https://uz.sputniknews.ru/20240826/rossiyskie-voennye-udarili-po-strategicheskim-obektam-energetiki--ukrainy-45385504.html

Российские военные ударили по стратегическим объектам энергетики Украины

Российские военные ударили по стратегическим объектам энергетики Украины

Sputnik Узбекистан

Военное ведомство сообщило, что, в частности, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины. В результате перебоев в электроснабжении сорваны жд перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

2024-08-26T17:24+0500

2024-08-26T17:24+0500

2024-08-26T17:40+0500

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Утром 26 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.Как уточняет военное ведомство, удар произведен по электроподстанциям в девяти областях Украины.Также российская армия нанесла поражение объектам, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы противника.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных ракет и снарядов, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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