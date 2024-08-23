https://uz.sputniknews.ru/20240823/uzbekistan-mediki-uchastiye-forum-moskva-45330001.html

Медики из Узбекистана участвуют в Международном форуме врачей "Здоровая Евразия"

Медики из Узбекистана участвуют в Международном форуме врачей "Здоровая Евразия"

Sputnik Узбекистан

На мероприятии планируют создать "Евразийский свод законов здоровья", также запустить совместные просветительские проекты в социальных сетях.

2024-08-23T09:59+0500

2024-08-23T09:59+0500

2024-08-23T10:08+0500

узбекистан

медики

участие

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россия

москва

здоровье

евразия

снг

медицина

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Медики из Узбекистана вместе со 150 коллегами из стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана принимают участие в международном форуме врачей "Здоровая Евразия", который проходит в Москве с 22 по 25 августа, сообщает пресс-служба АНО "Евразия". В своем выступлении на форуме депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова заявила, что на Западе фармкомпании все чаще делают бизнес на здоровье людей. Задача Содружества кардинально отличается от западных подходов. Главная задача форума — организовать пространство для профессионального роста и обмена опытом врачей из разных стран. Его участники познакомятся с выдающимися российскими медиками, посетят центры им. Бакулева, Боткина, Пирогова, где им покажут работу лабораторий, а также проведут мастер-классы и семинары на темы: "Медицинский маркетинг. Как поддержать безупречную репутацию врача", "Что делать, если пациент боится? Психология страха. Построение доверия", "Секреты здоровьесбережения нации, о которых необходимо знать каждому врачу", "Навыки работы во врачебном интернет-пространстве". В ходе стратегической сессии форума им предстоит сформировать перечень медицинских рекомендаций жителям Евразии, которые лягут в основу "Евразийского свода законов здоровья". Этот документ используют для развития здравоохранения и продвижения здорового образа жизни среди населения стран континента. Перед врачами из 9 стран выступят известные спикеры. По итогам мероприятия в соцсетях запустят совместные просветительские проекты.

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