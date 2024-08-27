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"Ростех" рассказал о "ночных охотниках" в зоне СВО
"Ростех" рассказал о "ночных охотниках" в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
По словам специалистов госкорпорации, Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать: днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих
2024-08-27T13:17+0500
2024-08-27T13:17+0500
2024-08-27T14:12+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина надежно бронирована, что защищает экипаж от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, "Изделия 305". Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.
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сво россия вертолеты
"Ростех" рассказал о "ночных охотниках" в зоне СВО
13:17 27.08.2024 (обновлено: 14:12 27.08.2024)
По словам специалистов российской госкорпорации, Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать: днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".
"Вертолеты Ми-28НМ, которые создают в "Ростехе", неслучайно называют "Ночными охотниками". Эти машины эффективно работают в зоне СВО в темное время суток за счет новой системы ночного видения. Она позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении", — говорится в сообщении.
Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина надежно бронирована, что защищает экипаж от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
"Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать — днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих. Его бортовое оборудование, включая РЛС, а также набор управляемых средств поражения позволяют работать по целям практически при любых обстоятельствах. Скрыться от "двадцать восьмого" очень непросто — "охотник" найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом", — отметили в Ростехе.
Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, "Изделия 305". Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.