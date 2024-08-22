https://uz.sputniknews.ru/20240822/prezident-azerbaydjana-uzbekistan-gosvizit-45315733.html

Президент Азербайджана посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

Президент Азербайджана посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

Sputnik Узбекистан

Главы двух стран проведут переговоры на высшем уровне, встретятся с представителями узбекского и азербайджанского бизнеса, примут участие в деловых и культурных мероприятиях

2024-08-22T09:40+0500

2024-08-22T09:40+0500

2024-08-22T09:51+0500

политика

президент

азербайджан

ильхам алиев

государственный визит

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа этого года посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз. Стороны обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизацию культурно-гуманитарных связей и другие вопросы. В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.

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ильхам алиев узбекистан