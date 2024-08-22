https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-uchastiye-detskiy-kulturnyy-forum-moskva-45320262.html

Узбекистанцы участвуют в III Международном детском культурном форуме

Узбекистанцы участвуют в III Международном детском культурном форуме

Sputnik Узбекистан

Для делегатов смотра из регионов РФ и зарубежных стран подготовили более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры... 22.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-22T15:10+0500

2024-08-22T15:10+0500

2024-08-22T15:10+0500

узбекистан

россия

москва

дети

форум

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общество

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в III Международном детском культурном форуме, сообщается на сайте мероприятия.Форум стартовал сегодня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах и продлится до 24 августа. Вместе с талантливыми ребятами из Узбекистана на смотр приехали их сверстники из 89 регионов РФ, а также из Индии, Египта, Сербии, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, КНР, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Иордании и Ливии. В рамках форума пройдут более 60 мероприятий по шести творческим направлениям, включая мастер-классы, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа. Большинство встреч организуют в интерактивном формате. С ребятами будут общаться известные медиаперсоны: Юрий Башмет, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин. Участников форума традиционно ждет хакатон на тему "Цифровизация в культуре", также подарок — книга "Сказки детей России", в которой собраны 42 лучшие работы талантливых ребят из 29 регионов РФ. Данный проект с 2022 года реализуют министерство культуры России и ФГБУК "Росконцерт".

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