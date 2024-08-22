https://uz.sputniknews.ru/20240822/iran-zainteresovannost-nablyudatel-eaeu-45316190.html

Иран заинтересован получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Иран заинтересован получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники консультаций по этому вопросу отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС и ИРИ и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС

2024-08-22T10:50+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Иран заинтересован в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК. Консультации по этому вопросу прошли площадке Евразийской экономической комиссии в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Иранскую сторону представляли гендиректор Департамента многостороннего экономического сотрудничества МИД Сейед Джалаладдин Алави Сабзевари и заместитель чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Хоссейн Малеки. Государства-члены ЕАЭС были представлены заместителями министров экономики и иностранных дел. Решение о предоставлении зарубежному партнеру такого статуса принимают главы государств-членов Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Отношения между ЕАЭС и Ираном динамично развиваются. С 2019 года между "евразийской пятеркой" и Ираном действует преференциальный режим торговли отдельными товарами. Данное временное соглашение позволило нарастить взаимный товарооборот более чем в два раза (на 118%). В декабре 2023 года было подписано полноформатное постоянное соглашение о свободной торговле с Ираном. Прогнозируется, что с подписанием нового соглашения к 2025 году российский товарооборот с Ираном может увеличиться еще на 20%. Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС предоставит Ирану доступ к участию в заседаниях органов Союза и необходимой информации об интеграционной повестке. Это поспособствует выстраиванию более комплексного и системного диалога ЕАЭС с Ираном. В настоящее время статус государств-наблюдателей при ЕАЭС имеют Узбекистан, Куба и Молдова.

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