https://uz.sputniknews.ru/20240821/skolko-vodoroda-budet-proizvodit-ferganskiy-npz-45310339.html

Сколько водорода будет производить Ферганский НПЗ

Сколько водорода будет производить Ферганский НПЗ

Sputnik Узбекистан

Нефтеперерабатывающий завод начинает промышленное производство водорода. Это стало возможным благодаря сделке по приобретению активов предприятия по производству водорода крупнейшим в мире производителем промышленных газов на сумму $140 млн

2024-08-21T18:00+0500

2024-08-21T18:00+0500

2024-08-21T18:00+0500

узбекистан

производство

ферганский нефтеперерабатывающий завод

сотрудничество

экономика

сделка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45299957_0:78:1000:641_1920x0_80_0_0_d69b32ddf44ad5c6f474564813baf73a.png

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Крупнейшая независимая нефтегазовая компания Узбекистана Saneg (исполнитель государственной программы нефтедобычи), а также ведущий мировой поставщик водорода и международный лидер в области инфраструктуры водородного топлива подписали в Ташкенте два соглашения: о купле-продаже активов и о переработке промышленных газов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Сумма сделки составляет $140 млн. Подписанные документы направлены на развитие инвестиционного, экономического и промышленного потенциала республики, отметили подписанты. Он также добавил, что на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе завершилось строительство водородной установки. Кроме того, установка по производству водорода позволит ежегодно вырабатывать 100 млн кубических метров чистого промышленного газа, отметил Назаров. По словам основателя Saneg Бахтиёра Фазылова, совместная работа в рамках соглашения поможет в достижении одного из главных приоритетов правительства Узбекистана — укреплении энергетической безопасности государства за счет увеличения внутренних поставок водорода. Как рассказали представители нефтегазовой компании, эта стратегическая сделка сопровождает глобальный процесс модернизации предприятия и является важным шагом в расширении и оптимизации его производственных мощностей. К примеру, на предприятии внедряют процессы гидрокрекинга (превращение парообразной нефти в бензин и реактивное топливо под действием водорода) и расширения глубины переработки топлива до более чем 92%, в частности, с целью производства дизельного топлива класса Евро-5 и авиационного керосина. Строительство и приобретение установок по производству водорода являются ключевой составляющей всей программы модернизации завода. Это позволит обеспечить надежную базу для производства водорода, как для нужд НПЗ, так и коммерческого рынка. Для справки: Ферганский НПЗ основан в 1959 году для переработки углеводородов, транспортируемых с нефтяных месторождений Западной Сибири. С момента распада Советского Союза и вхождения в контур управления Saneg в 2020 году предприятие не модернизировали. Последние четыре года стали периодом его возрождения. Сейчас завод производит 60 наименований продукции, поставляемой на внутренний рынок и в 15 зарубежных стран. Текущая производственная мощность составляет 1,8 млн тонн в год, быстро увеличиваясь до текущего потенциала завода в 2,5 млн тонн ежегодно.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

ферганский нпз водород производство сделка приобретение активы предприятие