https://uz.sputniknews.ru/20240825/kitayskie-uchenye-pomogut-reshenie-ekologicheskix-problem-arala-45375102.html

Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала – подробности

Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала – подробности

Sputnik Узбекистан

Совместная научная экспедиция с участием узбекских и китайских специалистов позволит более глубоко изучить природу и проблему региона Аральского моря на основе научного подхода и исследований.

2024-08-25T18:25+0500

2024-08-25T18:25+0500

2024-08-25T18:25+0500

узбекистан

китай

аральское море

ученые

научная экспедиция

экология

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря. Об этом сообщает Минэкологии республики.В этой связи в Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата состоялась Церемония открытия комплексной научной экспедиции по экологии и окружающей среде осушенного дна Аральского моря.В мероприятии участвовали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь, директор Синьцзянского института экологии и географии Китайской АН профессор Чжан Юаньмин, вице-президент АН Узбекистана профессор Шахло Турдикулова, а также ученые из КНР, России, Казахстана и Японии.Глава экологического ведомства Узбекистана отметил важность экспедиции в понимании и смягчении воздействия негативных последствий экологического кризиса на окружающую среду в регионе Аральского моря.В рамках экспедиции ученые планируют провести исследования по изучению изменений в экосистеме, почве, а также состоянию биоразнообразия региона.В ходе мероприятия состоялось вручение флагов представителям учреждений-организаторов, включая Синьцзянский институт экологии и географии и Институт ботаники Академии наук Узбекистана, что символизировало официальное начало экспедиции.В завершении встречи члены команд обсудили предстоящие мероприятия и заложили основу для их совместных усилий в предстоящей экспедиции.

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