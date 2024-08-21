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Россия снова в лидерах по внешней торговле с Узбекистаном среди стран ЕАЭС

Россия снова в лидерах по внешней торговле с Узбекистаном среди стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

За январь – июль 2024 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,9%

2024-08-21T18:45+0500

2024-08-21T18:45+0500

2024-08-21T18:45+0500

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Россия является лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном среди стран ЕАЭС. Общий показатель ВТО за семь месяцев этого года между РУз и РФ достиг $6,8 млрд.Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами Союза в рассматриваемый период составил $9 913,1 млн, из них объем экспорта – $3 230,5 млн, объем импорта – $6 682,5 млн.Также, по данным Агентства статистики, общая доля экспорта в страны Евразийского экономического союза из Узбекистана ниже, чем доля импорта на 51,7%. Более подробная информация — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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