https://uz.sputniknews.ru/20240826/uzbekistan-uvelichil-eksport-ovoschi-frukty-statistika-45384279.html

Узбекистан стал экспортировать больше овощей и фруктов – статистика

Узбекистан стал экспортировать больше овощей и фруктов – статистика

Sputnik Узбекистан

Свыше 40% от общего объема экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана приходится на Россию. В числе основных покупателей также Пакистан, Казахстан, Китай и Афганистан.

2024-08-26T15:34+0500

2024-08-26T15:34+0500

2024-08-26T15:48+0500

узбекистан

россия

экспорт

плодоовощная продукция

овощи

фрукты

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37819418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ea37a1256fbfac52621e9c88a8b5f60.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан за семь месяцев 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 8,1%. Соответствующие данные приводит Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным ведомства, в январе – июне этого года Узбекистан экспортировал за рубеж 1,2 млн тонн фруктов и овощей почти на $800 млн.В частности, объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $792,3 млн (темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 8,1% или на 91,3 тыс. тонн. В денежном выражении – на 17,7%). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 5,4%.Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось 43,4% от общего объема экспорта. Далее следуют Казахстан (15,3%), Пакистан (15,3%), Китай и Афганистан.Самыми продаваемыми оказались фасоль ($117 млн), вишня и черешня ($73,5 млн), абрикос ($61,7 млн), лук ($58,3 млн), и капуста ($42,2 млн).Среди востребованной плодоовощной продукции также виноград сушеный ($25,1 млн), просо ($23,8 млн), чернослив сушеный ($16,7 млн) и другие фрукты и овощи.Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

овощи фрукты плодоовощная продукция экспорт узбекистан россия