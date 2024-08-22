https://uz.sputniknews.ru/20240822/prezident-azerbaydjana-uzbekistan-gosvizit-45315733.html
Президент Азербайджана посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
Президент Азербайджана посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
Главы двух стран проведут переговоры на высшем уровне, встретятся с представителями узбекского и азербайджанского бизнеса, примут участие в деловых и культурных мероприятиях
2024-08-22T09:40+0500
2024-08-22T09:40+0500
2024-08-22T09:51+0500
политика
президент
азербайджан
ильхам алиев
государственный визит
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа этого года посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз. Стороны обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизацию культурно-гуманитарных связей и другие вопросы. В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.
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ильхам алиев узбекистан
Президент Азербайджана посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
09:40 22.08.2024 (обновлено: 09:51 22.08.2024)
Главы двух стран проведут переговоры на высшем уровне, встретятся с представителями узбекского и азербайджанского бизнеса, примут участие в деловых и культурных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
По приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа этого года посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает
пресс-служба главы РУз.
"В соответствии с программой пребывания в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана. В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Стороны обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизацию культурно-гуманитарных связей и другие вопросы.
"Предусматривается также, что президенты проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий", — говорится в сообщении.
В предыдущий раз лидер Азербайджана был с госвизитом в Узбекистане в июне 2022-го.