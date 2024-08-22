https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbeksko-azerbaydjanskiy-biznes-forum-tashkent-45326181.html

Как прошел узбекско-азербайджанский бизнес-форум в Ташкенте

Как прошел узбекско-азербайджанский бизнес-форум в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Для участия в мероприятии приехали 67 азербайджанских компаний и около 10 государственных учреждений.

2024-08-22T18:00+0500

2024-08-22T18:00+0500

2024-08-22T18:02+0500

эксклюзив

узбекистан

азербайджан

бизнес-форум

сотрудничество

подписание документов

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В преддверии государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в РУз в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На открытии мероприятия выступили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Министр также добавил, что есть цель в ближайший год-два довести взаимную торговлю до $1 млрд. Поэтому важнейшим приоритетом сегодня является наращивание товарооборота и промышленной кооперации. По данным Агентства статистики РУз, товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном за первые шесть месяцев 2024 года составил $101,9 млн. Приоритетные направления сотрудничества Благодаря режиму свободной торговли расширяются объемы взаимных поставок, а также растет число совместных предприятий. По данным МИПТ, в настоящее время в Узбекистане успешно действуют 236 предприятий с участием азербайджанского капитала. При этом ежегодно азербайджанские инвестиции увеличиваются в среднем на 40%. В свою очередь, узбекские инвестиции в Азербайджан представляют собой кластеры в аграрном секторе, производство бытовой техники и строительных материалов. Министр отметил приоритетные направления сотрудничества между странами. Речь идет, прежде всего, об увеличении и диверсификации взаимной торговли, а также вопросах импортозамещения. Этому будут способствовать создание инфраструктуры на территориях обоих государств, которая позволит усилить продажи продукции, а также размещение товаров на специальных электронных площадках. В числе конкретных шагов в этом направлении Лазиз Кудратов отметил планы по открытию торговых домов, шоурумов, постоянно действующих национальных павильонов в городах Азербайджана и Узбекистана — Баку, Шуше, Ташкенте, Самарканде. Кроме этого, стороны намерены активно развивать промышленную кооперацию, а также реализовывать проекты в горной промышленности. Он также пригласил азербайджанские компании участвовать в разработке и добыче месторождений цветных металлов в Узбекистане, в том числе меди. Помимо этого, Лазиз Кудратов отметил хорошую динамику сотрудничества в области энергетики и нефтегазовой промышленности. Страны также могут вместе развивать потенциал в сельском хозяйстве. По словам Лазиза Кудратова, уже есть наработки по созданию фруктовых садов, тепличных комплексов, производству сухофруктов, выращиванию фундука. В свою очередь министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил стабильный рост взаимного грузопотока. Поощрение экономического развития По решению глав обеих республик создана Узбекско-азербайджанская инвестиционная компания — совместное предприятие с капиталом $500 млн. Как рассказал директор компании Назим Гаджиев, ее основная миссия заключается в поощрении экономического развития обеих стран путем прямых инвестиций в долевое участие в частных компаниях, реализующих важные проекты на территории Узбекистана и Азербайджана. Он отметил, что компания намерена разнообразить инвестиционный портфель за счет вложений в множество бизнес-проектов в различных отраслях. При этом он отметил, что компания не кредитует, а инвестирует напрямую, приобретая долевое участие в размере до 49%, становясь партнером как в новых бизнес-проектах, так и в существующих компаниях. В настоящее время компания проводит инвестиционный анализ более 15 инвестпроектов в различных секторах экономики Узбекистана и Азербайджана на общую сумму более $600 млн. Из них долевое участие совместной инвесткомпании ожидается в размере свыше $130 млн. Среди особо значимых инвестиционных проектов Назим Гаджиев выделил три. Первый — строительство крупной международной школы в Ташкенте. Его реализуют совместно с узбекско-оманской и узбекско-абудабийской инвесткомпаниями, а также с участием одной из ведущих компаний-операторов, управляющей более чем сотней школ по всему миру. По словам Гаджиева, стоимость проекта составит более $40 млн. И третий проект — реализация сгенерированной солнечной энергии промышленным предприятиям. Он будет осуществляться на территории обеих республик совместно с компанией FAS Energy, входящей в крупную саудовскую группу. Этот проект обойдется в $200 млн. По итогам форума стороны подписали ряд документов, среди которых: В рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте также открылась выставка "Made in Azerbaijan". На ней представили фрукты, овощи, сладости, нефтепродукты, знаменитые азербайджанские ковры, и, конечно, туристический потенциал этой гостеприимной страны.

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узбекистан азербайджан бизнес-форум ташкент