https://uz.sputniknews.ru/20240822/svo-vozrojdenie-pogranichnyx-voysk-rossii--ultimatum-vremeni-45321257.html

СВО: возрождение пограничных войск России — ультиматум времени

СВО: возрождение пограничных войск России — ультиматум времени

Sputnik Узбекистан

Основной урок прорыва ВСУ в приграничные районы Курской области состоит в том, что безопасность российских рубежей должны обеспечивать на постоянной основе специальные войска – пограничные

2024-08-22T17:12+0500

2024-08-22T17:12+0500

2024-08-22T17:12+0500

безопасность

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С учетом расширения недоброго соседства с НАТО – более 1000 км сухопутной границы с Финляндией, формирование Министерством обороны РФ трех приграничных войсковых группировок в Курской, Брянской и Белгородской областях – решение своевременное, эффективное и безальтернативное.По итогам заседания Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий 20 августа заявлено о создании новых группировок войск – "Белгород", "Курск" и "Брянск" в соответствующих регионах России. Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок отвечают за организацию защиты граждан и территорий от внешней агрессии, атак БПЛА и других средств нападения. Структура и количественный состав трех новых приграничных войсковых группировок не раскрываются.Самые важные задачи сегодня – эффективное обеспечение войск и сил прикрытия госграницы необходимым вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-технического обеспечения. В самую "горячую" Курскую область уже доставлено необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов и других средств. Возможно, мы наблюдаем воссоздание на современном технологическом уровне Пограничных войск, в необходимости которых уже никто не сомневается. Хорошо вооруженные пограничные заставы и отряды – с разведывательными и ударными БПЛА, бронетехникой, артиллерией, средствами ПВО и РЭБ – не позволят противнику быстро преодолеть укрепрайоны, и войти на российскую территорию.На одном из участков границы в Курской области 6 августа 2024 года несли службу в рамках ротации легко вооруженные пограничники Владикавказского погранотряда. Они героически встретили бандеровцев, стойко сражались в окружении превосходящих сил противника, и все же не смогли остановить прорыв диверсантов и штурмовиков ВСУ на бронетехнике. Тяжелого (ракетно-артиллерийского) вооружения у пограничников не было, противник наверняка учел это в планировании операции против российских мирных городов и сел.Брестская крепость как состояние душиПосле рейдов украинских диверсионных групп летом 2023 года депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о "самом знаменательном событии" – принятом решении воссоздать пограничные войска, вернуться к войсковому способу охраны государственной границы – с развитой инженерной системой защиты и фортификации. Ранее Гурулев заметил: "Пора признать, что оптимизация пограничных войск в пограничную службу была ошибкой. Если обратиться к опыту советского времени, этого будет недостаточно. Необходимы силы противовоздушной обороны, хотя бы малые, массовое внедрение средств радиоэлектронной борьбы, пограничники должны перейти в качество силы, которая в состоянии как первоисточник купировать все угрозы на сопредельной территории".В ходе горбачевской "перестройки" и разрушения СССР пограничные войска КГБ трансформировались в Федеральную пограничную службу, подчиненную президенту РФ. Пограничная служба ФСБ России создана в 2003 году. И многие эксперты считают, что вместо спецвойск, способных противостоять целым группировкам противника, Россия получила военизированную структуру ограниченной функциональности, подобную приграничной полиции.Боевое могущество и опыт пограничных войск советского времени могли бы стать надежным ориентиром для формирования приграничных группировок "Курск", "Брянск", "Белгород", а в перспективе – "Санкт-Петербург", "Петрозаводск" и "Мурманск". Разумеется, на современном технологическом уровне. Напомню, в СССР пограничные укрепрайоны представляли собой сложнейшие инженерные сооружения (десятки метров железобетона в глубину) с крупнокалиберными пулеметами и артиллерией (системой перекрестного огня), которые позволяли автономно держать оборону не один месяц. Войсковая организация службы подкреплялась особым отбором в пограничные войска и специальной подготовкой "зеленых фуражек".Пограничник – особое состояние души. Мы помним героическую оборону Брестской крепости в июне – июле 1941-го военнослужащими 17-го Краснознаменного пограничного отряда. Однако были и другие пограничные укрепрайоны, которые на отдельных участках отбросили противника. В первые дни войны пограничные части уничтожили более 80 тысяч гитлеровцев. В ходе 11-дневных боев 24-й пограничный отряд (1800 человек, город Бельцы) уничтожил свыше 3 тысяч румынских и немецких солдат и офицеров, 45 пулеметов, 10 минометов и 120 десантных лодок и катеров, подорвал 8 танков, сбил один самолет. Там же, в Молдавии 5-я застава 25-го Кагульского пограничного отряда в течение двух суток отбивала яростные атаки двух батальонов противника. Одиннадцать раз пограничники поднимались в контратаки, так и не позволив врагу закрепиться на советском берегу. Застава отступила лишь по приказу, предварительно взорвав мост через Прут.И сегодня для надежной охраны и обороны более 60 тысяч километров государственной границы России необходимы пограничные войска (в каком ведомстве – не суть), укомплектованные, обученные, вооруженные и оснащенные так, чтобы ни один противник не решился на прорыв – по земле, по воде или по воздуху. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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