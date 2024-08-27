https://uz.sputniknews.ru/20240827/uzbekistan-uchastiye-literatura-forum-briks-kazan-45393027.html

Узбекистан примет участие в первом литературном форуме стран БРИКС в Казани

Узбекистан примет участие в первом литературном форуме стран БРИКС в Казани

Sputnik Узбекистан

Первостепенной задачей мероприятия станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран

2024-08-27T12:12+0500

2024-08-27T12:12+0500

2024-08-27T12:12+0500

литература

форум

брикс

казань

узбекистан

участие

общество

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43541592_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_3ccc2463bfe6e86dbf708681accd0821.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Эксперты, писатели, поэты и литературоведы из Узбекистана вместе с коллегами из России, Китая, Бразилии, Индии, Арабских Эмиратов и Ирана примут участие в первом литературном форуме стран БРИКС. Тема форума, который пройдет в Казани 11 – 13 сентября в преддверии международного саммита межгосударственного объединения, — "Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур". В первый день форума в Казанской ратуше пройдет пленарное заседание с его участниками. Речь пойдет о современном развитии книжной отрасли, литературных трендах и связи с традициями народов мира. 12 сентября на площадке Союза писателей Татарстана за круглым столом обсудят важность литературных переводов. В тот же день писательницы и поэтессы форума проведут встречу "Восточный взгляд женской поэзии". В Национальной библиотеке Республики Татарстан организуют книжную выставку стран-участниц форума. Посетителей ждут творческие встречи с писателями из КНР и Индии, а также джем-сейшен (совместная импровизация) с участием российского композитора Анны Королёвой и поэтов из стран-участниц. Часть мероприятий посвятят памяти русского писателя Василия Аксёнова. 13 сентября в Казанской ратуше состоится традиционное вручение премии молодым талантам "Звездный билет" и закрытие литературного форума.

казань

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан литература форум страны брикс казань