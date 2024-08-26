https://uz.sputniknews.ru/20240826/tramp-predlojit-masku-mesto-pravitelstvo-esli-pobedit-vybory-45384597.html
Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах
Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах
Sputnik Узбекистан
Экс-глава Белого дома уверен, что бизнесмен сможет консультировать правительство в некоторых вопросах.
2024-08-26T16:01+0500
2024-08-26T16:01+0500
2024-08-26T16:10+0500
сша
президентские выборы в сша
дональд трамп
илон маск
правительство
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах, хотя и выразил сомнение в том, что, возможно, у Маска не будет на это времени.Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Маском, который, по его словам, хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства США.Ранее СМИ писали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. В свою очередь Маск заявлял, что готов занять место в правительстве США. Бизнесмен также опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства".В соцсети Х миллиардер в ответ на предложение Трампа написал фразу “Готов служить".Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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трамп маск выборы президент сша правительство
трамп маск выборы президент сша правительство
Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах
16:01 26.08.2024 (обновлено: 16:10 26.08.2024)
Экс-глава Белого дома уверен, что бизнесмен сможет консультировать правительство в некоторых вопросах.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах, хотя и выразил сомнение в том, что, возможно, у Маска не будет на это времени.
"Он руководит крупными компаниями, поэтому я не думаю, что он мог бы войти в правительство. Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать правительство по некоторым вопросам, …например, по искусственному интеллекту", – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Маском, который, по его словам, хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства США.
Ранее СМИ писали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. В свою очередь Маск заявлял, что готов занять место в правительстве США. Бизнесмен также опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства".
В соцсети Х миллиардер в ответ на предложение Трампа написал фразу “Готов служить".
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.