https://uz.sputniknews.ru/20240824/uzbekistanchm-po-greble-na-baydarkax-i-kanoe--45350707.html

В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Sputnik Узбекистан

За призовые места в Самарканде поборются 284 спортсмена из 52 стран. 24.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-24T13:47+0500

2024-08-24T13:47+0500

2024-08-24T13:47+0500

узбекистан

чемпионат

самарканд

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/18/45347602_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7e0f6f53c533269bc7a16639301500b0.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан впервые принимает ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.Накануне в Самарканде прошло торжественная церемония его открытия с участием министра спорта РУз Адхама Икрамова, главы Международной федерации гребли на байдарках и каноэ Томаса Кониецко и хокима Самаркандской области Эркина Турдимова.Они отметили, что республика провела тщательную подготовку к столь престижным стартам.В день открытия также состоялись квалификационные заезды.Место притяжения многочисленных болельщиков — Самаркандский гребной канал, где проходят состязания.За призовые места борются 284 спортсмена из 52 стран. В совокупности на кону 20 комплектов наград.Сегодня разыграют 5 комплектов в трех направлениях.На тысячной дистанции девушки поедут в байдарке и каноэ в одиночках, а парни выступят в двойках.Узбекистан представят:Чемпионат завершится 25 августа.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, чемпионат, самарканд, спорт