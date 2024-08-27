https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-uchastiye-literatura-forum-briks-kazan-45393027.html
Узбекистан примет участие в первом литературном форуме стран БРИКС в Казани
Узбекистан примет участие в первом литературном форуме стран БРИКС в Казани
Sputnik Узбекистан
Первостепенной задачей мероприятия станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран
2024-08-27T12:12+0500
2024-08-27T12:12+0500
2024-08-27T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Эксперты, писатели, поэты и литературоведы из Узбекистана вместе с коллегами из России, Китая, Бразилии, Индии, Арабских Эмиратов и Ирана примут участие в первом литературном форуме стран БРИКС. Тема форума, который пройдет в Казани 11 – 13 сентября в преддверии международного саммита межгосударственного объединения, — "Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур". В первый день форума в Казанской ратуше пройдет пленарное заседание с его участниками. Речь пойдет о современном развитии книжной отрасли, литературных трендах и связи с традициями народов мира. 12 сентября на площадке Союза писателей Татарстана за круглым столом обсудят важность литературных переводов. В тот же день писательницы и поэтессы форума проведут встречу "Восточный взгляд женской поэзии". В Национальной библиотеке Республики Татарстан организуют книжную выставку стран-участниц форума. Посетителей ждут творческие встречи с писателями из КНР и Индии, а также джем-сейшен (совместная импровизация) с участием российского композитора Анны Королёвой и поэтов из стран-участниц. Часть мероприятий посвятят памяти русского писателя Василия Аксёнова. 13 сентября в Казанской ратуше состоится традиционное вручение премии молодым талантам "Звездный билет" и закрытие литературного форума.
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узбекистан литература форум страны брикс казань
узбекистан литература форум страны брикс казань
Узбекистан примет участие в первом литературном форуме стран БРИКС в Казани
Первостепенной задачей мероприятия станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Эксперты, писатели, поэты и литературоведы из Узбекистана вместе с коллегами из России, Китая, Бразилии, Индии, Арабских Эмиратов и Ирана примут
участие в первом литературном форуме стран БРИКС.
Тема форума, который пройдет в Казани 11 – 13 сентября в преддверии международного саммита межгосударственного объединения, — "Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур".
"Название говорит само за себя. Его первостепенной задачей станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран", — отметил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.
В первый день форума в Казанской ратуше пройдет пленарное заседание с его участниками. Речь пойдет о современном развитии книжной отрасли, литературных трендах и связи с традициями народов мира.
12 сентября на площадке Союза писателей Татарстана за круглым столом обсудят важность литературных переводов. В тот же день писательницы и поэтессы форума проведут встречу "Восточный взгляд женской поэзии".
В Национальной библиотеке Республики Татарстан организуют книжную выставку стран-участниц форума. Посетителей ждут творческие встречи с писателями из КНР и Индии, а также джем-сейшен (совместная импровизация) с участием российского композитора Анны Королёвой и поэтов из стран-участниц.
Часть мероприятий посвятят памяти русского писателя Василия Аксёнова.
13 сентября в Казанской ратуше состоится традиционное вручение премии молодым талантам "Звездный билет" и закрытие литературного форума.