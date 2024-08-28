https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-vsemirnye-igry-kochevnikov-45402620.html
В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников
В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников
Sputnik Узбекистан
Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше 80 стран.
2024-08-28T11:50+0500
2024-08-28T11:50+0500
2024-08-28T12:31+0500
узбекистан
спорт
всемирные игры кочевников
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38678256_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4cfc433ec414fdfa6de7707f2e0d62b7.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Узбекистане, сообщает пресс-служба Кабмина КР. Об этом стало известно на совещании по подготовке Национальной сборной команды Кыргызстана к участию в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября этого года в столице Казахстана Астане. Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше восьми десятков стран. Каждое состязание имеет свои особенности и требования, которые позволяют участникам проявить как силу и выносливость, так и стратегическое мышление. Игры включают 21 этноспортивный вид: от древних конных скачек до интеллектуальных соревнований, отражающих тысячелетнюю историю и философию кочевой жизни. Впервые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане. Город Чолпон-Ата принимал международные соревнования трижды (2014, 2016, 2018 гг.). Четвертые игры кочевников состоялись в 2022 году в Турции в городе Изник. Ожидается, что на V Всемирные игры кочевников в Астану приедут порядка 2 800 участников из 89 стран. Они разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38678256_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_83d8dc1ba525fba4bc3a8d2cfd71f786.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
всемирные игры кочевников страны
всемирные игры кочевников страны
В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников
11:50 28.08.2024 (обновлено: 12:31 28.08.2024)
Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше 80 стран.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Узбекистане, сообщает
пресс-служба Кабмина КР.
Об этом стало известно на совещании по подготовке Национальной сборной команды Кыргызстана к участию в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября этого года в столице Казахстана Астане.
"Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы оказания всемерной поддержки проведения VI Всемирных игр кочевников в 2026 году в Республике Узбекистан", — говорится в сообщении.
Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Это не просто спортивное состязание, а глубокое погружение в культурное наследие кочевых народов, объединяющее больше восьми десятков стран.
Каждое состязание имеет свои особенности и требования, которые позволяют участникам проявить как силу и выносливость, так и стратегическое мышление. Игры включают 21 этноспортивный вид: от древних конных скачек до интеллектуальных соревнований, отражающих тысячелетнюю историю и философию кочевой жизни.
Впервые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане. Город Чолпон-Ата принимал международные соревнования трижды (2014, 2016, 2018 гг.). Четвертые игры кочевников состоялись в 2022 году в Турции в городе Изник.
Ожидается, что на V Всемирные игры кочевников в Астану приедут порядка 2 800 участников из 89 стран. Они разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.