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Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства
Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана подписал указ в связи с празднованием тридцать третьей годовщины независимости республики.
2024-08-25T16:30+0500
2024-08-25T16:30+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
указ
награждение
день независимости
общество
орден "дустлик"
медаль
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер.В послании говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи страны, вклад в прогресс государства и благополучие народа, выдающиеся заслуги во внедрении передовых инновационных технологий, создании современных производственных мощностей, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, а также повышение авторитета Нового Узбекистана на международной арене.Указом Президента присвоеныпочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими"почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фуқаро авиацияси ходими"орденом "Эл-юрт ҳурмати"орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Меҳнат шуҳрати"орденом "Дўстлик"орденом "Соғлом авлод учун" II степенимедалью "Содиқ хизматлари учун"медалью "Жасорат"медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)медалью "Шуҳрат"
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президент указ награждение орден медаль мирзиёев день независимости
президент указ награждение орден медаль мирзиёев день независимости

Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства

16:30 25.08.2024
© LoggaWigglerПлощадь независимости в Ташкенте
Площадь независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2024
© LoggaWiggler
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Президент Узбекистана подписал указ в связи с празднованием тридцать третьей годовщины независимости республики.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер.
В послании говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи страны, вклад в прогресс государства и благополучие народа, выдающиеся заслуги во внедрении передовых инновационных технологий, создании современных производственных мощностей, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, а также повышение авторитета Нового Узбекистана на международной арене.
Указом Президента присвоены
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор"
Исмоилову Фахриддину Турсуновичу - руководителю фермерского хозяйства "Бахт имкон ривож чорваси" Алтынкульского района, Андижанская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи"
Хамидову Мусурмону - шелководу общества с ограниченной ответственностью "Нурота агропилла" Нуратинского района, Навоийская область
Чориевой Жумахол Курбоновне - шелководу общества с ограниченной ответственностью "Бандихон агропилла" Бандиханского района, Сурхандарьинская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор"
Кодирову Бахтиёру Абдусаломовичу - руководителю фермерского хозяйства "Бахтиёр Абдусаломович" Мингбулакского района, Наманганская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими"
Алиханову Борию Батировичу - председателю Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии
Мирзаевой Ойистахон Мамажоновне - руководителю фермерского хозяйства "Гулзор пари" Избасканского района, Андижанская область
Новицкому Зиновию Богдановичу - старшему научному сотруднику Научно-исследовательского института лесного хозяйства
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор"
Курбанову Илхаму Узаковичу - начальнику управления эксплуатации Каршинского магистрального канала, Кашкадарьинская область
Останову Раззоку Маpизаевичу - начальнику управления эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала, Бухарская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими"
Абдирашидову Ахрару Нарматовичу - мастеру участка управления промышленного железнодорожного транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
Мустафоеву Улугбеку Мавлоновичу - председателю правления акционерного общества "Ҳудудий электр тармоқлари"
Худайбердиеву Аброру Жабборовичу - главному технологу общества с ограниченной ответственностью "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог"
Рудневу Сергею Вячеславовичу - главному геологу акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи"
Рахмонову Бахтиёру Султоновичу - первому заместителю хокима города Ташкента по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими"
