со странами БРИКС, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Приоритетной задачей дальнейшего развития Евразийского экономического союза является его позиционирование как полюса экономического притяжения на международной арене. В этой связи для нас очень важно углублять сотрудничество со странами БРИКС в реальном секторе", – отметила Барсегян на встрече министров промышленности стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
© Пресс-служба ЕЭКЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС
ЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС
© Пресс-служба ЕЭК
В качестве перспективных направлений сотрудничества она назвала привлечение инвестиций в создание и модернизацию производственных комплексов стран ЕАЭС, формирование системы трансфера передовых технологий, в том числе создание общего цифрового сервиса для ЕАЭС и БРИКС.
Также она указала на важность развития механизмов взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах.
Министр ЕЭК предложила сделать дискуссионный формат "ЕАЭС – БРИКС" ежегодной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития промышленности. Барсегян выразила уверенность, что активное взаимодействие с представителями БРИКС позволит достичь значимых практических результатов в развитии интеграционных процессов, направленных на промышленный рост и процветание стран.