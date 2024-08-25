Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240825/ilon-mask-podderjal-prizyvy-osvobodit-durova-45367715.html
Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
Sputnik Узбекистан
Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить задержанного в Париже основателя Telegram Дурова.
2024-08-25T15:14+0500
2024-08-25T15:18+0500
илон маск
павел дуров
франция
задержание
мессенджер
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/19/45364784_0:146:3126:1904_1920x0_80_0_0_4ee8c20c23b116c489f7a51fabfc1f96.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции, сообщает РИА Новости.Между тем, бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами считает, что платформа X может столкнуться с такими же проблемами, как мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил РИА Новости, что арест Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости держать человека в заложниках в попытке установить в Европе тотальную цензуру.Еще один депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что задержание Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе.По его словам, западные политики "обожают истерить" на тему якобы имеющих место притеснений свобод, диктатуры и преследований за убеждения в России. Отдельной строкой всегда шли обвинения в арестах исключительно за деятельность в тех или иных соцсетях, разумеется, все эти обвинения ни разу не подкрепились какими-то фактами, добавил он.Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько уверен в том, что арест Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой платформой, что неудобно правительству, а обвинения в адрес самого Дурова являются стандартной практикой в подобных случаях.Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.
франция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/19/45364784_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_4c76f84970b79427bc8423293373d4cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дуров маск telegram призыв арест франция хэштег мессенджер
дуров маск telegram призыв арест франция хэштег мессенджер

Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

15:14 25.08.2024 (обновлено: 15:18 25.08.2024)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Маск хэштегом #FreePavel поддержал призывы освободить задержанного в Париже основателя Telegram Дурова.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции, сообщает РИА Новости.
"#FreePavel", – написал он на своей странице в соцсети Х.
Между тем, бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами считает, что платформа X может столкнуться с такими же проблемами, как мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.
"Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X", - написал политик на своей странице на платформе X.
Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил РИА Новости, что арест Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости держать человека в заложниках в попытке установить в Европе тотальную цензуру.
Еще один депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что задержание Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе.
"Мы снова видим избирательность "демократических принципов". Когда владельцам западных ресурсов говорят "устраните нарушения нашего законодательства и работайте спокойно" – это, оказывается, давление на свободу слова, притеснение бизнеса и кровавая диктатура. А когда сами западные деятели арестовывают человека за то, что он отказался работать на их спецслужбы – тут никаких нарушений свободы нет, все в порядке", - заявил Хамитов.
По его словам, западные политики "обожают истерить" на тему якобы имеющих место притеснений свобод, диктатуры и преследований за убеждения в России. Отдельной строкой всегда шли обвинения в арестах исключительно за деятельность в тех или иных соцсетях, разумеется, все эти обвинения ни разу не подкрепились какими-то фактами, добавил он.
"Любители однополых браков и парадов извращенцев при первой же возможности арестовывают создателя самых популярных на сегодняшний день интернет-платформ. Причем единственное основание для ареста, озвученное публично – нежелание пускать западные спецслужбы в личную переписку пользователей, из-за чего Дуров якобы становится соучастником тяжких преступлений", - отметил Хамитов.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько уверен в том, что арест Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой платформой, что неудобно правительству, а обвинения в адрес самого Дурова являются стандартной практикой в подобных случаях.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0