https://uz.sputniknews.ru/20240827/rostex-rasskazal-o-nochnyx-oxotnikax-v-zone-svo-45394555.html

"Ростех" рассказал о "ночных охотниках" в зоне СВО

"Ростех" рассказал о "ночных охотниках" в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

По словам специалистов госкорпорации, Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать: днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих

2024-08-27T13:17+0500

2024-08-27T13:17+0500

2024-08-27T14:12+0500

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Вертолеты Ми-28 показывают высокую эффективность в зоне СВО за счет новой системы ночного видения, которая позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина надежно бронирована, что защищает экипаж от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, "Изделия 305". Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.

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