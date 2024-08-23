https://uz.sputniknews.ru/20240823/svo-zagnannaya-v-ugol-krysa-mojet-byt-opasnoy-45331507.html

СВО: загнанная в угол крыса может быть опасной

СВО: загнанная в угол крыса может быть опасной

Sputnik Узбекистан

Вооруженные силы РФ методично и необратимо проводят демилитаризацию и денацификацию бандеровской Украины

2024-08-23T17:10+0500

2024-08-23T17:10+0500

2024-08-23T17:10+0500

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Сжигая прокси-армию "деревянных солдат Урфина Джюса" фактически дотла, США и НАТО пока не готовы капитулировать в борьбе с Россией. Безуспешно пытаются нарастить производство боеприпасов, затейливо использовать оставшиеся мобилизационные резервы ВСУ. Все происходящее – затянувшаяся агония киевского режима и американской "гегемонии".Российские войска в Донбассе наращивают темп наступления, накануне они освободили населенные пункты Межевое, Птичье и Камышевка на Покровском направлении, ранее – поселок Желанное. Севернее – прорвали линию обороны ВСУ в районе города Купянска Харьковской области. Брошенные своим командованием "на убой" подразделения ВСУ ежедневно теряют позиции на "восточном фронте". Одновременно Киев сжигает все резервы живой силы и техники в "курской авантюре". Зеленский требует от США, Британии и Франции продолжения масштабных военных поставок. Запад не уверен в успехе своих "инвестиций". Британская газета The Telegraph уже видит "провал операции" ВСУ на курском направлении.Российская армия остановила и уничтожает украинскую группировку войск в приграничных районах Курской области. За минувшие сутки потери ВСУ на курском направлении – более 300 военнослужащих, общие потери с 6 августа – свыше 4700 бойцов. И недавняя попытка двухсот диверсантов ВСУ прорваться "на броне" в Климовский район Брянской области подавлена огнем российских пограничников, войсковых частей прикрытия госграницы.Боестолкновение на Брянской земле произошло в непосредственной близости от белорусской границы, обстановка стабилизирована.Киевские и натовские стратеги не оставляют попыток навредить Крымскому мосту, и 16 августа российские расчеты ПВО и РЭБ отразили очередной групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Высокоточные удары ВС России на всю глубину оперативного тыла украинской армии наносятся ежедневно, и они заметно эффективнее. Горят арсеналы ВСУ с натовским вооружением в Ивано-Франковске и Николаевской области. В районе села Каменка уничтожен мост, через который снабжалась славянско-краматорская группировка противника.За время спецоперации "демилитаризованы" более 920 самолетов и вертолетов, 30300 БПЛА, 570 ЗРК, 17350 танка и других бронемашин, 14900 РСЗО и артиллерийских орудий ВСУ.Агония "гегемонии"Российская армия методично добивает бандеровцев в Донбассе, и не оставляет надежд на сохранение антироссийского режима на всей остальной подконтрольной Киеву территории. Попытки ВСУ контратаковать безнадежны. На курском направлении 21 августа российским ЗРК "Бук-М3" сбит едва ли не последний украинский истребитель Су-27. Натовские F-16 держатся на безопасном удалении от линии фронта. Британские мечты о новом контрнаступлении ВСУ в 2025 году, и разрушении Крымского моста "в ближайшее время" – не имеют объективных оснований. Украина и НАТО не способны победить в длительном военном противостоянии с Россией, надежды на превосходство натовских вооружений и тактики больше нет.Международное агентство Reuters опубликовало огромное расследование о "плачевном состоянии западной военной промышленности" под весьма красноречивым заголовком: "Годы просчетов США и НАТО привели к острой нехватке снарядов на Украине". Оказывается, виноваты все, включая Конгресс США, кроме глупцов, непосредственно затеявших войну с Россией. Представители ВСУ обвиняют в нехватке артиллерийских снарядов американцев, однако суть не в деньгах.Артиллерия обеспечивает более 80 процентов потерь при наличии снарядов. Устаревшее производство 155-мм боеприпасов в Вирджинии на десятилетие отстало от графика модернизации, и оказалось зависимым от "дюжины химикатов, производимых в Китае и Индии", которые дружат с Россией. Сегодня частные подрядчики в США производят около 36 тысяч снарядов в месяц, и это всего лишь шестидневная "норма" украинской артиллерии. Российская армия имеет пятикратное снарядное превосходство, даже по западным оценкам. Американцы планируют нарастить производство до 100 тысяч снарядов к концу 2025 года, доживут ли ВСУ – неизвестно. Европейский ВПК – жалкая тень американского. Поэтому в 2023 году киевский режим получил 2 млн снарядов за счет старых запасов США и НАТО, а в 2024-м никто не обещал ВСУ даже 1 млн 155-мм боеприпасов. На большее количество не хватает всего производимого на Западе тротила (который в США не производится с 1986 года). Единственный "тротиловый" завод НАТО в Польше – крайне уязвим для российских ракет (луганский тротил вернулся в Россию). Нехватка пороха – еще одна серьезная проблема Запада. Американцы предложили бандеровцам "смириться" с сокращением запасов снарядов.На июльском саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден признал: "Нам необходима новая промышленная политика. Для некоторых из нас стало неожиданностью, насколько мы отстали". Догонять российский ОПК придется годами и десятилетиями, ведь РФ очень быстро перешла на рельсы военной экономики. Измеряя ход прокси-войны с Россией "в снарядах", Reuters грустно констатировало: "Смертельная авантюра". Стратегический просчет дорого обойдется коллективному Западу. Затянувшаяся агония киевского режима – это близкие "зарницы" позорного и унизительного военно-политического и военно-экономического поражения США и НАТО. Загнанная в угол крыса еще может быть опасной – для всей Европы и мира, однако она обречена.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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