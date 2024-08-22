Как прошел узбекско-азербайджанский бизнес-форум в Ташкенте
18:00 22.08.2024 (обновлено: 18:02 22.08.2024)
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
© Sputnik / Murad Orujov
Подписаться
Эксклюзив
Для участия в мероприятии приехали представители 67 азербайджанских компаний и около 10 государственных учреждений.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В преддверии государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в РУз в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Пресс-служба МИПТ РУзУзбекско-азербайджанский бизнес-форум в Ташкенте
Узбекско-азербайджанский бизнес-форум в Ташкенте
© Пресс-служба МИПТ РУз
На открытии мероприятия выступили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"За последние 5 лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился в три раза. С начала этого года объемы взаимной торговли выросли ещё на 20%", — отметил Лазиз Кудратов.
© Пресс-служба МИПТ РУзЛазиз Кудратов на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме в Ташкенте
Лазиз Кудратов на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме в Ташкенте
© Пресс-служба МИПТ РУз
Министр также добавил, что есть цель в ближайший год-два довести взаимную торговлю до $1 млрд. Поэтому важнейшим приоритетом сегодня является наращивание товарооборота и промышленной кооперации. По данным Агентства статистики РУз, товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном за первые шесть месяцев 2024 года составил $101,9 млн.
Приоритетные направления сотрудничества
Благодаря режиму свободной торговли расширяются объемы взаимных поставок, а также растет число совместных предприятий. По данным МИПТ, в настоящее время в Узбекистане успешно действуют 236 предприятий с участием азербайджанского капитала. При этом ежегодно азербайджанские инвестиции увеличиваются в среднем на 40%.
В свою очередь, узбекские инвестиции в Азербайджан представляют собой кластеры в аграрном секторе, производство бытовой техники и строительных материалов.
"Узбекистан и Азербайджан активно взаимодействуют в самых различных сферах — энергетике, градостроительстве, машиностроении, текстильной и шелковой промышленности, сельском хозяйстве", — напомнил Лазиз Кудратов.
Министр отметил приоритетные направления сотрудничества между странами. Речь идет, прежде всего, об увеличении и диверсификации взаимной торговли, а также вопросах импортозамещения. Этому будут способствовать создание инфраструктуры на территориях обоих государств, которая позволит усилить продажи продукции, а также размещение товаров на специальных электронных площадках.
В числе конкретных шагов в этом направлении Лазиз Кудратов отметил планы по открытию торговых домов, шоурумов, постоянно действующих национальных павильонов в городах Азербайджана и Узбекистана — Баку, Шуше, Ташкенте, Самарканде.
Кроме этого, стороны намерены активно развивать промышленную кооперацию, а также реализовывать проекты в горной промышленности.
"Мы готовы осваивать и перерабатывать полезные ископаемые на территории Азербайджана", — добавил министр.
Он также пригласил азербайджанские компании участвовать в разработке и добыче месторождений цветных металлов в Узбекистане, в том числе меди.
Помимо этого, Лазиз Кудратов отметил хорошую динамику сотрудничества в области энергетики и нефтегазовой промышленности.
"Мы работаем по проекту производства зеленой энергии, ее экспорту через Азербайджан в страны Европы. Мы начинаем геологоразведочные работы совместно с SOCAR на плато Устюрт в Узбекистане. Это только начало комплексного стратегического сотрудничества в области энергетики", — рассказал министр инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Страны также могут вместе развивать потенциал в сельском хозяйстве. По словам Лазиза Кудратова, уже есть наработки по созданию фруктовых садов, тепличных комплексов, производству сухофруктов, выращиванию фундука.
В свою очередь министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил стабильный рост взаимного грузопотока.
© Пресс-служба МИПТ РУзМикаил Джаббаров на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме в Ташкенте
Микаил Джаббаров на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме в Ташкенте
© Пресс-служба МИПТ РУз
"Налаженное транспортно-логистическое сообщение дает те результаты, на которые мы рассчитывали. Мы наблюдаем стабильный рост грузопотока в обоих направлениях в районе 25-30%", — рассказал он.
Поощрение экономического развития
По решению глав обеих республик создана Узбекско-азербайджанская инвестиционная компания — совместное предприятие с капиталом $500 млн.
Как рассказал директор компании Назим Гаджиев, ее основная миссия заключается в поощрении экономического развития обеих стран путем прямых инвестиций в долевое участие в частных компаниях, реализующих важные проекты на территории Узбекистана и Азербайджана.
Он отметил, что компания намерена разнообразить инвестиционный портфель за счет вложений в множество бизнес-проектов в различных отраслях.
"В соответствии с нашей инвестиционной политикой мы рассматриваем проекты с минимальной нормой доходности в 12% годовых и готовы вкладывать в проекты от 1 до 25 млн долларов на срок от 5 до 8 лет", — рассказал Назим Гаджиев.
При этом он отметил, что компания не кредитует, а инвестирует напрямую, приобретая долевое участие в размере до 49%, становясь партнером как в новых бизнес-проектах, так и в существующих компаниях.
В настоящее время компания проводит инвестиционный анализ более 15 инвестпроектов в различных секторах экономики Узбекистана и Азербайджана на общую сумму более $600 млн. Из них долевое участие совместной инвесткомпании ожидается в размере свыше $130 млн.
Среди особо значимых инвестиционных проектов Назим Гаджиев выделил три. Первый — строительство крупной международной школы в Ташкенте. Его реализуют совместно с узбекско-оманской и узбекско-абудабийской инвесткомпаниями, а также с участием одной из ведущих компаний-операторов, управляющей более чем сотней школ по всему миру. По словам Гаджиева, стоимость проекта составит более $40 млн.
"В Азербайджане мы планируем участие в реализации проекта по созданию хлопково-текстильного кластера совместно с узбекской компанией TST Textile, — рассказал Назим Гаджиев. — Проект предусматривает выращивание хлопка на территории около 6 тыс. га, а также организацию текстильного производства в Мингячевирском промышленном парке на территории 11 га. Общая стоимость этого проекта — свыше $50 млн".
И третий проект — реализация сгенерированной солнечной энергии промышленным предприятиям. Он будет осуществляться на территории обеих республик совместно с компанией FAS Energy, входящей в крупную саудовскую группу. Этот проект обойдется в $200 млн.
По итогам форума стороны подписали ряд документов, среди которых:
Дорожная карта по расширению практического сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической и культурно-гуманитарной сферах на 2023-2025 годы;
Соглашение о создании сети филиалов частных школ в Ташкенте;
Протокол об установлении побратимских отношений между городом Джизаком и Губинским районом Азербайджана;
Протокол об установлении побратимских отношений между Шахрисабзом и Белоканским районом Азербайджана;
Соглашение об основных принципах реализации проекта по проведению геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Республики Узбекистан;
Соглашение об открытии представительства шоурума Ассоциации "Узтекстильпром" в Азербайджане;
Меморандум о создании города Новый Наманган, многоэтажных домов и бизнес-центра;
Меморандум о создании логистического центра и складских морозильных помещений.
В рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте также открылась выставка "Made in Azerbaijan". На ней представили фрукты, овощи, сладости, нефтепродукты, знаменитые азербайджанские ковры, и, конечно, туристический потенциал этой гостеприимной страны.
© Sputnik / Зафар ХалиловВ рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте проходит выставка “Made in Azerbaijan”
В рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте проходит выставка “Made in Azerbaijan”
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар ХалиловВ рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте проходит выставка “Made in Azerbaijan”
В рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте проходит выставка “Made in Azerbaijan”
© Sputnik / Зафар Халилов