В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия — фото, видео
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В программе мероприятия — научно-практические семинары с участием ведущих специалистов отрасли, смотры-конкурсы по номинациям, мастер-классы, выставки ремесленников, дегустация национальных блюд.
В кишлаке Заркент Паркентского района Ташобласти 23-24 августа проходит международный фестиваль виноградарства и виноделия “Узум сайли”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия
В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия
© Sputnik/Зафар Халилов
Его цель —демонстрация туристического потенциала Узбекистана и популяризация древнего опыта виноградарства и виноделия.
Здесь проводят не только презентацию и дегустацию вин от ведущих виноделов республики и продукции совместных предприятий, но и аукцион по продаже редких сортов этого напитка.
В работе фестиваля со своими экспозициями участвуют фермерские хозяйства, винодельческие заводы, предприятия по выпуску натуральных напитков, соков и концентрированных соков из 12 областей республики.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия — фото, видео
В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия — фото, видео
© Sputnik/Зафар Халилов
Руководитель Союза виноделов Италии Леонардо Коммучи, а также представители ведущих компаний отрасли из более, чем 30 стран, включая Россию, Сербию, Сингапур, Беларусь, Грузию, Азербайджан изучают потенциал и опыт республики, делятся своими наработками.
Также ожидают, что в дни работы фестиваля его посетят более 150 тыс. местных и около 3 тыс. иностранных туристов.
В программе — бизнес-семинары, мастер-классы от известных специалистов, проведение презентаций и переговоров.
Для гостей подготовили разнообразную культурную программу, кроме того повара и кулинары демонстрируют им свое мастерство, в том числе в приготовлении традиционных напитков и сладостей из винограда.
Сегодня в Узбекистане выращивают 18 сортов винных и других ягод, из них 13 сортов созданы именно в Ташобласти. Более 40 тыс. тонн винограда, выращенного в столичной области экспортируют в 11 стран, винную продукцию — в 9 стран.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия
В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия
© Sputnik/Зафар Халилов
В ближайшие три года запланировано создание новых плантаций на 20 тыс. га. Это позволит довести общую площадь виноградников до 39 тыс. га. Ожидают, что урожай составит 400 тыс. тонн.
Яркие моменты фестиваля — в видео Sputnik Узбекистан.