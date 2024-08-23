https://uz.sputniknews.ru/20240823/mirziyoyev-aliyev-zapusk-proyekty-45343033.html

Мирзиёев и Алиев встретились с представителями бизнеса и дали старт крупным проектам

Мирзиёев и Алиев встретились с представителями бизнеса и дали старт крупным проектам

Sputnik Узбекистан

По приглашению главы Узбекистана президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа находится в республике с государственным визитом

2024-08-23T17:42+0500

2024-08-23T17:42+0500

2024-08-23T17:56+0500

политика

экономика

сотрудничество

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

запуск

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/17/45342562_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4376bd00c7bfb070a2f0820e4cacefe4.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу с деловыми кругами двух стран и запустили крупные проекты, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих азербайджанских компаний, Азербайджанского инвестиционного холдинга, "Азербайджанских железных дорог", свободной экономической зоны "Алят" и другие.Глава Узбекистана особо отметил их важную роль в расширении торгово-экономического партнерства РУз и АР.Как отмечалось, мероприятие, которые впервые проводят в таком формате, станет запуском нового этапа в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.Глава Узбекистана с удовлетворением подвел итоги нынешнего саммита, в ходе которого обсудили широкую повестку сотрудничества, определили перспективные точки роста. Кроме того, состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, подписан Договор о союзнических отношениях.Он подчеркнул, что главными итогами переговоров стали договоренности о формировании еще более благоприятных условий и всемерной поддержке бизнеса в обеих странах, включая совместный выход на внешние рынки.Кроме того, в ходе прошедшего накануне бизнес-форума подписан солидный портфель соглашений и контрактов на сумму более $2 млрд.Лидер Узбекистана особо подчеркнул, что именно бизнес должен стать главным драйвером и сыграть решающую роль в реализации ключевых задач в рамках Года экономической кооперации, объявленного президентами Узбекистана и Азербайджана.Речь идет о перспективных проектах по 20 приоритетным направлениям сотрудничества.Он также заверил предпринимателей, что для их эффективной и комфортной деятельности будут созданы все необходимые условия.В свою очередь руководители ведущих компаний двух стран выразили благодарность президентам Узбекистана и Азербайджана за оказываемую поддержку и рассказали о конкретных планах по реализации новых совместных проектов.В завершение встречи Мирзиёев и Алиев приняли участие в церемонии запуска проектов кооперации.Среди них – строительство гостиницы и жилых комплексов в Ташкенте, производство стройматериалов в Кашкадарьинской области, создание текстильных кластеров, швейной фабрики и другие проекты в Азербайджане.Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находится в республике с государственным визитом.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев алиев проекты запуск президент азербайджана государственный визит узбекистан