В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
11:00 23.08.2024 (обновлено: 12:30 23.08.2024)
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Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" .
"С 24 сентября 2024 года в целях обеспечения комфорта пассажиров запущены услуги по маршруту "Ташкент – Москва – Ташкент", — говорится в сообщении.
Расписание поездов
Маршрут 505 Ташкент – Москва отправляется:
24 сентября;
2 октября;
10 октября;
26 октября;
2 ноября;
18 ноября;
26 ноября;
4 декабря;
12 декабря.
Отправление из Ташкента в 19.55, прибытие в Москву в 23.12.
Маршрут 506 Москва – Ташкент:
28 сентября;
6 октября;
14 октября;
30 октября;
6 ноября;
22 ноября;
30 ноября;
8 декабря.
Отправление из Москвы в 05.40, прибытие в Ташкент в 08.23.
© ЎзтемирйўлйўловчиВ Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
© Ўзтемирйўлйўловчи
Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки, добавили в пресс-службе.
Напомним, что движение пассажирских поездов из Ташкента в Москву было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.