https://uz.sputniknews.ru/20240821/voyennoslujaschiye-rf-osvobojdeniye-selo-dnr-45308636.html

Военнослужащие РФ освободили Желанное в ДНР

Военнослужащие РФ освободили Желанное в ДНР

Sputnik Узбекистан

В сводке российского военного ведомства указано, что контроль над населенным пунктом взяли бойцы группировки "Центр"

2024-08-21T16:06+0500

2024-08-21T16:06+0500

2024-08-21T16:06+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

сво

днр

россия

безопасность

вооруженные силы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32745140_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_50a6b31e1e7d6fcd1476764127345f20.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Желанное расположено в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Оно является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.

https://uz.sputniknews.ru/20240820/svo-vozmezdie-v-sumax-i-uskorenie-v-donbasse--45283236.html

днр

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво днр россия населенные пункты освобождение