https://uz.sputniknews.ru/20240821/kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-v-sfere-turizma--translyatsiya-45307069.html

Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере туризма — видео

Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере туризма — видео

Sputnik Узбекистан

В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го подписана Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы.

2024-08-21T15:01+0500

2024-08-21T15:01+0500

2024-08-21T15:58+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы. Руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов рассказал, что уже сделано в этом направлении и какие планы намечены. Речь шла о новых программах, которые появятся в ближайшее время, а также о том, как изменились турпотоки стран ЕАЭС.

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