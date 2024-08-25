Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала – подробности
© Пресс-служба МинэкологииУченые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
© Пресс-служба Минэкологии
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Совместная научная экспедиция с участием узбекских и китайских специалистов позволит более глубоко изучить природу и проблему региона Аральского моря на основе научного подхода и исследований.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря. Об этом сообщает Минэкологии республики.
В этой связи в Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата состоялась Церемония открытия комплексной научной экспедиции по экологии и окружающей среде осушенного дна Аральского моря.
В мероприятии участвовали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь, директор Синьцзянского института экологии и географии Китайской АН профессор Чжан Юаньмин, вице-президент АН Узбекистана профессор Шахло Турдикулова, а также ученые из КНР, России, Казахстана и Японии.
© Пресс-служба МинэкологииУченые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря.
Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря.
© Пресс-служба Минэкологии
Глава экологического ведомства Узбекистана отметил важность экспедиции в понимании и смягчении воздействия негативных последствий экологического кризиса на окружающую среду в регионе Аральского моря.
"Стартовавшая сегодня экспедиция – это еще один большой шаг вперед на пути более глубокого изучения природы региона Аральского моря на основе научного подхода и исследований. Уверен, что совместные усилия и научное сотрудничество дадут весомые результаты и создадут основу для реализации новых экологических проектов и инициатив в регионе в будущем", – отметил министр.
© Пресс-служба МинэкологииУченые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
© Пресс-служба Минэкологии
В рамках экспедиции ученые планируют провести исследования по изучению изменений в экосистеме, почве, а также состоянию биоразнообразия региона.
© Пресс-служба МинэкологииУченые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
© Пресс-служба Минэкологии
"В экспедиции мы преследуем несколько научных целей. Это изучение биоразнообразия микроорганизмов, почвенного состава и минеральных отложений. Потому что в настоящее время мы видим, что накопленная соль со дна Арала распространяется не только в ближайшие регионы, но и идет в Китай, на Запад и другие отдаленные регионы. Мы уверены, что данные, которые будут собраны во время экспедиции, принесут пользу в принятии решений правительствами наших стран в вопросах стабилизации экологической обстановки", – отметила на церемонии Шахло Турдикулова.
В ходе мероприятия состоялось вручение флагов представителям учреждений-организаторов, включая Синьцзянский институт экологии и географии и Институт ботаники Академии наук Узбекистана, что символизировало официальное начало экспедиции.
© Пресс-служба МинэкологииУченые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
Ученые из Узбекистана и Китая начали совместное изучение осушенного дна Аральского моря
© Пресс-служба Минэкологии
В завершении встречи члены команд обсудили предстоящие мероприятия и заложили основу для их совместных усилий в предстоящей экспедиции.