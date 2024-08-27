Узбекистан получит из России тест-системы для определения оспы обезьян
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкНаучный центр "Вектор" создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"/
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При этом риск распространения данного заболевания в республике оценивают как низкий.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Узбекистан получит из России тесты для определения оспы обезьян. Первые наборы тест-систем, разработанные в ГНЦ "Вектор", доставят в республику на этой неделе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС, организованного по инициативе Роспотребнадзора под председательством Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
"В заседании приняли участие главные государственные санитарные врачи Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Киргизской Республики. Также для участия были приглашены руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия Республики Таджикистан и Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
По мнению членов Совета, риск распространения оспы обезьян в странах ЕАЭС, Таджикистане и Узбекистане оценивается как низкий.
Речь шла о противоэпидемических мероприятиях: все страны евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе.
"Партнеры обратились к российской стороне с просьбой предоставить тест-системы для определения оспы обезьян, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Первые наборы тест-систем уже на текущей неделе будут доставлены в Узбекистан", — говорится в сообщении.
Участники встречи определили дальнейшие совместные действия для защиты жизни и здоровья населения и территории региона.
Как отмечалось, Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с профильными ведомствами стран евразийского региона в целях профилактики и борьбы с распространением инфекционных заболеваний, а также обеспечения защиты жизни и здоровья населения.
Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Для справки: оспа обезьян — вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.