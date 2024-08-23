https://uz.sputniknews.ru/20240823/rossiya-politika-migranty-eaeu-45336739.html
В России не планируют пересматривать политику в отношении мигрантов из ЕАЭС
В России не планируют пересматривать политику в отношении мигрантов из ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Заместитель Главы МИД РФ: пересмотр соответствующих документов ЕАЭС в связи с обострившейся в России проблемой миграции происходить не будет
2024-08-23T14:15+0500
2024-08-23T14:15+0500
2024-08-23T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российские власти не планируют пересматривать миграционную политику в отношении Евразийского экономического союза, рассказал в интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД РФ Александр Панкин.По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, пересмотра соответствующих документов ЕАЭС в контексте обострившейся в России проблемы миграции не будет.Панкин добавил, что для трудящихся граждан Союза предусмотрен упрощенный режим пребывания в государствах-членах.Он напомнил, что порядок осуществления профессиональной деятельности для мигрантов из стран Союза, а также условия социального обеспечения такие же, как для граждан государства прибытия. То есть, любой мигрант может одинаково себя чувствовать на всем пространстве пяти стран.Вместе с тем Панкин отметил, что есть понятие безопасности, и у каждой страны есть свои определенные вопросы обеспечения собственной безопасности.В заключение замглавы МИД РФ добавил, что нужно сделать так, чтобы не было недобросовестных попыток использовать поддельные документы, и прежде всего об образовании, знании языка. При этом, по его словам, добросовестным гражданам государств-членов Союза ничего не грозит.
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россия пересмотр политика мигранты еаэс
россия пересмотр политика мигранты еаэс
В России не планируют пересматривать политику в отношении мигрантов из ЕАЭС
14:15 23.08.2024 (обновлено: 14:34 23.08.2024)
Заместитель главы МИД РФ: пересмотр соответствующих документов ЕАЭС в связи с обострившейся в России проблемой миграции происходить не будет.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Российские власти не планируют пересматривать миграционную политику в отношении Евразийского экономического союза, рассказал
в интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД РФ Александр Панкин.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, пересмотра соответствующих документов ЕАЭС в контексте обострившейся в России проблемы миграции не будет.
"Нет, пересмотра у нас происходить не будет", — заявил он.
Панкин добавил, что для трудящихся граждан Союза предусмотрен упрощенный режим пребывания в государствах-членах.
Он напомнил, что порядок осуществления профессиональной деятельности для мигрантов из стран Союза, а также условия социального обеспечения такие же, как для граждан государства прибытия. То есть, любой мигрант может одинаково себя чувствовать на всем пространстве пяти стран.
Вместе с тем Панкин отметил, что есть понятие безопасности, и у каждой страны есть свои определенные вопросы обеспечения собственной безопасности.
"Поэтому усиление контроля за перемещением трудовых мигрантов не идет вразрез с документами ЕАЭС и национальными законодательствами", — пояснил он.
В заключение замглавы МИД РФ добавил, что нужно сделать так, чтобы не было недобросовестных попыток использовать поддельные документы, и прежде всего об образовании, знании языка. При этом, по его словам, добросовестным гражданам государств-членов Союза ничего не грозит.