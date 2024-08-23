Мирзиёев и Алиев встретились с представителями бизнеса и дали старт крупным проектам
17:42 23.08.2024 (обновлено: 17:56 23.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Алиев встретились с представителями бизнеса и запустили крупные проекты
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению главы Узбекистана президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу с деловыми кругами двух стран и запустили крупные проекты, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих азербайджанских компаний, Азербайджанского инвестиционного холдинга, "Азербайджанских железных дорог", свободной экономической зоны "Алят" и другие.
Глава Узбекистана особо отметил их важную роль в расширении торгово-экономического партнерства РУз и АР.
"Вы являетесь движущей силой экономики, смело внедряете инновации, создаете предприятия и рабочие места", – подчеркнул он.
Как отмечалось, мероприятие, которые впервые проводят в таком формате, станет запуском нового этапа в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.
Глава Узбекистана с удовлетворением подвел итоги нынешнего саммита, в ходе которого обсудили широкую повестку сотрудничества, определили перспективные точки роста. Кроме того, состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, подписан Договор о союзнических отношениях.
"Мы вышли на высочайший уровень межгосударственного взаимодействия и фактически открыли новую главу в узбекско-азербайджанских отношениях", – сказал Мирзиёев.
Он подчеркнул, что главными итогами переговоров стали договоренности о формировании еще более благоприятных условий и всемерной поддержке бизнеса в обеих странах, включая совместный выход на внешние рынки.
Кроме того, в ходе прошедшего накануне бизнес-форума подписан солидный портфель соглашений и контрактов на сумму более $2 млрд.
Лидер Узбекистана особо подчеркнул, что именно бизнес должен стать главным драйвером и сыграть решающую роль в реализации ключевых задач в рамках Года экономической кооперации, объявленного президентами Узбекистана и Азербайджана.
Речь идет о перспективных проектах по 20 приоритетным направлениям сотрудничества.
"Мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем едины во мнении: за бизнесом – будущее сотрудничества, от вас зависит завтрашний день многоплановых отношений между двумя странами", – резюмировал Мирзиёев.
Он также заверил предпринимателей, что для их эффективной и комфортной деятельности будут созданы все необходимые условия.
В свою очередь руководители ведущих компаний двух стран выразили благодарность президентам Узбекистана и Азербайджана за оказываемую поддержку и рассказали о конкретных планах по реализации новых совместных проектов.
В завершение встречи Мирзиёев и Алиев приняли участие в церемонии запуска проектов кооперации.
Среди них – строительство гостиницы и жилых комплексов в Ташкенте, производство стройматериалов в Кашкадарьинской области, создание текстильных кластеров, швейной фабрики и другие проекты в Азербайджане.
"Дав старт этим проектам, Президенты выразили уверенность, что они послужат увеличению объемов взаимного товарооборота, созданию современных производственных мощностей и новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находится в республике с государственным визитом.