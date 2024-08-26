https://uz.sputniknews.ru/20240826/rossiyskie-i-belorusskie-grebtsy-zavoevali-bolshe-vsego-medaley-na-chm-v-samarkande--45385375.html

Российские и белорусские гребцы завоевали больше всего медалей на ЧМ в Самарканде

Российские и белорусские гребцы завоевали больше всего медалей на ЧМ в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Атлеты из РФ завершили чемпионат с 5-ю медалями, 4 из которых были золотыми, одна – серебряная. Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы).

2024-08-26T18:01+0500

2024-08-26T18:01+0500

2024-08-26T18:02+0500

чемпионат

россия

беларусь

самарканд

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, участие в котором приняли представители более 50 стран мира, в том числе спортсмены из России и Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Каждая страна представила сильнейших спортсменов, многие из которых выступали на Олимпийских играх. На протяжении трех дней гребцы не просто боролись за победу, а буквально "вырывали" ее из рук соперников. В результате спортсменам из Узбекистана, а их было 24 гребца, не удалось подняться на пьедестал почета. Всего в ходе чемпионата было разыграно 20 комплектов наград. Большую их часть завоевали гребцы из Беларуси и России, выступавшие в статусе нейтральных спортсменов. Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы). Атлеты из РФ завершили чемпионат с 5-ю медалями, 4 из которых были золотыми, одна – серебряная. В копилке наград российских гребцов могло быть на одну золотую медаль больше, если бы не форс-мажорная ситуация, произошедшая с сильнейшим гребцом Захаром Петровым. Атлет настолько рьяно старался обогнать своих соперников, что непосредственно перед финишем его лодка перевернулась, успев при этом пересечь финишную черту первой. Поначалу, после поданного российской стороной протеста, победу Захару, выступавшему в одиночном состязании на дистанции 500 м, засчитали.Однако позже судейская коллега изменила решение и вычеркнула спортсмена из победителей, вписав его в список не финишировавших. Стоит отметить, что Россию под нейтральный флагом на чемпионате представляли 12 спортсменов, отличившихся в 4-х дистанциях. Так, в смешанной каноэ-четверке на 500 м золото завоевали София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль.Не было равных россиянам и в смешанной каноэ-двойке. Победу на 500 метров забрали Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова, а на дистанции 1000 метров – Захар Петров и Иван Дмитриев. Лучшими на чемпионате оказались и парные каноистки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова, прибывшие первыми к финишу дистанции 200 м.В копилке наград россиян — также успех Анастасии Долговой, выступившей в дистанции байдарка-одиночка на 200 м. Спортсменка завоевала серебро. На пьедестал почета по итогам чемпионата мира также поднялись спортсмены из Венгрии, Португалии, Китая, Германии, Польши.

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самарканд

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