https://uz.sputniknews.ru/20240826/shaxrisabz-beylagan-goroda-pobratimy-45381721.html

Шахрисабз и Бейлаган стали городами-побратимами – документ

Шахрисабз и Бейлаган стали городами-побратимами – документ

Sputnik Узбекистан

Документ об установлении братских связей между городами Узбекистана и Азербайджана был подписан в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте.

2024-08-26T11:26+0500

2024-08-26T11:26+0500

2024-08-26T11:42+0500

узбекистан

азербайджан

бизнес-форум

шахрисабз

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистанский Шахрисабз и Азербайджанский Бейлаган стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму при министерстве экологии и окружающей среды, и изменении климата.В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в Ташкенте был организован узбекско-азербайджанский бизнес-форум. Отмечается, что в ходе данного мероприятия был принят документ об установлении братских связей между двумя городами Узбекистана и Азербайджана.Согласно документу, города будут сотрудничать в расширении связей в области туризма, торговли и экономики, а также в научно-технической сфере. Кроме этого, соглашением предусматривается реализация совместных инвестиционных проектов и поддержка взаимных связей между образовательными учреждениями городов, добавили в пресс-службе.

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