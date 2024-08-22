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https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-uchastiye-detskiy-kulturnyy-forum-moskva-45320262.html
Узбекистанцы участвуют в III Международном детском культурном форуме
Узбекистанцы участвуют в III Международном детском культурном форуме
Sputnik Узбекистан
Для делегатов смотра из регионов РФ и зарубежных стран подготовили более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры... 22.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-22T15:10+0500
2024-08-22T15:10+0500
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в III Международном детском культурном форуме, сообщается на сайте мероприятия.Форум стартовал сегодня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах и продлится до 24 августа. Вместе с талантливыми ребятами из Узбекистана на смотр приехали их сверстники из 89 регионов РФ, а также из Индии, Египта, Сербии, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, КНР, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Иордании и Ливии. В рамках форума пройдут более 60 мероприятий по шести творческим направлениям, включая мастер-классы, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа. Большинство встреч организуют в интерактивном формате. С ребятами будут общаться известные медиаперсоны: Юрий Башмет, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин. Участников форума традиционно ждет хакатон на тему "Цифровизация в культуре", также подарок — книга "Сказки детей России", в которой собраны 42 лучшие работы талантливых ребят из 29 регионов РФ. Данный проект с 2022 года реализуют министерство культуры России и ФГБУК "Росконцерт".
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узбекистан, россия, москва, дети, форум, культура, общество
узбекистан, россия, москва, дети, форум, культура, общество

Узбекистанцы участвуют в III Международном детском культурном форуме

15:10 22.08.2024
© Детский культурный форум III Международный детский культурный форум примет более 2000 участников из России и зарубежных стран
III Международный детский культурный форум примет более 2000 участников из России и зарубежных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2024
© Детский культурный форум
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Для делегатов смотра из регионов РФ и зарубежных стран подготовили более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, а также насыщенную экскурсионную программу.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в III Международном детском культурном форуме, сообщается на сайте мероприятия.
© Детский культурный форум III Международный детский культурный форум примет более 2000 участников из России и зарубежных стран
III Международный детский культурный форум примет более 2000 участников из России и зарубежных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2024
III Международный детский культурный форум примет более 2000 участников из России и зарубежных стран
© Детский культурный форум
Форум стартовал сегодня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах и продлится до 24 августа.
Вместе с талантливыми ребятами из Узбекистана на смотр приехали их сверстники из 89 регионов РФ, а также из Индии, Египта, Сербии, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, КНР, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Иордании и Ливии.
"Самых маленьких, начинающих деятелей искусства или ребят, которые просто любят театр, кино, музыку, музеи, историю изобразительного искусства, важно поддержать, перезнакомить друг с другом в рамках одного большого мероприятия, куда педагоги детских школ искусств, преподаватели по актерскому мастерству, хореографии приедут из разных регионов страны, чтобы общаться и делиться опытом. И когда кто-нибудь, презентуя свое невероятно яркое шоу или присутствуя на каком-нибудь кинофестивале или театральной постановке, скажет: "Мы познакомились в Москве на Детском культурном форуме", мы будем уверены, что наши усилия были не напрасны", — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.
В рамках форума пройдут более 60 мероприятий по шести творческим направлениям, включая мастер-классы, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа.
Большинство встреч организуют в интерактивном формате. С ребятами будут общаться известные медиаперсоны: Юрий Башмет, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин.
Участников форума традиционно ждет хакатон на тему "Цифровизация в культуре", также подарок — книга "Сказки детей России", в которой собраны 42 лучшие работы талантливых ребят из 29 регионов РФ.
Данный проект с 2022 года реализуют министерство культуры России и ФГБУК "Росконцерт".
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