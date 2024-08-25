https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekskiy-borets-zavoeval-zoloto-na-chempionate-mira-v-iordanii-45364173.html
Узбекский борец завоевал золото на Чемпионате мира в Иордании
Узбекский борец завоевал золото на Чемпионате мира в Иордании
Sputnik Узбекистан
На своем соревновательном пути узбекистанец одолел всех соперников, а в финале соревнований досрочно победил иранца Амираббоса Ализода. Таким образом спортсмен удостоился награды высшей пробы.
2024-08-25T11:15+0500
2024-08-25T11:15+0500
2024-08-25T11:24+0500
узбекистан
вольная борьба
иордания
чемпионат мира
золото
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекский борец вольного стиля Улугбек Рашидов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Иордании, сообщает Национальный олимпийский комитет.В эти дни в Аммане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.Как сообщили в Комитете, Рашидов разгромил своих соперников с явным преимуществом во всех соревнованиях и в финале победил иранца Амираббоса Ализода.Кроме того, двое других борцов из Узбекистана поборются за бронзовые медали:До 51 кг: Озодбек Алиджанов – Ашот Гулназарян (Армения);До 92 кг: Асадбек Эркинжонов – Майклджит Сингх (Канада).Напомним, на чемпионате мира в возрастной группе U17, который принимает Иордания, греко-римский борец Хусниддин Абдукаримов завоевал серебряную медаль, а Сардор Холмурзаев, Умиджон Каромов, Фаррух Юлдошев, Бехрузбек Валиев, Фахрикамол Комилджонов награждены бронзовыми медалями.
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вольная борьба золотая медаль рашидов
вольная борьба золотая медаль рашидов
Узбекский борец завоевал золото на Чемпионате мира в Иордании
11:15 25.08.2024 (обновлено: 11:24 25.08.2024)
На своем соревновательном пути узбекистанец одолел всех соперников, а в финале соревнований досрочно победил иранца Амираббоса Ализода. Таким образом спортсмен удостоился награды высшей пробы.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Узбекский борец вольного стиля Улугбек Рашидов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Иордании, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
В эти дни в Аммане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.
Как сообщили в Комитете, Рашидов разгромил своих соперников с явным преимуществом во всех соревнованиях и в финале победил иранца Амираббоса Ализода.
“Отечественный вольник Улугбек Рашидов (-48 кг) стал чемпионом мира на первенстве планеты среди спортсменов до 17 лет. На своем соревновательном пути узбекский борец одолел соперников во всех поединках с явным преимуществом, а в финале Рашидов досрочно победил иранца Амираббоса Ализода и удостоился награды высшей пробы“, – говорится в сообщении Комитета.
Кроме того, двое других борцов из Узбекистана поборются за бронзовые медали:
До 51 кг: Озодбек Алиджанов – Ашот Гулназарян (Армения);
До 92 кг: Асадбек Эркинжонов – Майклджит Сингх (Канада).
Напомним, на чемпионате мира в возрастной группе U17, который принимает Иордания, греко-римский борец Хусниддин Абдукаримов завоевал серебряную медаль, а Сардор Холмурзаев, Умиджон Каромов, Фаррух Юлдошев, Бехрузбек Валиев, Фахрикамол Комилджонов награждены бронзовыми медалями.