https://uz.sputniknews.ru/20240826/tramp-predlojit-masku-mesto-pravitelstvo-esli-pobedit-vybory-45384597.html

Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах

Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах

Sputnik Узбекистан

Экс-глава Белого дома уверен, что бизнесмен сможет консультировать правительство в некоторых вопросах.

2024-08-26T16:01+0500

2024-08-26T16:01+0500

2024-08-26T16:10+0500

сша

президентские выборы в сша

дональд трамп

илон маск

правительство

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах, хотя и выразил сомнение в том, что, возможно, у Маска не будет на это времени.Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Маском, который, по его словам, хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства США.Ранее СМИ писали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. В свою очередь Маск заявлял, что готов занять место в правительстве США. Бизнесмен также опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства".В соцсети Х миллиардер в ответ на предложение Трампа написал фразу “Готов служить".Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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