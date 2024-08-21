https://uz.sputniknews.ru/20240821/eaeu-brics-razvitiye-sotrudnichestvo-45301036.html

ЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС

ЕАЭС будет развивать системный диалог со странами БРИКС

Sputnik Узбекистан

По мнению министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, активное взаимодействие с представителями БРИКС позволит достичь значимых практических результатов в развитии интеграционных процессов

2024-08-21T11:10+0500

2024-08-21T11:10+0500

2024-08-21T11:10+0500

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сотрудничество

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экономика

промышленность

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз будет развивать системный диалог со странами БРИКС, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. В качестве перспективных направлений сотрудничества она назвала привлечение инвестиций в создание и модернизацию производственных комплексов стран ЕАЭС, формирование системы трансфера передовых технологий, в том числе создание общего цифрового сервиса для ЕАЭС и БРИКС. Также она указала на важность развития механизмов взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. Министр ЕЭК предложила сделать дискуссионный формат "ЕАЭС – БРИКС" ежегодной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития промышленности. Барсегян выразила уверенность, что активное взаимодействие с представителями БРИКС позволит достичь значимых практических результатов в развитии интеграционных процессов, направленных на промышленный рост и процветание стран.

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