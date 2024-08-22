https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-programma-skidki-turisty-rossiya-45323712.html
В Узбекистане заработает новая программа скидок для российских студентов
В Узбекистане заработает новая программа скидок для российских студентов
Sputnik Узбекистан
Речь идет о снижении стоимости туристического продукта для молодых туристов из РФ
2024-08-22T16:41+0500
2024-08-22T16:41+0500
2024-08-22T16:41+0500
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В Узбекистане внедряют новую программу скидок для российских студентов. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперт также отметил, что развивается транспортно-логистическое взаимодействие между двумя странами. В настоящее время авиакомпании Узбекистана и России выполняют более 280 авиарейсов в неделю.По его данным, над увеличением числа рейсов работает министерство транспорта Узбекистана, национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways, а также частные авиакомпании.Подробнее о том, развитие каких видов туризма сегодня в фокусе внимания, туристов какого возраста становиться в республике все больше — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан туристы рф скидки
узбекистан туристы рф скидки
В Узбекистане заработает новая программа скидок для российских студентов
Эксклюзив
Речь идет о снижении стоимости туристического продукта для молодых туристов из РФ.
В Узбекистане внедряют новую программу скидок для российских студентов. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"При посещении Узбекистана это скидки на объектах размещения, скидки в объектах культурного наследия, культурных объектах. Это система скидок, которые повлияют в общем на цену туристического продукта для молодых туристов", — объяснил представитель туристического ведомства.
Эксперт также отметил, что развивается транспортно-логистическое взаимодействие между двумя странами. В настоящее время авиакомпании Узбекистана и России выполняют более 280 авиарейсов в неделю.
По его данным, над увеличением числа рейсов работает министерство транспорта Узбекистана, национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways, а также частные авиакомпании.
"Драйвером для развития туристического потока, конечно, является расширенная география полетов. Открываются сообщения не только между столицами, но и между регионами двух стран", — добавил Мирджалилов.
Подробнее о том, развитие каких видов туризма сегодня в фокусе внимания, туристов какого возраста становиться в республике все больше — в видео Sputnik Узбекистан.