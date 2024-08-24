https://uz.sputniknews.ru/20240824/uzbekistan-turizm-rossiya-sotrudnichestvo-45348404.html

АТОР: Узбекистан популярен не только среди туристов стран СНГ

АТОР: Узбекистан популярен не только среди туристов стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Ассоциация туроператоров России поможет продвигать туристический потенциал республики

2024-08-24T12:28+0500

2024-08-24T12:28+0500

2024-08-24T12:28+0500

пресс-центр

эксклюзив

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

россия

туризм

сотрудничество

туроператоры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38921667_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_e39ed6ad322529a4967c545ab8c764cc.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан популярен не только среди туристов стран СНГ. С учетом востребованности данного туристического направления, совместно с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) создана Академия по Узбекистану и разработана программа продвижения турпотенциала страны.Об этом рассказал руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Обучающий курс позволяет получить всю необходимую информацию относительно турпотенциала РУз, туристических дестинаций (географических пространств, составляющих цель путешествий, где есть вся необходимая инфраструктура), а также маршрутов, которые заинтересуют российских туристов.В свою очередь, вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что Узбекистан стабильно продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру.По словам Мурадяна, отклики и обратная связь, которые АТОР получил от профессионалов турбизнеса: как от туроператоров, так и от турагентов, говорят о том, что движение идет в верном направлении и позволяет более точно и конкретно освещать те преимущества, которые предоставляет Узбекистан, как площадка для отдыха российских туристов.В свою очередь, АТОР приложит все усилия, чтобы помогать развивать данную инициативу по массовому освещению и продвижению туристических продуктов Узбекистана, добавил он.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия туристы снг