Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
15:14 25.08.2024 (обновлено: 15:18 25.08.2024)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
© Sputnik / Виталий Тимкив/
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Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить задержанного в Париже основателя Telegram Дурова.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции, сообщает РИА Новости.
"#FreePavel", – написал он на своей странице в соцсети Х.
Между тем, бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами считает, что платформа X может столкнуться с такими же проблемами, как мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.
"Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X", - написал политик на своей странице на платформе X.
Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил РИА Новости, что арест Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости держать человека в заложниках в попытке установить в Европе тотальную цензуру.
Еще один депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что задержание Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе.
"Мы снова видим избирательность "демократических принципов". Когда владельцам западных ресурсов говорят "устраните нарушения нашего законодательства и работайте спокойно" – это, оказывается, давление на свободу слова, притеснение бизнеса и кровавая диктатура. А когда сами западные деятели арестовывают человека за то, что он отказался работать на их спецслужбы – тут никаких нарушений свободы нет, все в порядке", - заявил Хамитов.
По его словам, западные политики "обожают истерить" на тему якобы имеющих место притеснений свобод, диктатуры и преследований за убеждения в России. Отдельной строкой всегда шли обвинения в арестах исключительно за деятельность в тех или иных соцсетях, разумеется, все эти обвинения ни разу не подкрепились какими-то фактами, добавил он.
"Любители однополых браков и парадов извращенцев при первой же возможности арестовывают создателя самых популярных на сегодняшний день интернет-платформ. Причем единственное основание для ареста, озвученное публично – нежелание пускать западные спецслужбы в личную переписку пользователей, из-за чего Дуров якобы становится соучастником тяжких преступлений", - отметил Хамитов.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько уверен в том, что арест Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой платформой, что неудобно правительству, а обвинения в адрес самого Дурова являются стандартной практикой в подобных случаях.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.