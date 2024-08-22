https://uz.sputniknews.ru/20240822/chto-mojet-predlojit-uzbekistan-rossiyskim-turistam-45328055.html
"Восточная сказка": что может предложить Узбекистан российским туристам
"Восточная сказка": что может предложить Узбекистан российским туристам
Sputnik Узбекистан
Узбекистан для РФ — это, в первую очередь, общая история, отсутствие языкового барьера, единая ментальность, отсутствие визовых ограничений
2024-08-22T18:30+0500
2024-08-22T18:30+0500
2024-08-22T18:30+0500
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О том, что Узбекистан может предложить российским туристам, рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. По его словам, Узбекистан для России — это, в первую очередь, общая история, схожая ментальность, отсутствие языкового барьера и визовых ограничений.Республика может предложить российским туристам не только посещение объектов культурного наследия, но и развлекательный, пляжный, экстремальный туризм, многочисленные пансионаты и зоны отдыха.Эксперт напомнил, что несмотря на то, что плов является одной из главных "фишек" Узбекистана, популярностью пользуются и другие блюда национальной кухни.Подробнее о том, что делается для того, чтобы еще больше повысить привлекательность республики в глазах российских туристов — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия туристы
узбекистан россия туристы
"Восточная сказка": что может предложить Узбекистан российским туристам
Эксклюзив
Узбекистан для РФ — это, в первую очередь, общая история, отсутствие языкового барьера и визовых ограничений, единая ментальность.
О том, что Узбекистан может предложить российским туристам, рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, Узбекистан для России — это, в первую очередь, общая история, схожая ментальность, отсутствие языкового барьера и визовых ограничений.
Республика может предложить российским туристам не только посещение объектов культурного наследия, но и развлекательный, пляжный, экстремальный туризм, многочисленные пансионаты и зоны отдыха.
Эксперт напомнил, что несмотря на то, что плов является одной из главных "фишек" Узбекистана, популярностью пользуются и другие блюда национальной кухни.
"Есть гастрономические маршруты выходного дня, когда специально российские и другие иностранные туристы прилетают именно для того, чтобы по линии гастрономии не только отведать наши блюда, а также поучаствовать в мастер классах, понаблюдать, как эти блюда готовятся", — добавил представитель туристического ведомства.
Подробнее о том, что делается для того, чтобы еще больше повысить привлекательность республики в глазах российских туристов — в видео Sputnik Узбекистан.