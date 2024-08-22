https://uz.sputniknews.ru/20240822/ilxam-aliyev-govizit-uzbekistan-45325883.html

Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с госвизитом

Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с госвизитом

Sputnik Узбекистан

Программа пребывания главы АР в Ташкенте включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

2024-08-22T16:52+0500

2024-08-22T16:52+0500

2024-08-22T17:44+0500

политика

президент

азербайджан

ильхам алиев

государственный визит

узбекистан

встреча

аэропорт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кабмина РУз. В международном аэропорту Ташкента гостей встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. После короткой беседы Алиев отбыл к следующему пункту назначения согласно программе визита, которая включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана. Предусматривается также, что президенты встретятся с представителями бизнеса двух стран, примут участие в деловых и культурных мероприятиях. В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.

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