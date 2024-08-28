https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-vsemirnye-igry-kochevnikov-45402620.html

В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников

В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников

Sputnik Узбекистан

Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше 80 стран.

2024-08-28T11:50+0500

2024-08-28T11:50+0500

2024-08-28T12:31+0500

узбекистан

спорт

всемирные игры кочевников

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38678256_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4cfc433ec414fdfa6de7707f2e0d62b7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Узбекистане, сообщает пресс-служба Кабмина КР. Об этом стало известно на совещании по подготовке Национальной сборной команды Кыргызстана к участию в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября этого года в столице Казахстана Астане. Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше восьми десятков стран. Каждое состязание имеет свои особенности и требования, которые позволяют участникам проявить как силу и выносливость, так и стратегическое мышление. Игры включают 21 этноспортивный вид: от древних конных скачек до интеллектуальных соревнований, отражающих тысячелетнюю историю и философию кочевой жизни. Впервые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане. Город Чолпон-Ата принимал международные соревнования трижды (2014, 2016, 2018 гг.). Четвертые игры кочевников состоялись в 2022 году в Турции в городе Изник. Ожидается, что на V Всемирные игры кочевников в Астану приедут порядка 2 800 участников из 89 стран. Они разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всемирные игры кочевников страны