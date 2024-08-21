https://uz.sputniknews.ru/20240821/uzbekistan-kyrgyzstan-obschestvennyy-transport-oplata-45308090.html
Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте Бишкека картами ATTO
Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте Бишкека картами ATTO
Sputnik Узбекистан
Жители Кыргызстана также смогут использовать свою платежную систему для оплаты транспорта в городах РУз.
2024-08-21T16:36+0500
2024-08-21T16:36+0500
2024-08-21T16:36+0500
узбекистан
кыргызстан
общественный транспорт
плата за проезд
меморандум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте в Бишкеке картами ATTO, сообщает пресс-служба оператора автоматизированной системы оплаты проезда в РУз. Также в Узбекистане появится поддержка кыргызских транспортных карт Tulpar. В настоящее время ведут работы по интеграции двух систем. Напомним, что с 15 мая в Ташкенте прекратили работу все пункты продажи транспортных карт. Теперь покупка и пополнение транспортных карт осуществляются в отделениях UzPost, также там можно оформить тариф на срок от 1 до 365 дней.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанцы оплата проезд бишкек
узбекистанцы оплата проезд бишкек
Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте Бишкека картами ATTO
Жители Кыргызстана также смогут использовать свою платежную систему для оплаты транспорта в городах РУз.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Узбекистанцы смогут оплачивать поездки на общественном транспорте в Бишкеке картами ATTO, сообщает
пресс-служба оператора автоматизированной системы оплаты проезда в РУз.
Также в Узбекистане появится поддержка кыргызских транспортных карт Tulpar.
"Tulpar и АТТО подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является возможность взаимного приема платежей в общественном транспорте в городах двух стран", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведут работы по интеграции двух систем.
"Скоро жители Кыргызстана смогут оплачивать свои поездки в городах Узбекистана картами Tulpar, а граждане Узбекистана – картами АТТО в Бишкеке. В условиях активно растущего туризма такое сотрудничество сделает путешествия жителей обеих стран более комфортными", — добавили в пресс-службе узбекистанского оператора.
Напомним, что с 15 мая в Ташкенте прекратили
работу все пункты продажи транспортных карт. Теперь покупка и пополнение транспортных карт осуществляются в отделениях UzPost, также там можно оформить тариф на срок от 1 до 365 дней.