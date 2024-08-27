https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-rossiya-tes-sistemy-ospa-obezyan-45392357.html

Узбекистан получит из России тест-системы для определения оспы обезьян

Узбекистан получит из России тест-системы для определения оспы обезьян

Sputnik Узбекистан

При этом риск распространения оспы обезьян в республике оценивают, как низкий

2024-08-27T11:07+0500

2024-08-27T11:07+0500

2024-08-27T11:07+0500

еаэс

узбекистан

россия

тест-системы

оспа обезьян

роспотребнадзор

общество

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Узбекистан получит из России тесты для определения оспы обезьян. Первые наборы тест-систем, разработанные в ГНЦ "Вектор", доставят в республику на этой неделе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС, организованного по инициативе Роспотребнадзора под председательством Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. По мнению членов Совета, риск распространения оспы обезьян в странах ЕАЭС, Таджикистане и Узбекистане оценивается как низкий. Речь шла о противоэпидемических мероприятиях: все страны евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе. Участники встречи определили дальнейшие совместные действия для защиты жизни и здоровья населения и территории региона. Как отмечалось, Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с профильными ведомствами стран евразийского региона в целях профилактики и борьбы с распространением инфекционных заболеваний, а также обеспечения защиты жизни и здоровья населения. Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Для справки: оспа обезьян — вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

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