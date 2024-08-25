https://uz.sputniknews.ru/20240825/den-nezavisimosti-prezident-uzbekistana-nagradil-gosslujaschix-rabotnikov-proizvodstva-45368024.html

Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства

Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана подписал указ в связи с празднованием тридцать третьей годовщины независимости республики.

2024-08-25T16:30+0500

2024-08-25T16:30+0500

2024-08-25T16:30+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

указ

награждение

день независимости

общество

орден "дустлик"

медаль

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер.В послании говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи страны, вклад в прогресс государства и благополучие народа, выдающиеся заслуги во внедрении передовых инновационных технологий, создании современных производственных мощностей, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, а также повышение авторитета Нового Узбекистана на международной арене.Указом Президента присвоеныпочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фуқаро авиацияси ходими"орденом "Эл-юрт ҳурмати"орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Меҳнат шуҳрати"орденом "Дўстлик"орденом "Соғлом авлод учун" II степенимедалью "Содиқ хизматлари учун"медалью "Жасорат"медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)медалью "Шуҳрат"

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