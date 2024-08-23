Какие документы подписали Узбекистан и Азербайджан
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях и приняли Решение первого заседания Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе госвизита Ильхама Алиева в РУз лидеры двух стран встретились в узком составе и провели первое заседание Высшего межгосударственного совета.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях и приняли Решение первого заседания Высшего межгосударственного совета", — говорится в сообщении.
Также в присутствии глав государств были подписаны:
Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы;
План практических действий по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;
Протоколы о сотрудничестве в области дошкольного, профессионального, среднего специального, высшего образования и науки;
Дорожная карта культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024–2026 годы;
План действий в сфере туризма на 2024–2026 годы;
Программа сотрудничества между министерством юстиции Узбекистана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана на 2024–2026 годы;
Протокол о сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при министерстве юстиции Узбекистана и Академией юстиции Министерства юстиции Азербайджана;
Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана;
Протокол о сотрудничестве между центрами судебной экспертизы.
В рамках визита также заключили соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа находится в Узбекистане с государственным визитом.