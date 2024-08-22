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Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с госвизитом
Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с госвизитом
Sputnik Узбекистан
Программа пребывания главы АР в Ташкенте включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.
2024-08-22T16:52+0500
2024-08-22T16:52+0500
2024-08-22T17:44+0500
политика
президент
азербайджан
ильхам алиев
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кабмина РУз. В международном аэропорту Ташкента гостей встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. После короткой беседы Алиев отбыл к следующему пункту назначения согласно программе визита, которая включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана. Предусматривается также, что президенты встретятся с представителями бизнеса двух стран, примут участие в деловых и культурных мероприятиях. В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.
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государственный визит ильхам алиев узбекистан
государственный визит ильхам алиев узбекистан
Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с госвизитом
16:52 22.08.2024 (обновлено: 17:44 22.08.2024)
Программа пребывания главы АР в Ташкенте включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает
пресс-служба Кабмина РУз.
В международном аэропорту Ташкента гостей встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
После короткой беседы Алиев отбыл к следующему пункту назначения согласно программе визита, которая включает проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.
Предусматривается также, что президенты встретятся с представителями бизнеса двух стран, примут участие в деловых и культурных мероприятиях.
В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.