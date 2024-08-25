https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekskiy-borets-zavoeval-zoloto-na-chempionate-mira-v-iordanii-45364173.html

Узбекский борец завоевал золото на Чемпионате мира в Иордании

Узбекский борец завоевал золото на Чемпионате мира в Иордании

Sputnik Узбекистан

На своем соревновательном пути узбекистанец одолел всех соперников, а в финале соревнований досрочно победил иранца Амираббоса Ализода. Таким образом спортсмен удостоился награды высшей пробы.

2024-08-25T11:15+0500

2024-08-25T11:15+0500

2024-08-25T11:24+0500

узбекистан

вольная борьба

иордания

чемпионат мира

золото

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекский борец вольного стиля Улугбек Рашидов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Иордании, сообщает Национальный олимпийский комитет.В эти дни в Аммане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.Как сообщили в Комитете, Рашидов разгромил своих соперников с явным преимуществом во всех соревнованиях и в финале победил иранца Амираббоса Ализода.Кроме того, двое других борцов из Узбекистана поборются за бронзовые медали:До 51 кг: Озодбек Алиджанов – Ашот Гулназарян (Армения);До 92 кг: Асадбек Эркинжонов – Майклджит Сингх (Канада).Напомним, на чемпионате мира в возрастной группе U17, который принимает Иордания, греко-римский борец Хусниддин Абдукаримов завоевал серебряную медаль, а Сардор Холмурзаев, Умиджон Каромов, Фаррух Юлдошев, Бехрузбек Валиев, Фахрикамол Комилджонов награждены бронзовыми медалями.

узбекистан

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вольная борьба золотая медаль рашидов