https://uz.sputniknews.ru/20240823/poezd-marshrut-tashkent--moskva--tashkent-45330882.html

В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент

В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент

Sputnik Узбекистан

Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой, размер которой зависит от количества дней до поездки.

2024-08-23T11:00+0500

2024-08-23T11:00+0500

2024-08-23T12:30+0500

узбекистон темир йуллари

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россия

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" .Расписание поездов Маршрут 505 Ташкент – Москва отправляется: Отправление из Ташкента в 19.55, прибытие в Москву в 23.12.Маршрут 506 Москва – Ташкент: Отправление из Москвы в 05.40, прибытие в Ташкент в 08.23.Пассажиры, желающие отправится по этому жд маршруту, могут приобрести билеты со скидкой до 35% в зависимости от количества дней до поездки, добавили в пресс-службе.Напомним, что движение пассажирских поездов из Ташкента в Москву было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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