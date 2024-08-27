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Верхние палаты парламента Узбекистана и Беларуси намерены активизировать сотрудничество
Верхние палаты парламента Узбекистана и Беларуси намерены активизировать сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Речь идет об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов.
2024-08-27T14:22+0500
2024-08-27T14:22+0500
2024-08-27T15:26+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Верхние палаты узбекского и белорусского парламентов намерены активизировать сотрудничество, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Об этом шла речь в ходе встречи председателя Сената Танзилы Нарбаевой с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, прошедшей на полях узбекско-белорусского женского бизнес-форума. Как отмечалось, представители высших законодательных органов двух стран активно взаимодействуют в рамках таких международных парламентских организаций, как Межпарламентская Ассамблея СНГ и Межпарламентский союз, свой вклад в укрепление связей вносят и группы дружбы. Усилить работу в этом направлении поможет Межпарламентская комиссия Сената по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь. Речь также шла об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов. По итогам переговоров стороны подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Советом Республики Национального собрания Беларуси на 2024–2025 годы. Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум проходит в Ташкенте 26-27 августа. Его цель — укрепить деловые и экономические связи женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси, найти новые и расширить существующие возможности взаимодействия, содействовать обмену опытом, устойчивому развитию экономик двух стран, широкому вовлечению женщин в увеличение взаимного товарооборота. В программе — пленарное и секционные заседания (сфера услуг, электротехническая, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, машиностроение и электроэнергетика, "зеленая" энергетика), подписание ключевых договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси.
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Верхние палаты парламента Узбекистана и Беларуси намерены активизировать сотрудничество
14:22 27.08.2024 (обновлено: 15:26 27.08.2024)
Речь идет об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Верхние палаты узбекского и белорусского парламентов намерены активизировать сотрудничество, сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Об этом шла речь в ходе встречи председателя Сената Танзилы Нарбаевой с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, прошедшей на полях узбекско-белорусского женского бизнес-форума.
Как отмечалось, представители высших законодательных органов двух стран активно взаимодействуют в рамках таких международных парламентских организаций, как Межпарламентская Ассамблея СНГ и Межпарламентский союз, свой вклад в укрепление связей вносят и группы дружбы.
Усилить работу в этом направлении поможет Межпарламентская комиссия Сената по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь.
"Данная Комиссия отныне будет внимательно следить за исполнением соглашений, достигнутых на высшем уровне, оказывать практическую поддержку их своевременной и качественной реализации, а также активизируется участие местных Кенгашей народных депутатов в ее работе", — говорится в сообщении.
Речь также шла об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов.
По итогам переговоров стороны подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Советом Республики Национального собрания Беларуси на 2024–2025 годы.
Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум проходит в Ташкенте 26-27 августа.
Его цель — укрепить деловые и экономические связи женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси, найти новые и расширить существующие возможности взаимодействия, содействовать обмену опытом, устойчивому развитию экономик двух стран, широкому вовлечению женщин в увеличение взаимного товарооборота.
В программе — пленарное и секционные заседания (сфера услуг, электротехническая, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, машиностроение и электроэнергетика, "зеленая" энергетика), подписание ключевых договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси.