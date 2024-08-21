https://uz.sputniknews.ru/20240821/voyennoslujaschiye-rf-osvobojdeniye-selo-dnr-45308636.html
Военнослужащие РФ освободили Желанное в ДНР
Военнослужащие РФ освободили Желанное в ДНР
Sputnik Узбекистан
В сводке российского военного ведомства указано, что контроль над населенным пунктом взяли бойцы группировки "Центр"
2024-08-21T16:06+0500
2024-08-21T16:06+0500
2024-08-21T16:06+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Желанное расположено в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Оно является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.
https://uz.sputniknews.ru/20240820/svo-vozmezdie-v-sumax-i-uskorenie-v-donbasse--45283236.html
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сво днр россия населенные пункты освобождение
сво днр россия населенные пункты освобождение
Военнослужащие РФ освободили Желанное в ДНР
В сводке российского военного ведомства указано, что контроль над населенным пунктом взяли бойцы группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Желанное расположено в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Оно является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.
Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.