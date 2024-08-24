В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© НОКВпервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
© НОК
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За призовые места в Самарканде поборются 284 спортсмена из 52 стран.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан впервые принимает ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, сообщает НОК.
Накануне в Самарканде прошло торжественная церемония его открытия с участием министра спорта РУз Адхама Икрамова, главы Международной федерации гребли на байдарках и каноэ Томаса Кониецко и хокима Самаркандской области Эркина Турдимова.
Они отметили, что республика провела тщательную подготовку к столь престижным стартам.
© НОКВпервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
Впервые организованный в нашей стране ЧМ по гребле на байдарках и каноэ открыт официально
© НОК
В день открытия также состоялись квалификационные заезды.
Место притяжения многочисленных болельщиков — Самаркандский гребной канал, где проходят состязания.
За призовые места борются 284 спортсмена из 52 стран. В совокупности на кону 20 комплектов наград.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сегодня разыграют 5 комплектов в трех направлениях.
"В первой половине дня состоится квалификационный этап. А после 14:00 будут разыгрываться первые комплекты наград", — говорится в сообщении.
На тысячной дистанции девушки поедут в байдарке и каноэ в одиночках, а парни выступят в двойках.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В Узбекистане впервые проходит ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекистан представят:
С1 1000 метров (женщины) — Динара Джураева;
С2 1000 метров (мужчины) — Миржалол Камилов, Камронбек Ахтамов;
К2 500 метров (микст) — Шахризода Мавлонова, Озоджон Амриддинов.
Чемпионат завершится 25 августа.