https://uz.sputniknews.ru/20240827/eksperty-itogi-gosvizit-ilxam-aliev-uzbekistan-45396539.html

Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан

Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания будут находиться достигнутые соглашения и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений

2024-08-27T16:05+0500

2024-08-27T16:05+0500

2024-08-27T16:05+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

итоги

государственный визит

президент

азербайджан

ильхам алиев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 августа в 13.00 (время ташкентское) состоится видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.Участник в Ташкенте:В Москве:В Баку:руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.Эксперты проанализируют достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.

узбекистан

ташкент

москва

баку

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государственный визит ильхам алиев узбекистан итоги эксперты