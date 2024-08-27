Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан
© Sputnik/Abdubakir YunusovРедакционный центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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В фокусе внимания будут находиться достигнутые соглашения и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 августа в 13.00 (время ташкентское) состоится видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.
Участник в Ташкенте:
главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.
В Москве:
преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.
В Баку:
руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.
Эксперты проанализируют достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.