Российские и белорусские гребцы завоевали больше всего медалей на ЧМ в Самарканде
18:01 26.08.2024 (обновлено: 18:02 26.08.2024)
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской областиВ Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской области
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Атлеты из РФ завершили чемпионат с 5-ю медалями, 4 из которых были золотыми, одна – серебряная. Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы).
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, участие в котором приняли представители более 50 стран мира, в том числе спортсмены из России и Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Каждая страна представила сильнейших спортсменов, многие из которых выступали на Олимпийских играх. На протяжении трех дней гребцы не просто боролись за победу, а буквально "вырывали" ее из рук соперников. В результате спортсменам из Узбекистана, а их было 24 гребца, не удалось подняться на пьедестал почета.
Всего в ходе чемпионата было разыграно 20 комплектов наград. Большую их часть завоевали гребцы из Беларуси и России, выступавшие в статусе нейтральных спортсменов.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской областиВ Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
В Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской области
Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы). Атлеты из РФ завершили чемпионат с 5-ю медалями, 4 из которых были золотыми, одна – серебряная.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской областиВ Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
В Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской области
В копилке наград российских гребцов могло быть на одну золотую медаль больше, если бы не форс-мажорная ситуация, произошедшая с сильнейшим гребцом Захаром Петровым. Атлет настолько рьяно старался обогнать своих соперников, что непосредственно перед финишем его лодка перевернулась, успев при этом пересечь финишную черту первой. Поначалу, после поданного российской стороной протеста, победу Захару, выступавшему в одиночном состязании на дистанции 500 м, засчитали.
Однако позже судейская коллега изменила решение и вычеркнула спортсмена из победителей, вписав его в список не финишировавших.
"К сожалению, да. Сначала присудили победу, а потом отменили ее. Нет подтверждения того, что он не пересек линию финиша в лодке. Мое мнение таково: дисквалификация необоснованная", — сообщил представитель РФ Сергей Усмаев.
Стоит отметить, что Россию под нейтральный флагом на чемпионате представляли 12 спортсменов, отличившихся в 4-х дистанциях. Так, в смешанной каноэ-четверке на 500 м золото завоевали София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль.
Не было равных россиянам и в смешанной каноэ-двойке. Победу на 500 метров забрали Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова, а на дистанции 1000 метров – Захар Петров и Иван Дмитриев. Лучшими на чемпионате оказались и парные каноистки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова, прибывшие первыми к финишу дистанции 200 м.
В копилке наград россиян — также успех Анастасии Долговой, выступившей в дистанции байдарка-одиночка на 200 м. Спортсменка завоевала серебро.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской областиВ Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
В Самарканде завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба Управления спорта по Самаркандской области
На пьедестал почета по итогам чемпионата мира также поднялись спортсмены из Венгрии, Португалии, Китая, Германии, Польши.