https://uz.sputniknews.ru/20240821/uzbekistan-kyrgyzstan-obschestvennyy-transport-oplata-45308090.html

Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте Бишкека картами ATTO

Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте Бишкека картами ATTO

Sputnik Узбекистан

Жители Кыргызстана также смогут использовать свою платежную систему для оплаты транспорта в городах РУз.

2024-08-21T16:36+0500

2024-08-21T16:36+0500

2024-08-21T16:36+0500

узбекистан

кыргызстан

общественный транспорт

плата за проезд

меморандум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте в Бишкеке картами ATTO, сообщает пресс-служба оператора автоматизированной системы оплаты проезда в РУз. Также в Узбекистане появится поддержка кыргызских транспортных карт Tulpar. В настоящее время ведут работы по интеграции двух систем. Напомним, что с 15 мая в Ташкенте прекратили работу все пункты продажи транспортных карт. Теперь покупка и пополнение транспортных карт осуществляются в отделениях UzPost, также там можно оформить тариф на срок от 1 до 365 дней.

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узбекистанцы оплата проезд бишкек