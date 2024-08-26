https://uz.sputniknews.ru/20240826/rossiyskie-voennye-udarili-po-strategicheskim-obektam-energetiki--ukrainy-45385504.html
Российские военные ударили по стратегическим объектам энергетики Украины
Российские военные ударили по стратегическим объектам энергетики Украины
Sputnik Узбекистан
Военное ведомство сообщило, что, в частности, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины. В результате перебоев в электроснабжении сорваны жд перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
2024-08-26T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Утром 26 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.Как уточняет военное ведомство, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины.Также российская армия нанесла поражение объектам, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы противника.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных ракет и снарядов, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
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российские военные украины беспилотник энергетика минобороны авиация ракета газокомпрессорная станция электроснабжение вооружение
российские военные украины беспилотник энергетика минобороны авиация ракета газокомпрессорная станция электроснабжение вооружение
Российские военные ударили по стратегическим объектам энергетики Украины
17:24 26.08.2024 (обновлено: 17:40 26.08.2024)
Военное ведомство сообщило, что, в частности, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины. В результате перебоев в электроснабжении сорваны жд перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Утром 26 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.
Как уточняет военное ведомство, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины.
“Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", – говорится в сводке МО.
Также российская армия нанесла поражение объектам, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы противника.
“Нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины", – рассказали в Министерстве.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных ракет и снарядов, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
“Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения”, – добавили в российском Минобороны.