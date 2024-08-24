Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240824/uzbekistanchm-po-greble-na-baydarkax-i-kanoe--45350707.html
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Sputnik Узбекистан
За призовые места в Самарканде поборются 284 спортсмена из 52 стран. 24.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-24T13:47+0500
2024-08-24T13:47+0500
узбекистан
чемпионат
самарканд
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/18/45347602_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7e0f6f53c533269bc7a16639301500b0.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан впервые принимает ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.Накануне в Самарканде прошло торжественная церемония его открытия с участием министра спорта РУз Адхама Икрамова, главы Международной федерации гребли на байдарках и каноэ Томаса Кониецко и хокима Самаркандской области Эркина Турдимова.Они отметили, что республика провела тщательную подготовку к столь престижным стартам.В день открытия также состоялись квалификационные заезды.Место притяжения многочисленных болельщиков — Самаркандский гребной канал, где проходят состязания.За призовые места борются 284 спортсмена из 52 стран. В совокупности на кону 20 комплектов наград.Сегодня разыграют 5 комплектов в трех направлениях.На тысячной дистанции девушки поедут в байдарке и каноэ в одиночках, а парни выступят в двойках.Узбекистан представят:Чемпионат завершится 25 августа.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/18/45347602_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_47aef562eee2f72e5d45113396f760ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, чемпионат, самарканд, спорт
узбекистан, чемпионат, самарканд, спорт

В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

13:47 24.08.2024
© НОКВпервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
Впервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
© НОК
Подписаться
За призовые места в Самарканде поборются 284 спортсмена из 52 стран.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан впервые принимает ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.
Накануне в Самарканде прошло торжественная церемония его открытия с участием министра спорта РУз Адхама Икрамова, главы Международной федерации гребли на байдарках и каноэ Томаса Кониецко и хокима Самаркандской области Эркина Турдимова.
Они отметили, что республика провела тщательную подготовку к столь престижным стартам.
© НОКВпервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
Впервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
Впервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
© НОК
В день открытия также состоялись квалификационные заезды.
Место притяжения многочисленных болельщиков — Самаркандский гребной канал, где проходят состязания.
За призовые места борются 284 спортсмена из 52 стран. В совокупности на кону 20 комплектов наград.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сегодня разыграют 5 комплектов в трех направлениях.
"В первой половине дня состоится квалификационный этап. А после 14:00 будут разыгрываться первые комплекты наград", — говорится в сообщении.
На тысячной дистанции девушки поедут в байдарке и каноэ в одиночках, а парни выступят в двойках.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекистан представят:
С1 1000 метров (женщины) — Динара Джураева;
С2 1000 метров (мужчины) — Миржалол Камилов, Камронбек Ахтамов;
К2 500 метров (микст) — Шахризода Мавлонова, Озоджон Амриддинов.
Чемпионат завершится 25 августа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0