https://uz.sputniknews.ru/20240823/bilayn-zapustil-perevody-s-balansa-nomera-pochti-dlya-vsego-sng-45331268.html

билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ

билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ

Sputnik Узбекистан

билайн расширил список стран, доступных для переводов с баланса номера и теперь он включает Узбекистан

2024-08-23T12:05+0500

2024-08-23T12:05+0500

2024-08-23T12:54+0500

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В мобильном приложении билайн можно быстро и легко совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона — это полноценный и безопасный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество операций. Оператор обновил сервис "Плати с билайн", и теперь отправлять деньги с телефона стало еще удобнее и выгоднее — не нужно платить комиссию.Перевести за один раз можно 15 000 рублей, а в месяц — до 150 000 рублей. Удобная навигация и интерфейс приложения билайн делает процесс доступным и понятным даже для начинающего пользователя.Осуществить перевод можно как в приложении билайн, так и на сайте оператора. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая стоимость отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода. Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru

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