АТОР: Узбекистан популярен не только среди туристов стран СНГ
© Sputnik / Актан ТемиркановМедресе Тилля-Кари в Самарканде.
© Sputnik / Актан Темирканов
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Ассоциация туроператоров России поможет продвигать туристический потенциал республики.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан популярен не только среди туристов стран СНГ. С учетом востребованности данного туристического направления, совместно с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) создана Академия по Узбекистану и разработана программа продвижения турпотенциала страны.
Об этом рассказал руководитель отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"У нас хорошие контакты с Ассоциацией туроператоров России. На площадках, на сайтах и через все возможные платформы мы проводим совместную программу по продвижению туристического потенциала Узбекистана. Также при АТОР была создана Академия Узбекистана, в которой порядка 300 российских туркомпаний проходили и проходят обучение по Узбекистану", — отметил представитель туристического ведомства.
Обучающий курс позволяет получить всю необходимую информацию относительно турпотенциала РУз, туристических дестинаций (географических пространств, составляющих цель путешествий, где есть вся необходимая инфраструктура), а также маршрутов, которые заинтересуют российских туристов.
В свою очередь, вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что Узбекистан стабильно продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру.
"С точки зрения Академии, АТОР в первую очередь очень гордится тем, что стал той площадкой, на базе которой было развернуто данное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы видим, что Узбекистан стабильно продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру, а в глазах российских туристов и туроператоров РФ данная площадка дает возможность, во-первых, познакомиться с продуктом, во-вторых, проверить собственные силы, получить сертификаты", — сказал он.
По словам Мурадяна, отклики и обратная связь, которые АТОР получил от профессионалов турбизнеса: как от туроператоров, так и от турагентов, говорят о том, что движение идет в верном направлении и позволяет более точно и конкретно освещать те преимущества, которые предоставляет Узбекистан, как площадка для отдыха российских туристов.
"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество по продвижению узбекского, скажем так, направления на российском рынке. Ведь Узбекистан не только популярен среди туристов стран СНГ, но и на мировой арене. Это уже бренд и который должен, на мой взгляд, развиваться и продвигать свои сильные стороны и рассказывать о тех объектах и туристической инфраструктуре, которая массово неизвестна, но которая сама по себе ценна для самой республики", — отметил вице-президент АТОР.
В свою очередь, АТОР приложит все усилия, чтобы помогать развивать данную инициативу по массовому освещению и продвижению туристических продуктов Узбекистана, добавил он.