https://uz.sputniknews.ru/20240821/tashkent-filial-rossiyskogo-mediko-geneticheskogo-nauchnogo-tsentra-45306370.html

В Ташкенте появится филиал российского медико-генетического научного центра

В Ташкенте появится филиал российского медико-генетического научного центра

Sputnik Узбекистан

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

2024-08-21T13:20+0500

2024-08-21T13:20+0500

2024-08-21T14:45+0500

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сотрудничество

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генетика

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Ташкенте откроют филиал московского Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова. Это определено в постановлении Кабмина республики, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и опубликованном на сайте национальной базы данных законодательства Lex.uz. В документе также уточняется, что филиал создают в рамках соглашения между российским центром и Институтом иммунологии и геномики человека Академии наук РУз. Центр будет готовить кадры для Узбекистана, повышать квалификацию врачей-генетиков, проводить совместные молекулярные диагностические и научные исследования, а также консультировать по вопросам наследственных заболеваний.

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