Азимову Рахматжону Махмуджоновичу - машинисту высокоскоростного электропоезда "Афросиёб" локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фуқаро авиацияси ходими"
Нутфуллаеву Амрилло Хайруллаевичу - заместителю командира воздушного судна "А-320" департамента летной службы акционерного общества "Uzbekistan airways"
орденом "Эл-юрт ҳурмати"
Абдижаббарова Турсинбая - председателя отдела Республики Каракалпакстан фонда "Нуроний"
Жабборову Угилхон Мухтаралиевну - председателя схода граждан махалли "Сафаробод" Алтынкульского района, Андижанская область
Иркаева Абдурахима Панджиевича - члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, профессора кафедры национальной идеи, основ духовности Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
Каландарова Даниёра Бобакозаковича - директора средней общеобразовательной школы №1 Бахмальского района, Джизакская область
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Абдурахманова Шухратбека Кушакбаевича - хокима Андижанской области
Мирзаева Зойира Тоировича - хокима Ташкентской области
Турдимова Эркинжона Окбутаевича - хокима Самаркандской области
Умарова Наримана Маджитовича - председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции
Усманова Рахманбека Джахангировича - начальника унитарного предприятия "Тошкент метрополитени" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Абдуллаева Манзура Джавдатовича - председателя Кокандского городского отделения фонда "Нуроний", Ферганская область
Абдухакимова Азиза Абдукахаровича - министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Гафурова Махмуджона Гафуровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Баркамол транс" города Джизака, Джизакская область
Исакулова Дадажона Айнакуловича - председателя правления акционерного общества "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари"
Каюмова Абдували Тожиевича - аппаратчика Гидрометаллургического завода №2 Центрального рудоуправления акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
Косимова Улугбека Бердикобиловича - хокима Сурхандарьинской области
Матмусаева Дилшада Сабировича - электромонтера автоматизированной телефонной станции Андижанского городского телекоммуникационного узла
Махмадалиева Шокиржона Шукуровича - плавильщика участка по производству алюминиевых сплавов акционерного общества "Ўзиккиламчиранглиметалл"
Оринбаева Аманбая Тлеубаевича - председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан
Рахимова Журабека Рахимовича - хокима Хорезмской области
Рахманова Абдумавляна Абдукаримовича - машиниста бульдозера управления технологического транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
Садуллаеву Фарахат Аминовну - члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителя Центра женского предпринимательства Хорезмской области
Турдиева Абдисодика Пайгамовича - руководителя частного предприятия "Оазис" Шерабадского района, Сурхандарьинская область
Ходжаева Жамшида Абдухакимовича - заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан
Шадманова Адхама Хурсанбаевича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам
Эшмуратову Матлубу Нарзуллаевну - женского активиста схода граждан махалли "Ўзбекистон" Акдарьинского района, Самаркандская область
орденом "Дўстлик"
Абдиеву Ойсулук Абдирахмоновну - женского активиста схода граждан махалли "Геолог" Мубарекского района, Кашкадарьинская область
Абдуллаева Абдухашима Абдуллаевича - заведующего Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Ферганской области
Абидова Шерзода Абдусаматовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Адилова Обида Чориевича - заместителя председателя – главного инженера Комитета по автомобильным дорогам Республики Узбекистан
Азизова Фармона Иззатовича - председателя Ургутского районного отделения фонда "Нуроний", Самаркандская область
Акрамова Алижона Рашитовича - инженера-гидротехника государственного учреждения "Сув етказиб бериш хизмати" Гиждуванского района, Бухарская область
Анварова Козимжона - руководителя строительного проекта "Эко шаҳарча" города Ферганы, Ферганская область
Аннакличева Сахи Сапармухамедовича - председателя акционерно-коммерческого банка "Банк развития бизнеса"
Ахмедова Илхомжона Иминовича - председателя схода граждан махалли "Меҳнатобод" Бустанского района, Андижанская область
Ахмедову Марям Халилаевну - заместителя председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан – председателя комитета семьи и женщин
