https://uz.sputniknews.ru/20240821/tashkent-filial-rossiyskogo-mediko-geneticheskogo-nauchnogo-tsentra-45306370.html
В Ташкенте появится филиал российского медико-генетического научного центра
В Ташкенте появится филиал российского медико-генетического научного центра
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
2024-08-21T13:20+0500
2024-08-21T13:20+0500
2024-08-21T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Ташкенте откроют филиал московского Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова. Это определено в постановлении Кабмина республики, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и опубликованном на сайте национальной базы данных законодательства Lex.uz. В документе также уточняется, что филиал создают в рамках соглашения между российским центром и Институтом иммунологии и геномики человека Академии наук РУз. Центр будет готовить кадры для Узбекистана, повышать квалификацию врачей-генетиков, проводить совместные молекулярные диагностические и научные исследования, а также консультировать по вопросам наследственных заболеваний.
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узбекистан россия сотрудничество медицина
узбекистан россия сотрудничество медицина
В Ташкенте появится филиал российского медико-генетического научного центра
13:20 21.08.2024 (обновлено: 14:45 21.08.2024)
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
В Ташкенте откроют филиал московского Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова. Это определено
в постановлении Кабмина республики, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и опубликованном на сайте национальной базы данных законодательства Lex.uz.
"Образовать Ташкентский медико-генетический научный центр — филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова" в форме юридического лица", — говорится в тексте постановления.
В документе также уточняется, что филиал создают в рамках соглашения между российским центром и Институтом иммунологии и геномики человека Академии наук РУз.
Центр будет готовить кадры для Узбекистана, повышать квалификацию врачей-генетиков, проводить совместные молекулярные диагностические и научные исследования, а также консультировать по вопросам наследственных заболеваний.