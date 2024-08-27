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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240827/eksperty-itogi-gosvizit-ilxam-aliev-uzbekistan-45396539.html
Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан
Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания будут находиться достигнутые соглашения и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений
2024-08-27T16:05+0500
2024-08-27T16:05+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
итоги
государственный визит
президент
азербайджан
ильхам алиев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 августа в 13.00 (время ташкентское) состоится видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.Участник в Ташкенте:В Москве:В Баку:руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.Эксперты проанализируют достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
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ташкент
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государственный визит ильхам алиев узбекистан итоги эксперты
государственный визит ильхам алиев узбекистан итоги эксперты

Эксперты трех стран обсудят итоги госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан

16:05 27.08.2024
© Sputnik/Abdubakir YunusovРедакционный центр Sputnik Узбекистан
Редакционный центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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В фокусе внимания будут находиться достигнутые соглашения и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 августа в 13.00 (время ташкентское) состоится видеомост Ташкент – Москва – Баку, посвященный итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа этого года.
Участник в Ташкенте:
главный специалист управления министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Темирбек Танирбергенов.
В Москве:
преподаватель экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, приглашенный преподаватель РАНХиГС при Президенте России, политолог Фархад Ибрагимов.
В Баку:
руководитель аналитического центра STEM Орхан Елчуев.
Эксперты проанализируют достигнутые в ходе визита главы АР соглашения, а также перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений.
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