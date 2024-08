https://uz.sputniknews.ru/20240827/svo-kak-svyazany-pokrovskoe-i-kurskoe-napravleniya-45392617.html

СВО: как связаны покровское и курское направления

СВО: как связаны покровское и курское направления

Sputnik Узбекистан

Все попытки киевского режима и НАТО нанести военное поражение России "вскладчину" или театрализованными "медиапрорывами" (дезинформацией) – продукт, пригодный для потребления западными обывателям

2024-08-27T17:10+0500

2024-08-27T17:10+0500

2024-08-27T17:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

сво

всу

в мире

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/12/24047513_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_2b0224fb47d2e999236b1f300cece188.jpg

Для прокси-армии Зеленского реальность украинского ТВД выглядит убийственно безнадежной. Наступление ВС России на широком фронте необратимо приближает изначально поставленные цели СВО.Массированным огневым ударом Вооруженных сил РФ 26 августа поражены более 65 важных объектов противника в 15 регионах Украины, включая Киев и Киевскую область. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, нет водоснабжения на правом берегу Днепра – в семи из 10 городских районов. В результате российского многочасового "ракетного марафона" поражены объекты украинской энергосистемы и военные аэродромы в Одесской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Житомире, Львове и Ровно (натовские системы ПВО технологически унижены или уничтожены). Украинский министр энергетики Герман Галущенко объявил о кризисной ситуации энергосистемы. Испуганная масштабом российского удара, Варшава подняла в небо свою авиацию "для обеспечения безопасности воздушного пространства".В Минобороны РФ коротко сообщили о поражении массированным ударом высокоточного оружия критически важных объектов инфраструктуры украинского ВПК. Такова суровая реальность зоны СВО.Российские войска успешно наступают в Донбассе, наиболее динамично – на покровском направлении: вошли в Новогродовку, освободили восточные и центральные кварталы, перемалывают противника в западной части города. Стремительное российское продвижение угрожает "котлом" Селидовской группировке ВСУ. Южнее – российские штурмовые группы ведут бои в селе Карловка, и берут под контроль автодорогу Е50, ведущую в Покровск (Красноармейск). Войска РФ продвинулись также восточнее Угледара, в направлении Водяного и Константиновки – здесь уязвимы пути снабжения крупного угледарского гарнизона противника. После переброски всех резервов ВСУ в Сумскую область "ударный кулак" – для новых атак на территории РФ – так и не сложился, зато "восточный фронт" трещит по швам. НАТО стоит перед сложным выбором.Америка, goodbye foreverРуководители Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и Сергей Рудской 24 августа доложили российскому президенту Владимиру Путину о ситуации на Курском направлении, где противник остановлен и несет огромные потери: за 20 суток – более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 90 БМП и БТР, 380 других бронемашин, 48 артиллерийских орудий и РСЗО.Владимир Путин побеседовал также с командирами 155-й и 810-й бригад морской пехоты, 11-й десантно-штурмовой бригады, 51-го и 56-го полков ВДВ, которые действуют в Курской области. С учетом группировки "Север", спецназа "Ахмат" и других войсковых частей, количество российских "специалистов" в Курской области превышает 20 тысяч, и это не обещает бандеровцам ничего хорошего. Авиация и артиллерия ВС России днем и ночью уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ на территории Курской и Сумской областей.В попытке "сумского прорыва" украинской армии активно помогают оружием и разведывательной информацией США и Британия, другие страны НАТО. Западные стратеги активно участвовали в планировании операции. Американские наемники из ЧВК Forward Observations Group и другие натовские "добровольцы ВСУ" понесли заметные потери на курской земле. Возможно, это лишь начало, поскольку Вашингтон разрешил Киеву применять в Курской области американское оружие, а Евросоюз открыто обсуждает отправку на Украину "военных инструкторов", то есть натовских военнослужащих без прикрытия.Заметен дрейф США и альянса к прямому военному конфликту с "ослабленной" Россией. Примерно так же, постепенно начиналась десятилетняя война во Вьетнаме, с участием сотен тысяч солдат США, из которых 60 тысяч вернулись домой в ящиках. Позднее состоялась 20-летняя афганская авантюра Пентагона и НАТО. Однако, исключительные глупцы неподвластны урокам истории или жаждут реванша – подобно Франции.Как бы то ни было, польский аэродром Жешув в авральном режиме принимает самолеты Airbus A400M Atlas и Boeing C17A Globemaster III с грузами для украинских войск, которые только в Курской области ежесуточно "обезжиривают" США и НАТО на сотни миллионов долларов. Всем ясно: не будет западной техники – не станет киевского режима, уцелевшие бандеровцы сбегут в ЕС и Америку. Кому это надо? Существующая Украина просто обречена Западом на комплексную, длительную и беспощадную утилизацию. Более того, Североатлантический альянс стоит перед "гамлетовским" выбором "To be or not to be", но его определят американцы.Западная пресса анализирует катастрофическую для ВСУ ситуацию на покровском направлении, пытается разобраться: для чего Киеву "наступление" в Курской области при семикратном превосходстве российских войск и "очевидном коллапсе" (Sunday Times) в Донбассе? Украинские военнослужащие отмечают, что действия ВСУ в Курской области на Покровском наступлении России не отразились. Шведская газета Dagens Nyheter публикует репортаж из Покровска, где эвакуируемые не понимают смысла курской операции ВСУ. Издание The Telegraph увлеченно констатирует "огромные и очевидные риски" для украинской армии. Коллективный Запад безрассудно не замечает термоядерного меча России над своей головой. Возвращаясь к Шекспиру: "В наш век слепцам безумцы вожаки".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво киевский режим нато россия