https://uz.sputniknews.ru/20240822/kak-uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichayut-v-sfere-turizma-45317259.html

Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере туризма

Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

По словам эксперта, республика поставила задачу по привлечению более 1 млн российских туристов в год

2024-08-22T13:00+0500

2024-08-22T13:00+0500

2024-08-22T13:00+0500

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пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

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Россия является для Узбекистана стратегическим рынком по туризму. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам,Также представитель Комитета по туризму РУз отметил, что почти половину въездного турпотока в Узбекистан составляют граждане стран ЕАЭС.Согласно озвученным им данным, за 2023 год около 3 млн 8 тыс. туристов прибыли из стран ЕАЭС, а за первое полугодие 2024 года количество туристов из стран Союза уже составило 2,5 млн.Растет ли интерес у туристов из Узбекистана к посещению России? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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