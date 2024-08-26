https://uz.sputniknews.ru/20240826/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-vystavka-malayziya-45382635.html

Туристический потенциал Узбекистана представили на выставке в Малайзии – подробности

Туристический потенциал Узбекистана представили на выставке в Малайзии – подробности

Sputnik Узбекистан

В Малайзии состоялась Азиатская выставка паломнического туризма и торговли, объединившая представителей туриндустрии из более чем 20 стран. Узбекистан также продемонстрировал туристические возможности страны, в том числе в направлении паломнического туризма.

2024-08-26T13:43+0500

2024-08-26T13:43+0500

2024-08-26T13:49+0500

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малайзия

туризм

выставка

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паломничество

культура

архитектура

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На Азиатской выставке паломнического туризма и торговли, проходившей в малайзийском штате Селангор открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что выставка Asia Islamic Tourism & Trade Expo – AITEX собрала более 150 туристических компаний и производителей халяльной продукции из более чем 20 стран мира.Павильон Узбекистана был открыт при участии посольства Узбекистана, администрации Сурхандарьинской области, республиканских туркомпаний и авиакомпании "Uzbekistan Airways".В ходе мероприятия состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана с акцентом на развитие паломнического туризма. Посетители узнали, какие благоприятные условия в республике созданы для паломников.Особое внимание было уделено туристическим возможностям Сурхандарьинской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областей, а также Ташкента. Посетителям рассказали о богатом культурном наследии, уникальной архитектуре и национальных традициях этих регионов.На стенде Узбекистана свои услуги продемонстрировали ряд туркомпаний. В числе представленных программ – паломнический туризм, историко-культурный туризм, гастрономический туризм, а также зимний и деловой туризм (MICE).В ходе B2B-встреч туроператоры двух стран обсудили возможности увеличения потока малайзийских туристов в Узбекистан с учетом того, что между Ташкентом и Куала-Лумпуром налажено прямое авиасообщение.Кроме того, на выставке были продемонстрированы национальные промыслы Узбекистана, произведенные в стране сухофрукты и продукты питания.

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