Басидова Искандара Сабитовича - ветерана сферы энергетики Республики Узбекистан
Бекмирзаеву Раънохон Махмудовну - прядильщицу общества с ограниченной ответственностью "Mega Tekstil" Уйчинского района, Наманганская область
Ганиева Абдумаджида Рашидовича - начальника бригады укладчиков кирпича строительного управления №50 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
Гобенову Нигаргул Мирзабаевну - председателя схода граждан махалли "Алтин жағис" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
Зубанову Валентину Ивановну - главного специалиста-инспектора отдела аэронавигации и надзора за управлением воздушным движением Агентства гражданской авиации Республики Узбекистан
Исаева Акрама Амануллаевича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кўприк қурилиш сервис" Учтепинского района, город Ташкент
Каландарова Даврона Наримовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Кодирова Тайира Яндашовича - прокальщика участка экстракции и прокалки завода по производству урана государственного предприятия "Навоийуран", Навоийская область
Кошерова Жениса Андреевича - инженера-механика бурильной бригады общества с ограниченной ответственностью "Устюрт қидирув-бурғилаш бошқармаси", Республика Каракалпакстан
Кудбиева Шерзода Давлятовича - председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Куранбаева Кахрамона Кучкаровича - председателя Ассоциации махаллей Узбекистана
Кушманова Илёса - начальника канала "Дарёлик арна" управления ирригационной системы "Шовот-Қуловот", Хорезмская область
Мадаминова Якубжана Мадаминовича - активиста общественного совета ветеранов Гулистанского района, Сырдарьинская область
Маматкулова Мурадали Хайдаровича - водителя специальной машины государственного унитарного предприятия "Мароқанд обод" города Самарканда, Самаркандская область
Маматкулова Рустама Уктамовича - председателя акционерно-коммерческого банка "Агробанк"
Махмадалиева Бахтиёра Хасановича - заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Узбекистана
Мирзамахмудова Журабека Турсунпулатовича - министра энергетики Республики Узбекистан
Муминова Гайбулло Ризоевича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Мўминов Ғайбулло" Жондорского района, Бухарская область
Мухаммедова Содикжона - управляющего обществом с ограниченной ответственностью "A.Masterfruit" Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Нормуродова Тохира Омонтурдиевича - председателя схода граждан махалли "Ўрмончи" Байсунского района, Сурхандарьинская область
Райимова Рузикула Облокуловича - советника министра энергетики Республики Узбекистан по электроэнергетике
Расулова Нурмахамата Рамазановича - машиниста бульдозера общества с ограниченной ответственностью "To‘palang HPD Holding"
Рузикулову Санобар Ботировну - руководителя дехканского хозяйства "Лолазор ифори" Бекабадского района, Ташкентская область
Тожиеву Маргубу Инаятовну - председателя схода граждан махалли "Гулбозор" Шайхантохурского района, город Ташкент
Турсунова Нормата Тулкуновича - хокима Навоийской области
Уразалиеву Мукадас Уктамовну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Фазилова Ахмада Тургунбаевича - председателя наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "4-қишлоқ қурилиш комбинати" Туракурганского района, Наманганская область
Фазилову Светлану Антоновну - женского активиста схода граждан махалли "Чош" Сариасийского района, Сурхандарьинская область
Хван Ольгу Борисовну - активиста общественного совета ветеранов Пахтакорского района, Джизакская область
Холбутаева Махмуда Парсаматовича - хокима Шароф-Рашидовского района, Джизакская область
Холмахаматову Шахнозу Бахтиёр кизи - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Шоххужаева Файзулло Зиёхужаевича - специалиста управления насосных станций и энергетики при бассейновом управлении ирригационных систем "Норин-Қорадарё", Андижанская область
Элмурадова Шокира Менгноровича - оператора технологической установки цеха по производству этилена общества с ограниченной ответственностью "Шўртан газ кимё мажмуаси", Кашкадарьинская область
Эргашева Иброхима Кенжабаевича - директора Агентства по карантину и защите растений Республики Узбекистан
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
Мусаеву Дилнозу Мирзахидовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Chinobod Plaza sanatoriysi" Федерации профессиональных союзов Узбекистана
Неъматуллаеву Маргубу Мирзатиллаевну - женского активиста схода граждан махалли "Кўктош" Чустского района, Наманганская область
