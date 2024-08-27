https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-belarus-parlament-sotrudnichestvo-45394960.html

Верхние палаты парламента Узбекистана и Беларуси намерены активизировать сотрудничество

Верхние палаты парламента Узбекистана и Беларуси намерены активизировать сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Речь идет об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов.

2024-08-27T14:22+0500

2024-08-27T14:22+0500

2024-08-27T15:26+0500

политика

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

беларусь

парламент

сотрудничество

наталья кочанова

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1b/45395096_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_25c8735b0c4cba258fb50d5746063127.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Верхние палаты узбекского и белорусского парламентов намерены активизировать сотрудничество, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Об этом шла речь в ходе встречи председателя Сената Танзилы Нарбаевой с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, прошедшей на полях узбекско-белорусского женского бизнес-форума. Как отмечалось, представители высших законодательных органов двух стран активно взаимодействуют в рамках таких международных парламентских организаций, как Межпарламентская Ассамблея СНГ и Межпарламентский союз, свой вклад в укрепление связей вносят и группы дружбы. Усилить работу в этом направлении поможет Межпарламентская комиссия Сената по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь. Речь также шла об обмене опытом в сферах законотворчества, гендерной и молодежной политики, образования и медицины, расширении региональных связей, цифровом развитии регионов. По итогам переговоров стороны подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Советом Республики Национального собрания Беларуси на 2024–2025 годы. Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум проходит в Ташкенте 26-27 августа. Его цель — укрепить деловые и экономические связи женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси, найти новые и расширить существующие возможности взаимодействия, содействовать обмену опытом, устойчивому развитию экономик двух стран, широкому вовлечению женщин в увеличение взаимного товарооборота. В программе — пленарное и секционные заседания (сфера услуг, электротехническая, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, машиностроение и электроэнергетика, "зеленая" энергетика), подписание ключевых договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь парламенты сотрудничество