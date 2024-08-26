https://uz.sputniknews.ru/20240826/shaxrisabz-beylagan-goroda-pobratimy-45381721.html
Шахрисабз и Бейлаган стали городами-побратимами – документ
Шахрисабз и Бейлаган стали городами-побратимами – документ
Sputnik Узбекистан
Документ об установлении братских связей между городами Узбекистана и Азербайджана был подписан в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте.
2024-08-26T11:26+0500
2024-08-26T11:26+0500
2024-08-26T11:42+0500
узбекистан
азербайджан
бизнес-форум
шахрисабз
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистанский Шахрисабз и Азербайджанский Бейлаган стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму при министерстве экологии и окружающей среды, и изменении климата.В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в Ташкенте был организован узбекско-азербайджанский бизнес-форум. Отмечается, что в ходе данного мероприятия был принят документ об установлении братских связей между двумя городами Узбекистана и Азербайджана.Согласно документу, города будут сотрудничать в расширении связей в области туризма, торговли и экономики, а также в научно-технической сфере. Кроме этого, соглашением предусматривается реализация совместных инвестиционных проектов и поддержка взаимных связей между образовательными учреждениями городов, добавили в пресс-службе.
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город-побратим узбекистан азербайджан бизнес-форум соглашение
город-побратим узбекистан азербайджан бизнес-форум соглашение
Шахрисабз и Бейлаган стали городами-побратимами – документ
11:26 26.08.2024 (обновлено: 11:42 26.08.2024)
Документ об установлении братских связей между городами Узбекистана и Азербайджана был подписан в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистанский Шахрисабз и Азербайджанский Бейлаган стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму при министерстве экологии и окружающей среды, и изменении климата.
В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в Ташкенте был организован узбекско-азербайджанский бизнес-форум.
Отмечается, что в ходе данного мероприятия был принят документ об установлении братских связей между двумя городами Узбекистана и Азербайджана.
“На форуме хоким города Шахрисабз Шерзод Буриев и глава города Бейлаган Азиз Азизов подписали соглашение об установлении братских отношений между городами Бейлаган Республики Азербайджан и Шахрисабз Республики Узбекистан с целью поднятия сотрудничества между двумя городами на новый уровень”, – говорится в сообщении.
Согласно документу, города будут сотрудничать в расширении связей в области туризма, торговли и экономики, а также в научно-технической сфере.
Кроме этого, соглашением предусматривается реализация совместных инвестиционных проектов и поддержка взаимных связей между образовательными учреждениями городов, добавили в пресс-службе.