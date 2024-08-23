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https://uz.sputniknews.ru/20240823/poezd-marshrut-tashkent--moskva--tashkent-45330882.html
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
Sputnik Узбекистан
Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой, размер которой зависит от количества дней до поездки.
2024-08-23T11:00+0500
2024-08-23T12:30+0500
узбекистон темир йуллари
железная дорога
маршрут
ташкент
москва
запуск
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" .Расписание поездов Маршрут 505 Ташкент – Москва отправляется: Отправление из Ташкента в 19.55, прибытие в Москву в 23.12.Маршрут 506 Москва – Ташкент: Отправление из Москвы в 05.40, прибытие в Ташкент в 08.23.Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки, добавили в пресс-службе.Напомним, что движение пассажирских поездов из Ташкента в Москву было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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поезда ташкент москва расписание
поезда ташкент москва расписание

В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент

11:00 23.08.2024 (обновлено: 12:30 23.08.2024)
© unsplash.com/Yulian AlexeyevЖелезная дорога поезд
Железная дорога поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
© unsplash.com/Yulian Alexeyev
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Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" .
"С 24 сентября 2024 года в целях обеспечения комфорта пассажиров запущены услуги по маршруту "Ташкент – Москва – Ташкент", — говорится в сообщении.
Расписание поездов
Маршрут 505 Ташкент – Москва отправляется:
24 сентября;
2 октября;
10 октября;
26 октября;
2 ноября;
18 ноября;
26 ноября;
4 декабря;
12 декабря.
Отправление из Ташкента в 19.55, прибытие в Москву в 23.12.
Маршрут 506 Москва – Ташкент:
28 сентября;
6 октября;
14 октября;
30 октября;
6 ноября;
22 ноября;
30 ноября;
8 декабря.
Отправление из Москвы в 05.40, прибытие в Ташкент в 08.23.
© ЎзтемирйўлйўловчиВ Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
© Ўзтемирйўлйўловчи
Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки, добавили в пресс-службе.
Напомним, что движение пассажирских поездов из Ташкента в Москву было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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