Нормурадова Исамиддина Кадирбердиевича - активиста общественного совета ветеранов Зарбдорского района, Джизакская область
Худойназарову Гулчехру Тогаевну - помощника хокима в сходе граждан махалли "Янгиҳаёт" Термезского района, Сурхандарьинская область
медалью "Содиқ хизматлари учун"
Абдуллаева Мехриддина Раззоковича - первого заместителя председателя Счетной палаты Республики Узбекистан
Алдамуратова Бахитбая Умирзаковича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам экологии и охраны окружающей среды
Аълоева Бахромжона Журабоевича - первого заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан
Бердикличева Мардана Жахангировича - заместителя председателя правления акционерной компании "Ўзбектелеком"
Кулматова Шерзода Дустмуратовича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по труду и социальным вопросам
Курбанова Миршода Махмудовича - председателя Комитета по управлению государственными резервами Республики Узбекистан
Норкобилова Бахромжона Тураевича - председателя Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан
Норкулова Илхома Иброхимовича - первого заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан
Отажонова Нодира Собировича - председателя правления акционерного общества "Ўзагролизинг"
Сайдуллаева Нодирбека Нарзуллаевича - первого заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан
Туйчиева Анвара Мирзаахмедовича - сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Турсунова Алибека Мамиржоновича - заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства
Хатамова Жамшеда Мухторовича - заместителя хокима Наманганской области по связям с общественными и религиозными организациями
Худайбердиева Зафара Рахимовича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий
медалью "Жасорат"
Азаматову Фотиму Азаматовну - члена Пахтачийского районного отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Самаркандская область
Бобоназарову Зарифу Сулаймоновну - ремесленницу-ткачиху в городе Гулистане, Сырдарьинская область
Бухарбаева Мухтара Юсуповича - художника-оформителя центра культуры для глухонемых и слепых глухонемых Алмазарского района, город Ташкент
Жуманиязову Дилфузу Арслановну - члена Хивинского городского отдела ассоциации "Ҳунарманд", ткачиху, Хорезмская область
Касимову Сохибахон Таджибаевну - индивидуального предпринимателя Андижанского района, изготовителя пищевой продукции, Андижанская область
Латипова Тухтабая Умирбековича - владельца частного приусадебного земельного участка в Турткульском районе, Республика Каракалпакстан
Олимова Уринбоя Хурсанбоевича - индивидуального предпринимателя Багдадского района, ткача головных уборов, Ферганская область
Усарову Гулнору Хуррамовну - индивидуального предпринимателя Музрабатского района, кондитера, Сурхандарьинская область
Хидирову Нилуфар Абдиахатовну - преподавателя кафедры лингвистики Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
Ходжирахимова Фархода Анваржановича - владельца частного приусадебного земельного участка в Бекабадском районе, Ташкентская область
Холматова Тохира Ортикназаровича - индивидуального предпринимателя города Джизака, изготовителя тандыров, Джизакская область
Хамроева Отабека Халиловича - председателя схода граждан махалли "Ушот" Жондорского района, Бухарская область
Шарафутдинова Лазизбека Шербековича - мастера по ремонту бытовой техники Папского района, Наманганская область
Элмуродова Камола Бобомуродовича - директора учебно-производственного предприятия "Кармана" Общества слепых Узбекистана, Навоийская область
медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)
Абдуллаеву Саадат - Турткульский район, Республика Каракалпакстан
Абдуллоеву Бибихол - Рамитанский район, Бухарская область
Гадаеву Саврихон - Булакбашинский район, Андижанская область
Казакбаеву Сайду - Уртачирчикский район, Ташкентская область
Камилжанову Мухаррам - Бектемирский район, город Ташкент
Нутфиллоеву Ойисту - Кызылтепинский район, Навоийская область
Очилдиева Тилло - Кызирыкский район, Сурхандарьинская область
Пардаева Низама - Арнасайский район, Джизакская область
Саидову Бувсару - Иштыханский район, Самаркандская область
Сафарову Хайри - Сайхунабадский район, Сырдарьинская область
Тажибаеву Сару - Янгибазарский район, Хорезмская область
Тешабоеву Шахри - Алтыарыкский район, Ферганская область
Уралову Басуду - Туракурганский район, Наманганская область
Хасанова Чаршанби - Камашинский район, Кашкадарьинская область
медалью "Шуҳрат"
Абдулаева Лутфидина Джураевича - хокима Яккабагского района, Кашкадарьинская область
Абдуллаева Уткира Нуруллаевича - владельца частного приусадебного земельного участка в Джамбайском районе, Самаркандская область
Абдурахмонова Косима Алмардановича - буровика Гузарского филиала общества с ограниченной ответственностью "Косон нефть-газ қидирув экспедицияси", Кашкадарьинская область
Абдурахмонову Мавжудахон Нуралиевну - руководителя филиала производственной кооперации "Гулнора Матқулобод бодомлари" Багдадского района, Ферганская область
Адилова Азизжона Зайниддиновича - главного специалиста секретериата по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения хокимията города Ташкента
Аманбаеву Наргизу Махмуталиевну - главного зоотехника общества с ограниченной ответственностью "Бухоро агрокластер чорва" Караулбазарского района, Бухарская область
Арипжанова Файзуллу Абдуллаевича - заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси – IT Park"
Асатова Камалиддина Убайдуллоевича - заместителя начальника цеха комплекса по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область
Аскарова Фатхиддина Садиридиновича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Wonderful flowers" Учкурганского района, Наманганская область
Бабажанова Бахита Сапарниязовича - машиниста экскаватора Чимбайского районного отдела акционерного общества "Қорақалпоқ сув таъминоти", Республика Каракалпакстан
Бадалову Зулфияхон Равшановну - отделочника общества с ограниченной ответственностью "Bunyodkor Trans Servis" Ходжаабадского района, Андижанская область
Бердиева Содика Хужамкуловича - электромеханика Термезского предприятия электроснабжения акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область
Бердиёрова Самандара Робиткуловича - председателя сельского схода граждан "Совот" Янгиабадского района, Джизакская область
Бердимуротову Нилуфар Исломовну - женского активиста схода граждан махалли "Истиқбол" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
Джангабаева Эрназара Аманбаевича - владельца частного приусадебного земельного участка в Муйнакском районе, Республика Каракалпакстан
Джахангирова Толиба Музаффаровича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Shaherezada Sam Star Tour" города Самарканда, Самаркандская область
Джуманиязова Камарадина Раджаповича - машиниста тяжелого гусеничного крана мостостроительного отряда №13 акционерного общества "Кўприкқурилиш"
Джураева Сухроба Мардановича - озеленителя управления благоустройства города Самарканда, Самаркандская область
Дусмухамедова Абдужалола Абдусобир угли - начальника отдела по обслуживанию мультимедийного оборудования филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком"
Жабборова Жасура Бозоровича - директора общества с ограниченной ответственностью "Ўзшаҳарқурилишинвест"
Исмамутова Жанабая Бахитбаевича - помощника хокима в сходе граждан махалли "Ўзбекистон" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Исраилова Салиха Маруфовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Капланбекова Хикмата Абдуллаевича - председателя схода граждан махалли "Соҳибкор" Ташкентского района, Ташкентская область
Каримова Обида Ариповича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Каримова Пулата Абдирахмановича - руководителя фермерского хозяйства "Акром" Берунийского района, Республика Каракалпакстан
Кодирова Бахромжона Зокировича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Трест-6" Бувайдинского района, Ферганская область
Лукманова Анвархужу Акрамовича - главного государственного налогового инспектора налоговой инспекции Наманганского района, прикрепленного к махаллям "Паст қиёт" и "Тепа қиёт", Наманганская область
Мамадиеву Жамилу Мамараимовну - озеленителя управления благоустройства Мирзачульского района, Джизакская область
Мамадиярову Малику Таджиевну - заместителя хокима Навоийской области – начальника управления семьи и женщин
Мамашарипова Музаффара Ражабовича - электрогазосварщика мостостроительного отряда №67 акционерного общества "Кўприкқурилиш"
Меликулова Хушнудбека Хасановича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Мирзаеву Мамурахон Собировну - председателя схода граждан махалли "Деҳқонобод" Узбекистанского района, Ферганская область
Мирзаматова Абдумумина Мухтаровича - оператора электросталеплавильного цеха акционерного общества "Ўзбекистон металлургия комбинати", Ташкентская область
Мусаева Шухрата Мирсодиковича - хокима Уйчинского района, Наманганская область
Набиева Равшана Абдурахимовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Назарова Рустама Кабилжановича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Наркулова Орифа Сиддиковича - директора общества с ограниченной ответственностью "Дўстлик агросервис МТП" Дустликского района, Джизакская область
Норжигитова Асатилло Турдибековича - председателя схода граждан махалли "Оқчангал" Хавастского района, Сырдарьинская область
Норова Зокира Шомоновича - водителя автосамосвала транспортного цеха "Мурунтоғ" Центрального рудоуправления акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
Носирову Санабархон Абдинабиевну - хокима Бустонского района, Андижанская область
Омонову Ойлархон - шелковода фермерского хозяйства "Файзли Фотимахон Ҳакимова" Куштепинского района, Ферганская область
Онорбоева Баходиржона Очилбоевича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ортикова Акмалхона Журахоновича - директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Равшанова Норбоя Бухаровича - начальника бригады Каршинского железнодорожного ремонтного предприятия акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Кашкадарьинская область
Раджапова Шахриёра Саидмурадовича - старшего мастера цеха механической обработки и сборки общества с ограниченной ответственностью "Uz Auto-Inzi" Сергелийского района, город Ташкент
Ражабову Султонпошшу Садуллаевну - агронома общества с ограниченной ответственностью "Боғот агропилла" Багатского района, Хорезмская область
Раимова Шерали Инояткуловича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Рапикова Тохиржона Юлдашбаевича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Рахматова Азиза Ахмадовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Рахматова Кахрамона Ахмадовича - машиниста асфальтоукладчика Ташкентского областного эксплуатационного линейного государственного учреждения
Савурова Бехзода Алижон угли - помощника хокима в сходе граждан махалли "Мирсаид Баҳром" Карманинского района, Навоийская область
Тагаева Миркомила Хасановича - владельца частного приусадебного земельного участка в Джаркурганском районе, Сурхандарьинская область
Тошева Собиржона Каххоровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Univer Pro Stile" города Самарканда, Самаркандская область
Тошова Мустакима Музаффаровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Peshku Mixed Agriculture" Пешкунского района, Бухарская область
Туракулова Толибжона Ахроровича - начальника смены цеха центра технического обслуживания самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Airways Technics"
Турдалиева Аброрхужу Акбаровича - заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан
Турсунова Дилшодбека Мухторовича - начальника бригады покрасочного цеха производственного управления акционерного общества "UzAuto Motors", Андижанская область
Умурзакова Сардорбека Улугбековича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Уразбаева Одилбека Шукуруллаевича - главного специалиста общества с ограниченной ответственностью "1-қурилиш-монтаж поезди" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
Усманова Дилмурода Тухтабаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Орол-агро" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Файзиева Камола Хатамовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Хатамову Гулрухсор Кудратовну - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Холикулову Ранохон Рахимовну - начальника бригады управления благоустройства города Гулистана, Сырдарьинская область
Холова Азизжона Сайриддиновича - менеджера проекта общества с ограниченной ответственностью "To‘palang HPD Holding"
Худайкулова Шухрата Шавкатовича - председателя правления акционерного общества "Uzbekistan airways"
Хужаева Зафаржона Хайдаровича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Хушмирова Сарвара Нуралиевича - председателя схода граждан махалли "Совлиғор" Гузарского района, Кашкадарьинская область
Хасанова Умида Рузимовича - слесаря-ремонтника турбинного цеха унитарного предприятия "Туямўйин гидроэлектростанцияси", Хорезмская область
Юлдашева Махамадилхома Мамаюнисовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Юсупова Санжарбека Максудбековича - управляющего Юнусабадским филиалом акционерно-коммерческого банка "Ўзсаноатқурилишбанк", город Ташкент
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