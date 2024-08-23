https://uz.sputniknews.ru/20240823/bilayn-zapustil-perevody-s-balansa-nomera-pochti-dlya-vsego-sng-45331268.html
билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ
билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ
Sputnik Узбекистан
билайн расширил список стран, доступных для переводов с баланса номера и теперь он включает Узбекистан
2024-08-23T12:05+0500
2024-08-23T12:05+0500
2024-08-23T12:54+0500
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В мобильном приложении билайн можно быстро и легко совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона — это полноценный и безопасный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество операций. Оператор обновил сервис "Плати с билайн", и теперь отправлять деньги с телефона стало еще удобнее и выгоднее — не нужно платить комиссию.Перевести за один раз можно 15 000 рублей, а в месяц — до 150 000 рублей. Удобная навигация и интерфейс приложения билайн делает процесс доступным и понятным даже для начинающего пользователя.Осуществить перевод можно как в приложении билайн, так и на сайте оператора. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая стоимость отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода. Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru
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билайн переводы баланс номер снг узбекистан
билайн переводы баланс номер снг узбекистан
билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ
12:05 23.08.2024 (обновлено: 12:54 23.08.2024)
Новости компаний
билайн расширил список стран, доступных для переводов с баланса номера и теперь он включает Узбекистан.
В мобильном приложении билайн можно быстро и легко совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона — это полноценный и безопасный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество операций. Оператор обновил сервис "Плати с билайн", и теперь отправлять деньги с телефона стало еще удобнее и выгоднее — не нужно платить комиссию.
Перевести за один раз можно 15 000 рублей, а в месяц — до 150 000 рублей. Удобная навигация и интерфейс приложения билайн делает процесс доступным и понятным даже для начинающего пользователя.
Осуществить перевод можно как в приложении билайн
, так и на сайте
оператора. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая стоимость отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода.
Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru