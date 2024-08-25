Ко Дню независимости президент Узбекистана наградил госслужащих и работников производства
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Президент Узбекистана подписал указ в связи с празднованием тридцать третьей годовщины независимости республики.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер.
В послании говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи страны, вклад в прогресс государства и благополучие народа, выдающиеся заслуги во внедрении передовых инновационных технологий, создании современных производственных мощностей, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, а также повышение авторитета Нового Узбекистана на международной арене.
Указом Президента присвоены
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор"
Исмоилову Фахриддину Турсуновичу - руководителю фермерского хозяйства "Бахт имкон ривож чорваси" Алтынкульского района, Андижанская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи"
Хамидову Мусурмону - шелководу общества с ограниченной ответственностью "Нурота агропилла" Нуратинского района, Навоийская область
Чориевой Жумахол Курбоновне - шелководу общества с ограниченной ответственностью "Бандихон агропилла" Бандиханского района, Сурхандарьинская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор"
Кодирову Бахтиёру Абдусаломовичу - руководителю фермерского хозяйства "Бахтиёр Абдусаломович" Мингбулакского района, Наманганская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими"
Алиханову Борию Батировичу - председателю Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии
Мирзаевой Ойистахон Мамажоновне - руководителю фермерского хозяйства "Гулзор пари" Избасканского района, Андижанская область
Новицкому Зиновию Богдановичу - старшему научному сотруднику Научно-исследовательского института лесного хозяйства
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор"
Курбанову Илхаму Узаковичу - начальнику управления эксплуатации Каршинского магистрального канала, Кашкадарьинская область
Останову Раззоку Маpизаевичу - начальнику управления эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала, Бухарская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими"
Абдирашидову Ахрару Нарматовичу - мастеру участка управления промышленного железнодорожного транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
Мустафоеву Улугбеку Мавлоновичу - председателю правления акционерного общества "Ҳудудий электр тармоқлари"
Худайбердиеву Аброру Жабборовичу - главному технологу общества с ограниченной ответственностью "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог"
Рудневу Сергею Вячеславовичу - главному геологу акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи"
Рахмонову Бахтиёру Султоновичу - первому заместителю хокима города Ташкента по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими"
Азимову Рахматжону Махмуджоновичу - машинисту высокоскоростного электропоезда "Афросиёб" локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фуқаро авиацияси ходими"
Нутфуллаеву Амрилло Хайруллаевичу - заместителю командира воздушного судна "А-320" департамента летной службы акционерного общества "Uzbekistan airways"
орденом "Эл-юрт ҳурмати"
Абдижаббарова Турсинбая - председателя отдела Республики Каракалпакстан фонда "Нуроний"
Жабборову Угилхон Мухтаралиевну - председателя схода граждан махалли "Сафаробод" Алтынкульского района, Андижанская область
Иркаева Абдурахима Панджиевича - члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, профессора кафедры национальной идеи, основ духовности Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
Каландарова Даниёра Бобакозаковича - директора средней общеобразовательной школы №1 Бахмальского района, Джизакская область
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Абдурахманова Шухратбека Кушакбаевича - хокима Андижанской области
Мирзаева Зойира Тоировича - хокима Ташкентской области
Турдимова Эркинжона Окбутаевича - хокима Самаркандской области
Умарова Наримана Маджитовича - председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции
Усманова Рахманбека Джахангировича - начальника унитарного предприятия "Тошкент метрополитени" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Абдуллаева Манзура Джавдатовича - председателя Кокандского городского отделения фонда "Нуроний", Ферганская область
Абдухакимова Азиза Абдукахаровича - министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Гафурова Махмуджона Гафуровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Баркамол транс" города Джизака, Джизакская область
Исакулова Дадажона Айнакуловича - председателя правления акционерного общества "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари"
Каюмова Абдували Тожиевича - аппаратчика Гидрометаллургического завода №2 Центрального рудоуправления акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
Косимова Улугбека Бердикобиловича - хокима Сурхандарьинской области
Матмусаева Дилшада Сабировича - электромонтера автоматизированной телефонной станции Андижанского городского телекоммуникационного узла
Махмадалиева Шокиржона Шукуровича - плавильщика участка по производству алюминиевых сплавов акционерного общества "Ўзиккиламчиранглиметалл"
Оринбаева Аманбая Тлеубаевича - председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан
Рахимова Журабека Рахимовича - хокима Хорезмской области
Рахманова Абдумавляна Абдукаримовича - машиниста бульдозера управления технологического транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
Садуллаеву Фарахат Аминовну - члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителя Центра женского предпринимательства Хорезмской области
Турдиева Абдисодика Пайгамовича - руководителя частного предприятия "Оазис" Шерабадского района, Сурхандарьинская область
Ходжаева Жамшида Абдухакимовича - заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан
Шадманова Адхама Хурсанбаевича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам
Эшмуратову Матлубу Нарзуллаевну - женского активиста схода граждан махалли "Ўзбекистон" Акдарьинского района, Самаркандская область
орденом "Дўстлик"
Абдиеву Ойсулук Абдирахмоновну - женского активиста схода граждан махалли "Геолог" Мубарекского района, Кашкадарьинская область
Абдуллаева Абдухашима Абдуллаевича - заведующего Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Ферганской области
Абидова Шерзода Абдусаматовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Адилова Обида Чориевича - заместителя председателя – главного инженера Комитета по автомобильным дорогам Республики Узбекистан
Азизова Фармона Иззатовича - председателя Ургутского районного отделения фонда "Нуроний", Самаркандская область
Акрамова Алижона Рашитовича - инженера-гидротехника государственного учреждения "Сув етказиб бериш хизмати" Гиждуванского района, Бухарская область
Анварова Козимжона - руководителя строительного проекта "Эко шаҳарча" города Ферганы, Ферганская область
Аннакличева Сахи Сапармухамедовича - председателя акционерно-коммерческого банка "Банк развития бизнеса"
Ахмедова Илхомжона Иминовича - председателя схода граждан махалли "Меҳнатобод" Бустанского района, Андижанская область
Ахмедову Марям Халилаевну - заместителя председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан – председателя комитета семьи и женщин
Басидова Искандара Сабитовича - ветерана сферы энергетики Республики Узбекистан
Бекмирзаеву Раънохон Махмудовну - прядильщицу общества с ограниченной ответственностью "Mega Tekstil" Уйчинского района, Наманганская область
Ганиева Абдумаджида Рашидовича - начальника бригады укладчиков кирпича строительного управления №50 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
Гобенову Нигаргул Мирзабаевну - председателя схода граждан махалли "Алтин жағис" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
Зубанову Валентину Ивановну - главного специалиста-инспектора отдела аэронавигации и надзора за управлением воздушным движением Агентства гражданской авиации Республики Узбекистан
Исаева Акрама Амануллаевича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кўприк қурилиш сервис" Учтепинского района, город Ташкент
Каландарова Даврона Наримовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Кодирова Тайира Яндашовича - прокальщика участка экстракции и прокалки завода по производству урана государственного предприятия "Навоийуран", Навоийская область
Кошерова Жениса Андреевича - инженера-механика бурильной бригады общества с ограниченной ответственностью "Устюрт қидирув-бурғилаш бошқармаси", Республика Каракалпакстан
Кудбиева Шерзода Давлятовича - председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Куранбаева Кахрамона Кучкаровича - председателя Ассоциации махаллей Узбекистана
Кушманова Илёса - начальника канала "Дарёлик арна" управления ирригационной системы "Шовот-Қуловот", Хорезмская область
Мадаминова Якубжана Мадаминовича - активиста общественного совета ветеранов Гулистанского района, Сырдарьинская область
Маматкулова Мурадали Хайдаровича - водителя специальной машины государственного унитарного предприятия "Мароқанд обод" города Самарканда, Самаркандская область
Маматкулова Рустама Уктамовича - председателя акционерно-коммерческого банка "Агробанк"
Махмадалиева Бахтиёра Хасановича - заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Узбекистана
Мирзамахмудова Журабека Турсунпулатовича - министра энергетики Республики Узбекистан
Муминова Гайбулло Ризоевича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Мўминов Ғайбулло" Жондорского района, Бухарская область
Мухаммедова Содикжона - управляющего обществом с ограниченной ответственностью "A.Masterfruit" Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Нормуродова Тохира Омонтурдиевича - председателя схода граждан махалли "Ўрмончи" Байсунского района, Сурхандарьинская область
Райимова Рузикула Облокуловича - советника министра энергетики Республики Узбекистан по электроэнергетике
Расулова Нурмахамата Рамазановича - машиниста бульдозера общества с ограниченной ответственностью "To‘palang HPD Holding"
Рузикулову Санобар Ботировну - руководителя дехканского хозяйства "Лолазор ифори" Бекабадского района, Ташкентская область
Тожиеву Маргубу Инаятовну - председателя схода граждан махалли "Гулбозор" Шайхантохурского района, город Ташкент
Турсунова Нормата Тулкуновича - хокима Навоийской области
Уразалиеву Мукадас Уктамовну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Фазилова Ахмада Тургунбаевича - председателя наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "4-қишлоқ қурилиш комбинати" Туракурганского района, Наманганская область
Фазилову Светлану Антоновну - женского активиста схода граждан махалли "Чош" Сариасийского района, Сурхандарьинская область
Хван Ольгу Борисовну - активиста общественного совета ветеранов Пахтакорского района, Джизакская область
Холбутаева Махмуда Парсаматовича - хокима Шароф-Рашидовского района, Джизакская область
Холмахаматову Шахнозу Бахтиёр кизи - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Шоххужаева Файзулло Зиёхужаевича - специалиста управления насосных станций и энергетики при бассейновом управлении ирригационных систем "Норин-Қорадарё", Андижанская область
Элмурадова Шокира Менгноровича - оператора технологической установки цеха по производству этилена общества с ограниченной ответственностью "Шўртан газ кимё мажмуаси", Кашкадарьинская область
Эргашева Иброхима Кенжабаевича - директора Агентства по карантину и защите растений Республики Узбекистан
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
Мусаеву Дилнозу Мирзахидовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Chinobod Plaza sanatoriysi" Федерации профессиональных союзов Узбекистана
Неъматуллаеву Маргубу Мирзатиллаевну - женского активиста схода граждан махалли "Кўктош" Чустского района, Наманганская область
Нормурадова Исамиддина Кадирбердиевича - активиста общественного совета ветеранов Зарбдорского района, Джизакская область
Худойназарову Гулчехру Тогаевну - помощника хокима в сходе граждан махалли "Янгиҳаёт" Термезского района, Сурхандарьинская область
медалью "Содиқ хизматлари учун"
Абдуллаева Мехриддина Раззоковича - первого заместителя председателя Счетной палаты Республики Узбекистан
Алдамуратова Бахитбая Умирзаковича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам экологии и охраны окружающей среды
Аълоева Бахромжона Журабоевича - первого заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан
Бердикличева Мардана Жахангировича - заместителя председателя правления акционерной компании "Ўзбектелеком"
Кулматова Шерзода Дустмуратовича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по труду и социальным вопросам
Курбанова Миршода Махмудовича - председателя Комитета по управлению государственными резервами Республики Узбекистан
Норкобилова Бахромжона Тураевича - председателя Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан
Норкулова Илхома Иброхимовича - первого заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан
Отажонова Нодира Собировича - председателя правления акционерного общества "Ўзагролизинг"
Сайдуллаева Нодирбека Нарзуллаевича - первого заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан
Туйчиева Анвара Мирзаахмедовича - сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Турсунова Алибека Мамиржоновича - заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства
Хатамова Жамшеда Мухторовича - заместителя хокима Наманганской области по связям с общественными и религиозными организациями
Худайбердиева Зафара Рахимовича - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий
медалью "Жасорат"
Азаматову Фотиму Азаматовну - члена Пахтачийского районного отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Самаркандская область
Бобоназарову Зарифу Сулаймоновну - ремесленницу-ткачиху в городе Гулистане, Сырдарьинская область
Бухарбаева Мухтара Юсуповича - художника-оформителя центра культуры для глухонемых и слепых глухонемых Алмазарского района, город Ташкент
Жуманиязову Дилфузу Арслановну - члена Хивинского городского отдела ассоциации "Ҳунарманд", ткачиху, Хорезмская область
Касимову Сохибахон Таджибаевну - индивидуального предпринимателя Андижанского района, изготовителя пищевой продукции, Андижанская область
Латипова Тухтабая Умирбековича - владельца частного приусадебного земельного участка в Турткульском районе, Республика Каракалпакстан
Олимова Уринбоя Хурсанбоевича - индивидуального предпринимателя Багдадского района, ткача головных уборов, Ферганская область
Усарову Гулнору Хуррамовну - индивидуального предпринимателя Музрабатского района, кондитера, Сурхандарьинская область
Хидирову Нилуфар Абдиахатовну - преподавателя кафедры лингвистики Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
Ходжирахимова Фархода Анваржановича - владельца частного приусадебного земельного участка в Бекабадском районе, Ташкентская область
Холматова Тохира Ортикназаровича - индивидуального предпринимателя города Джизака, изготовителя тандыров, Джизакская область
Хамроева Отабека Халиловича - председателя схода граждан махалли "Ушот" Жондорского района, Бухарская область
Шарафутдинова Лазизбека Шербековича - мастера по ремонту бытовой техники Папского района, Наманганская область
Элмуродова Камола Бобомуродовича - директора учебно-производственного предприятия "Кармана" Общества слепых Узбекистана, Навоийская область
медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)
Абдуллаеву Саадат - Турткульский район, Республика Каракалпакстан
Абдуллоеву Бибихол - Рамитанский район, Бухарская область
Гадаеву Саврихон - Булакбашинский район, Андижанская область
Казакбаеву Сайду - Уртачирчикский район, Ташкентская область
Камилжанову Мухаррам - Бектемирский район, город Ташкент
Нутфиллоеву Ойисту - Кызылтепинский район, Навоийская область
Очилдиева Тилло - Кызирыкский район, Сурхандарьинская область
Пардаева Низама - Арнасайский район, Джизакская область
Саидову Бувсару - Иштыханский район, Самаркандская область
Сафарову Хайри - Сайхунабадский район, Сырдарьинская область
Тажибаеву Сару - Янгибазарский район, Хорезмская область
Тешабоеву Шахри - Алтыарыкский район, Ферганская область
Уралову Басуду - Туракурганский район, Наманганская область
Хасанова Чаршанби - Камашинский район, Кашкадарьинская область
медалью "Шуҳрат"
Абдулаева Лутфидина Джураевича - хокима Яккабагского района, Кашкадарьинская область
Абдуллаева Уткира Нуруллаевича - владельца частного приусадебного земельного участка в Джамбайском районе, Самаркандская область
Абдурахмонова Косима Алмардановича - буровика Гузарского филиала общества с ограниченной ответственностью "Косон нефть-газ қидирув экспедицияси", Кашкадарьинская область
Абдурахмонову Мавжудахон Нуралиевну - руководителя филиала производственной кооперации "Гулнора Матқулобод бодомлари" Багдадского района, Ферганская область
Адилова Азизжона Зайниддиновича - главного специалиста секретериата по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения хокимията города Ташкента
Аманбаеву Наргизу Махмуталиевну - главного зоотехника общества с ограниченной ответственностью "Бухоро агрокластер чорва" Караулбазарского района, Бухарская область
Арипжанова Файзуллу Абдуллаевича - заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси – IT Park"
Асатова Камалиддина Убайдуллоевича - заместителя начальника цеха комплекса по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область
Аскарова Фатхиддина Садиридиновича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Wonderful flowers" Учкурганского района, Наманганская область
Бабажанова Бахита Сапарниязовича - машиниста экскаватора Чимбайского районного отдела акционерного общества "Қорақалпоқ сув таъминоти", Республика Каракалпакстан
Бадалову Зулфияхон Равшановну - отделочника общества с ограниченной ответственностью "Bunyodkor Trans Servis" Ходжаабадского района, Андижанская область
Бердиева Содика Хужамкуловича - электромеханика Термезского предприятия электроснабжения акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область
Бердиёрова Самандара Робиткуловича - председателя сельского схода граждан "Совот" Янгиабадского района, Джизакская область
Бердимуротову Нилуфар Исломовну - женского активиста схода граждан махалли "Истиқбол" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
Джангабаева Эрназара Аманбаевича - владельца частного приусадебного земельного участка в Муйнакском районе, Республика Каракалпакстан
Джахангирова Толиба Музаффаровича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Shaherezada Sam Star Tour" города Самарканда, Самаркандская область
Джуманиязова Камарадина Раджаповича - машиниста тяжелого гусеничного крана мостостроительного отряда №13 акционерного общества "Кўприкқурилиш"
Джураева Сухроба Мардановича - озеленителя управления благоустройства города Самарканда, Самаркандская область
Дусмухамедова Абдужалола Абдусобир угли - начальника отдела по обслуживанию мультимедийного оборудования филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком"
Жабборова Жасура Бозоровича - директора общества с ограниченной ответственностью "Ўзшаҳарқурилишинвест"
Исмамутова Жанабая Бахитбаевича - помощника хокима в сходе граждан махалли "Ўзбекистон" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Исраилова Салиха Маруфовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Капланбекова Хикмата Абдуллаевича - председателя схода граждан махалли "Соҳибкор" Ташкентского района, Ташкентская область
Каримова Обида Ариповича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Каримова Пулата Абдирахмановича - руководителя фермерского хозяйства "Акром" Берунийского района, Республика Каракалпакстан
Кодирова Бахромжона Зокировича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Трест-6" Бувайдинского района, Ферганская область
Лукманова Анвархужу Акрамовича - главного государственного налогового инспектора налоговой инспекции Наманганского района, прикрепленного к махаллям "Паст қиёт" и "Тепа қиёт", Наманганская область
Мамадиеву Жамилу Мамараимовну - озеленителя управления благоустройства Мирзачульского района, Джизакская область
Мамадиярову Малику Таджиевну - заместителя хокима Навоийской области – начальника управления семьи и женщин
Мамашарипова Музаффара Ражабовича - электрогазосварщика мостостроительного отряда №67 акционерного общества "Кўприкқурилиш"
Меликулова Хушнудбека Хасановича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Мирзаеву Мамурахон Собировну - председателя схода граждан махалли "Деҳқонобод" Узбекистанского района, Ферганская область
Мирзаматова Абдумумина Мухтаровича - оператора электросталеплавильного цеха акционерного общества "Ўзбекистон металлургия комбинати", Ташкентская область
Мусаева Шухрата Мирсодиковича - хокима Уйчинского района, Наманганская область
Набиева Равшана Абдурахимовича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Назарова Рустама Кабилжановича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Наркулова Орифа Сиддиковича - директора общества с ограниченной ответственностью "Дўстлик агросервис МТП" Дустликского района, Джизакская область
Норжигитова Асатилло Турдибековича - председателя схода граждан махалли "Оқчангал" Хавастского района, Сырдарьинская область
Норова Зокира Шомоновича - водителя автосамосвала транспортного цеха "Мурунтоғ" Центрального рудоуправления акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
Носирову Санабархон Абдинабиевну - хокима Бустонского района, Андижанская область
Омонову Ойлархон - шелковода фермерского хозяйства "Файзли Фотимахон Ҳакимова" Куштепинского района, Ферганская область
Онорбоева Баходиржона Очилбоевича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ортикова Акмалхона Журахоновича - директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Равшанова Норбоя Бухаровича - начальника бригады Каршинского железнодорожного ремонтного предприятия акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Кашкадарьинская область
Раджапова Шахриёра Саидмурадовича - старшего мастера цеха механической обработки и сборки общества с ограниченной ответственностью "Uz Auto-Inzi" Сергелийского района, город Ташкент
Ражабову Султонпошшу Садуллаевну - агронома общества с ограниченной ответственностью "Боғот агропилла" Багатского района, Хорезмская область
Раимова Шерали Инояткуловича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Рапикова Тохиржона Юлдашбаевича - ответственного работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Рахматова Азиза Ахмадовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Рахматова Кахрамона Ахмадовича - машиниста асфальтоукладчика Ташкентского областного эксплуатационного линейного государственного учреждения
Савурова Бехзода Алижон угли - помощника хокима в сходе граждан махалли "Мирсаид Баҳром" Карманинского района, Навоийская область
Тагаева Миркомила Хасановича - владельца частного приусадебного земельного участка в Джаркурганском районе, Сурхандарьинская область
Тошева Собиржона Каххоровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Univer Pro Stile" города Самарканда, Самаркандская область
Тошова Мустакима Музаффаровича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Peshku Mixed Agriculture" Пешкунского района, Бухарская область
Туракулова Толибжона Ахроровича - начальника смены цеха центра технического обслуживания самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Airways Technics"
Турдалиева Аброрхужу Акбаровича - заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан
Турсунова Дилшодбека Мухторовича - начальника бригады покрасочного цеха производственного управления акционерного общества "UzAuto Motors", Андижанская область
Умурзакова Сардорбека Улугбековича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Уразбаева Одилбека Шукуруллаевича - главного специалиста общества с ограниченной ответственностью "1-қурилиш-монтаж поезди" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
Усманова Дилмурода Тухтабаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Орол-агро" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Файзиева Камола Хатамовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Хатамову Гулрухсор Кудратовну - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Холикулову Ранохон Рахимовну - начальника бригады управления благоустройства города Гулистана, Сырдарьинская область
Холова Азизжона Сайриддиновича - менеджера проекта общества с ограниченной ответственностью "To‘palang HPD Holding"
Худайкулова Шухрата Шавкатовича - председателя правления акционерного общества "Uzbekistan airways"
Хужаева Зафаржона Хайдаровича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Хушмирова Сарвара Нуралиевича - председателя схода граждан махалли "Совлиғор" Гузарского района, Кашкадарьинская область
Хасанова Умида Рузимовича - слесаря-ремонтника турбинного цеха унитарного предприятия "Туямўйин гидроэлектростанцияси", Хорезмская область
Юлдашева Махамадилхома Мамаюнисовича - ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Юсупова Санжарбека Максудбековича - управляющего Юнусабадским филиалом акционерно-коммерческого банка "Ўзсаноатқурилишбанк", город Ташкент