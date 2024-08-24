https://uz.sputniknews.ru/20240824/tashoblast-festival-vinograda-45356684.html

В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия — фото, видео

В Ташобласти проходит фестиваль виноградарства и виноделия — фото, видео

Sputnik Узбекистан

В программе мероприятия — научно-практические семинары с участием ведущих специалистов отрасли, смотры-конкурсы по номинациям, мастер-классы, выставки ремесленников, дегустация национальных блюд

2024-08-24T16:56+0500

2024-08-24T16:56+0500

2024-08-24T16:56+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкентская область

фестиваль

виноград

общество

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В кишлаке Заркент Паркентского района Ташобласти 23-24 августа проходит международный фестиваль виноградарства и виноделия “Узум сайли”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Его цель —демонстрация туристического потенциала Узбекистана и популяризация древнего опыта виноградарства и виноделия.Здесь проводят не только презентацию и дегустацию вин от ведущих виноделов республики и продукции совместных предприятий, но и аукцион по продаже редких сортов этого напитка.В работе фестиваля со своими экспозициями участвуют фермерские хозяйства, винодельческие заводы, предприятия по выпуску натуральных напитков, соков и концентрированных соков из 12 областей республики.Руководитель Союза виноделов Италии Леонардо Коммучи, а также представители ведущих компаний отрасли из более, чем 30 стран, включая Россию, Сербию, Сингапур, Беларусь, Грузию, Азербайджан изучают потенциал и опыт республики, делятся своими наработками.Также ожидают, что в дни работы фестиваля его посетят более 150 тыс. местных и около 3 тыс. иностранных туристов.В программе — бизнес-семинары, мастер-классы от известных специалистов, проведение презентаций и переговоров.Для гостей подготовили разнообразную культурную программу, кроме того повара и кулинары демонстрируют им свое мастерство, в том числе в приготовлении традиционных напитков и сладостей из винограда.Сегодня в Узбекистане выращивают 18 сортов винных и других ягод, из них 13 сортов созданы именно в Ташобласти. Более 40 тыс. тонн винограда, выращенного в столичной области экспортируют в 11 стран, винную продукцию — в 9 стран.В ближайшие три года запланировано создание новых плантаций на 20 тыс. га. Это позволит довести общую площадь виноградников до 39 тыс. га. Ожидают, что урожай составит 400 тыс. тонн.Яркие моменты фестиваля — в видео Sputnik Узбекистан.

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