https://uz.sputniknews.ru/20240822/kak-uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichayut-v-sfere-turizma-45317259.html
Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере туризма
Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
По словам эксперта, республика поставила задачу по привлечению более 1 млн российских туристов в год
2024-08-22T13:00+0500
2024-08-22T13:00+0500
2024-08-22T13:00+0500
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сотрудничество
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пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
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Россия является для Узбекистана стратегическим рынком по туризму. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам,Также представитель Комитета по туризму РУз отметил, что почти половину въездного турпотока в Узбекистан составляют граждане стран ЕАЭС.Согласно озвученным им данным, за 2023 год около 3 млн 8 тыс. туристов прибыли из стран ЕАЭС, а за первое полугодие 2024 года количество туристов из стран Союза уже составило 2,5 млн.Растет ли интерес у туристов из Узбекистана к посещению России? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия сотрудничество туризм
узбекистан россия сотрудничество туризм
Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере туризма
Эксклюзив
По словам эксперта, республика поставила задачу по привлечению более 1 млн российских туристов в год.
Россия является для Узбекистана стратегическим рынком по туризму. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Узбекистан поставил задачу по привлечению более 1 млн российских туристов в год;
в 2023 году количество туристов из РФ увеличилось на 25,8% по сравнению с годом ранее и достигло 714,2 тыс. человек;
только за январь – июль 2024-го республику посетили 442 тыс. российских туристов.
Также представитель Комитета по туризму РУз отметил, что почти половину въездного турпотока в Узбекистан составляют граждане стран ЕАЭС.
Согласно озвученным им данным, за 2023 год около 3 млн 8 тыс. туристов прибыли из стран ЕАЭС, а за первое полугодие 2024 года количество туристов из стран Союза уже составило 2,5 млн.
Растет ли интерес у туристов из Узбекистана к посещению России? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.