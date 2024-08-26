https://uz.sputniknews.ru/20240826/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-vystavka-malayziya-45382635.html
Туристический потенциал Узбекистана представили на выставке в Малайзии – подробности
Туристический потенциал Узбекистана представили на выставке в Малайзии – подробности
Sputnik Узбекистан
В Малайзии состоялась Азиатская выставка паломнического туризма и торговли, объединившая представителей туриндустрии из более чем 20 стран. Узбекистан также продемонстрировал туристические возможности страны, в том числе в направлении паломнического туризма.
2024-08-26T13:43+0500
2024-08-26T13:43+0500
2024-08-26T13:49+0500
узбекистан
малайзия
туризм
выставка
туристы
паломничество
культура
архитектура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1a/45383066_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ea11181b9b5cf05255232bf2149a043.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На Азиатской выставке паломнического туризма и торговли, проходившей в малайзийском штате Селангор открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что выставка Asia Islamic Tourism & Trade Expo – AITEX собрала более 150 туристических компаний и производителей халяльной продукции из более чем 20 стран мира.Павильон Узбекистана был открыт при участии посольства Узбекистана, администрации Сурхандарьинской области, республиканских туркомпаний и авиакомпании "Uzbekistan Airways".В ходе мероприятия состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана с акцентом на развитие паломнического туризма. Посетители узнали, какие благоприятные условия в республике созданы для паломников.Особое внимание было уделено туристическим возможностям Сурхандарьинской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областей, а также Ташкента. Посетителям рассказали о богатом культурном наследии, уникальной архитектуре и национальных традициях этих регионов.На стенде Узбекистана свои услуги продемонстрировали ряд туркомпаний. В числе представленных программ – паломнический туризм, историко-культурный туризм, гастрономический туризм, а также зимний и деловой туризм (MICE).В ходе B2B-встреч туроператоры двух стран обсудили возможности увеличения потока малайзийских туристов в Узбекистан с учетом того, что между Ташкентом и Куала-Лумпуром налажено прямое авиасообщение.Кроме того, на выставке были продемонстрированы национальные промыслы Узбекистана, произведенные в стране сухофрукты и продукты питания.
узбекистан
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1a/45383066_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1c45ddee55868997f571717ef65f54b9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан малайзия выставка туризм туристы павильон
узбекистан малайзия выставка туризм туристы павильон
Туристический потенциал Узбекистана представили на выставке в Малайзии – подробности
13:43 26.08.2024 (обновлено: 13:49 26.08.2024)
В Малайзии состоялась Азиатская выставка паломнического туризма и торговли, объединившая представителей туриндустрии из более чем 20 стран. Узбекистан также продемонстрировал туристические возможности страны, в том числе в направлении паломнического туризма.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На Азиатской выставке паломнического туризма и торговли, проходившей в малайзийском штате Селангор открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Отмечается, что выставка Asia Islamic Tourism & Trade Expo – AITEX собрала более 150 туристических компаний и производителей халяльной продукции из более чем 20 стран мира.
Павильон Узбекистана был открыт при участии посольства Узбекистана, администрации Сурхандарьинской области, республиканских туркомпаний и авиакомпании "Uzbekistan Airways".
В ходе мероприятия состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана с акцентом на развитие паломнического туризма. Посетители узнали, какие благоприятные условия в республике созданы для паломников.
Особое внимание было уделено туристическим возможностям Сурхандарьинской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областей, а также Ташкента. Посетителям рассказали о богатом культурном наследии, уникальной архитектуре и национальных традициях этих регионов.
“Посетителям выставки были представлены новые туристические объекты в Сурхандарьинской области, включая святыни Имама Термизий в Шерабадском районе, Суфия Оллояра в Алтынсайском районе, а также памятные места Мухаммада Мавлано Захида и Аловуддина Аттара. Предоставлена информация о деятельности Международного научно-исследовательского центра Имам Термизий", — говорится в сообщении Агентства.
На стенде Узбекистана свои услуги продемонстрировали ряд туркомпаний. В числе представленных программ – паломнический туризм, историко-культурный туризм, гастрономический туризм, а также зимний и деловой туризм (MICE).
В ходе B2B-встреч туроператоры двух стран обсудили возможности увеличения потока малайзийских туристов в Узбекистан с учетом того, что между Ташкентом и Куала-Лумпуром налажено прямое авиасообщение.
Кроме того, на выставке были продемонстрированы национальные промыслы Узбекистана, произведенные в стране сухофрукты и продукты питания.