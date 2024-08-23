https://uz.sputniknews.ru/20240823/uzbekistan-azerbaydjan-dokumenty-podpisaniye-45340682.html

Какие документы подписали Узбекистан и Азербайджан

Какие документы подписали Узбекистан и Азербайджан

Sputnik Узбекистан

В ходе госвизита Ильхама Алиева в РУз лидеры двух стран встретились в узком составе и провели первое заседание Высшего межгосударственного совета

2024-08-23T16:20+0500

2024-08-23T16:20+0500

2024-08-23T16:20+0500

политика

узбекистан

азербайджан

государственный визит

ильхам алиев

ташкент

подписание документов

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также в присутствии глав государств были подписаны: В рамках визита также заключили соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы. Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа находится в Узбекистане с государственным визитом.

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