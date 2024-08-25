https://uz.sputniknews.ru/20240825/ilon-mask-podderjal-prizyvy-osvobodit-durova-45367715.html

Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

Sputnik Узбекистан

Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить задержанного в Париже основателя Telegram Дурова.

2024-08-25T15:14+0500

2024-08-25T15:14+0500

2024-08-25T15:18+0500

илон маск

павел дуров

франция

задержание

мессенджер

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции, сообщает РИА Новости.Между тем, бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами считает, что платформа X может столкнуться с такими же проблемами, как мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил РИА Новости, что арест Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости держать человека в заложниках в попытке установить в Европе тотальную цензуру.Еще один депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что задержание Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе.По его словам, западные политики "обожают истерить" на тему якобы имеющих место притеснений свобод, диктатуры и преследований за убеждения в России. Отдельной строкой всегда шли обвинения в арестах исключительно за деятельность в тех или иных соцсетях, разумеется, все эти обвинения ни разу не подкрепились какими-то фактами, добавил он.Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько уверен в том, что арест Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой платформой, что неудобно правительству, а обвинения в адрес самого Дурова являются стандартной практикой в подобных случаях.Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.

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