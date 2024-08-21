https://uz.sputniknews.ru/20240821/kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-v-sfere-turizma--translyatsiya-45307069.html
Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере туризма — видео
Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере туризма — видео
Sputnik Узбекистан
В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го подписана Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы.
2024-08-21T15:01+0500
2024-08-21T15:01+0500
2024-08-21T15:58+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
сотрудничество
туризм
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45307406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4023c98bd254b9fb95256beb7fb67b5f.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы. Руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов рассказал, что уже сделано в этом направлении и какие планы намечены. Речь шла о новых программах, которые появятся в ближайшее время, а также о том, как изменились турпотоки стран ЕАЭС.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45307406_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b6d67f592b3c0475fc07fe0992084d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия туризм сотрудничество
узбекистан россия туризм сотрудничество
Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере туризма — видео
15:01 21.08.2024 (обновлено: 15:58 21.08.2024)
В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го подписана Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему: "Узбекистан и Россия: сотрудничество в сфере туризма".
В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го стороны подписали Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы.
Руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов рассказал, что уже сделано в этом направлении и какие планы намечены. Речь шла о новых программах, которые появятся в ближайшее время, а также о том, как изменились турпотоки стран ЕАЭС.