https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-programma-skidki-turisty-rossiya-45323712.html

В Узбекистане заработает новая программа скидок для российских студентов

В Узбекистане заработает новая программа скидок для российских студентов

Sputnik Узбекистан

Речь идет о снижении стоимости туристического продукта для молодых туристов из РФ

2024-08-22T16:41+0500

2024-08-22T16:41+0500

2024-08-22T16:41+0500

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В Узбекистане внедряют новую программу скидок для российских студентов. Об этом рассказал начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперт также отметил, что развивается транспортно-логистическое взаимодействие между двумя странами. В настоящее время авиакомпании Узбекистана и России выполняют более 280 авиарейсов в неделю.По его данным, над увеличением числа рейсов работает министерство транспорта Узбекистана, национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways, а также частные авиакомпании.Подробнее о том, развитие каких видов туризма сегодня в фокусе внимания, туристов какого возраста становиться в республике все больше — в видео Sputnik Узбекистан.

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